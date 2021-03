Cristiano Ronaldon raju ryöpyttäminen jatkuu – nyt suunsa puhuu puhtaaksi Juventuksen ex-pomo

Juventuksen entinen seurapomo Giovanni Cobolli sanoo, että Ronaldoa ei olisi koskaan pitänyt hankkia mustavalkoisiin.

Suurimmat tähdet keräävät suurimmat otsikot, oli hetki sitten voiton tai tappion. Tämän saa tuntea nahoissaan Juventuksen hyökkääjä Cristiano Ronaldo. Portugalilaisesta on tullut Juventuksen eurofloppien kasvokuva.

Seura koki tällä viikolla tuoreimman europettymyksensä, kun Porto pudotti Juventuksen Mestarien liigan neljännesvälierissä. Vuosi sitten tuli lähtö puolivälierissä. Pettymys Italiassa on raju, sillä entisen valmentajan Massimiliano Allegrin johdolla se selvisi kahdesti viime vuosikymmenellä loppuotteluun. Odotus oli, että Ronaldo olisi se puuttuva pala, joka palauttaisi voittajan gloorian Torinoon ensi kerran sitten kauden 1995–96.

Andrea Pirlon suojatit kuitenkin kyykkäsivät, ja Ronaldo oli syntipukki heti pelin jälkeen. Tiistai-illan ottelun jälkeisinä päivinä pilkkakuoroon on liittynyt yhä enemmän väkeä. Tuoreimpana sättimisparaatiin otti osaa Juventuksen entinen seurapomo Giovanni Cobolli.

– Oliko Ronaldon hankkiminen virhe? Aivan varmasti oli, Cobolli sanoi Radio Punto Nuovon haastattelussa Marcan mukaan.

– On Juventuksen asia, myyvätkö he hänet vai eivät, mutta mies maksaa miljoona euroa per maali. Olen sanonut näin alusta asti: arvostan häntä suurena mestarina, mutta hän on liian kallis ja vaatii liikaa kuntoutusta.

Cobollin mielestä Juventuksen on aloitettava jälleenrakennusprosessi. Pirloa hän ei suostu moittimaan, mutta johtoportaaseen kuuluva seuralegenda Pavel Nedved sen sijaan saa raippaa.

– Nedved oli pelaajana suuri voittaja, mutta hän ei ole riittävän kyvykäs olemaan Juventuksen johdossa. Hänen pitäisi harkita asemaansa.

Cobolli toimi Juventuksen seurapomona 2006–09 sen jälkeen kun seuran sotkeutuminen Calciopolina tunnettuun ottelumanipulointiskandaaliin paljastui.