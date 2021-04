Liverpool jäi jalkoihin Madridissa – Dortmund iski tärkeän vierasmaalin Manchesterissä

Mestarien puolivälieräottelujen ensimmäisissä osaotteluissa nähtiin kaksi kotivoittoa.

Mestarien liigassa ratkotaan tällä viikolla paikkoja neljän parhaan joukkoon. Real Madrid on pelannut koronarajoitusten takia otteluitaan Santiago Bernabeun sijasta vaatimattomalla kakkosareenallaan, joka kantaa legendaarisen Alfredo di Stefanon (1926–2014) nimeä. Argentiinalaislähtöinen hyökkääjä olisi ollut ylpeä valkopaitojen avausjakson esityksestä tiistai-iltana.

26. minuutilla Toni Kroos lähetti 50 metrin mahtisyötön Liverpoolin puolustuslinjan taakse ja palloon säntäsi Vinicius Junior Brasiliainen ohitti kylmän viileästi viikset kasvattaneen maalivahti Alissonin. Puolen tunnin kohdalla Vinicius oli lähellä toista osumaansa, mutta veto meni hieman ohi maalin.

Myös isäntien toisen maalin syötti Kroos. Liverpoolin Trent Alexander-Arnold epäonnistui keskityksen katkaisussa ja Marco Asensiolle pääsi kasvokkain Alissonin kanssa eikä erehtynyt. Valkopaidat johtivat 36. minuutin jälkeen ansaitusti 2–0.

Valmentaja Jürgen Klopp reagoi tilanteeseen ottamalla Naby Keitan vaihtoon. Tilalle juoksi yllättäen penkillä aloittanut Thiago.

Tauon jälkeen isännät tulivat nurmelle hieman takki auki. Liverpool oli puolestaan löytänyt pukukopin palaverissa taisteluhengen, mikä näkyi myös kentällä. Mohamed Salah teki arvokkaan kavennusmaalin heti toisen puoliajan alkuun.

Tunnin pelin jälkeen Kroos pääsi vetämään rangaistusalueen rajalta, mutta kuti meni hieman yli. Hetkeä myöhemmin Asensio ja Vinicius olivat kahdestaan läpi, mutta sössivät tilanteen. Seuraavassa tilanteessa Vinicius oli tarkkana ja siirsi Luka Modricin tarkan syötön maalin perukoille.

Manchesterissä Borussia Dortmund pysyi Cityn vauhdissa mukana ensimmäisen vartin, mutta sen jälkeen sinipaidat ottivat pelin haltuunsa. Avausmaali meni keskikentän Emre Canin piikkiin, sillä saksalaisen pallonmenetyksen jälkeen Riyad Mahrez syötti Kevin de Bruynen maalintekoon.

Saksalaiset jäivät haikailemaan viheltämättä jääneen rangaistuspotkun perään, mutta keltapaitojen usko ei loppunut. Edin Terzicin valmentama miehistö pystyi luomaan paikkoja toisella jaksolla ja yritys palkittiin vihdoin 84. minuutilla, kun kapteeni Marco Reus toi Dortmundin tasoihin Erling Haalandin syötöstä.

Cityn painostus toi voittomaalin 90. minuutilla. De Bruyne lähetti upean ristipallon päätyviivalle, josta Ilkay Güdogan jatkoi pallon Phil Fodenille. 20-vuotias lupaus varmisti isännille 2–1-voiton.

Pep Guardiolan miehistö on hävinnyt viimeisistä 28 ottelustaan vain yhden. Ottelupari piti olla valioliigan kärkijoukkueelle suupala, mutta toisin kävi. Manchesteriläisten onneksi he eivät joudu vieraskentälle hurmioituneen saksalaisyleisön piinattavaksi, joten Cityn jatkopaikka on yhä todennäköinen.