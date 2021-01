Kommentti: Suurseurojen irtiotto uhkaa Mestarien liigaa – tästä syystä Suomessa kannattaa huolestua futisjättien välille syttyneestä sodasta

Eurooppaan kaavailtu jalkapallon superliiga pelottaa lajin vanhoja valtaapitäviä. Suomessakin on syytä olla huolissaan, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

Real Madrid on Mestarien liigan ja sen edeltäjäkilpailun Euroopan liigan kaikkien aikojen menestynein seura. Nyt madridilaiset puuhaavat omaa superliigaa.­

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja sen kuusi maanosaliittoa esittivät torstai-iltapäivänä harvinaisen suoran uhkauksen, jonka kohteena oli joidenkin suurseurojen kaavailema itsenäinen ja osittain suljettu Euroopan superliiga.

Kattojärjestöt tekivät selväksi, että superliigan pelaajia ei päästettäisi osallistumaan MM-kisoihin eikä maanosaliittojen turnauksiin, kuten EM-kisoihin tai Etelä-Amerikan mestaruuskisoihin.

Tämä on kovin ase, joka järjestöjen arsenaalista löytyy. Sen avulla maajoukkuemenestyksestä unelmoivat pelaajat painetaan puun ja kuoren väliin.

Liittojen kannanotto oli kehystetty vastaukseksi ”mediaspekulaatioon”, mutta todellisuudessa se kertoi syvästä pelosta. Superliigan perustaminen järisyttäisi kansainvälisen jalkapallon valtarakenteita ennennäkemättömällä tavalla.

Kukkona tunkiolla tepastelevat Fifa, Uefa ja kumppanit tönäistäisiin tylysti alas. Nykyisin miljardiluokan liikevaihtoa pyörittävistä järjestöistä tulisi B-luokan kilpailuja ja harrastelijoita hallinnoivia sivuosan esittäjiä, joilla ei olisi rahaa eikä sen tuomaa valtaa.

Superliigan uhka on akuutti. New York Times uutisoi torstaina, että Real Madridin puheenjohtajan Florentino Perezin ja Manchester Unitedin sekä Liverpoolin amerikkalaisomistajien hiljaisuudessa ajama hanke on edennyt pitkälle.

Yksi merkki kulissipelin tilanteesta saatiin lokakuussa, kun FC Barcelonan vastaeronnut puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu paljasti sopineensa, että Barca liittyy superliigaan.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin (vas.) ja Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino (oik.) ovat usein olleet tukkanuottasilla. Nyt he ovat kuitenkin yhteisrintamassa yhteistä vihollista, superliigaa vastaan.­

Uuden sarjan ensimmäinen uhri olisi Mestarien liiga. Julki vuotaneiden tietojen mukaan suurseurat pelaisivat superliigaa keskellä viikkoa ja omien maidensa pääsarjoja viikonloppuisin.

Tämä tekisi Uefan rahasammosta Mestarien liigasta kakkosluokan kilpailun, joka todennäköisesti kuolisi pois pikavauhtia.

Koko kiistan ytimessä on raha. Yleisön lehtereiltä vienyt koronavirus on vauhdittanut eurojen ynnäilyä, mutta suurseurojen omistajat ovat jo pitkään olleet tyytymättömiä nykyfutiksen tulonjakoon.

Esimerkiksi kaudella 2019–2020 eurooppalaiset seurajoukkuekilpailut tuottivat Uefan arvion mukaan 3,25 miljardia euroa, joista osallistuneille seuroille jaettiin 2,55 miljardia. Suurseurojen näkökulmasta heiltä jäi siis saamatta ainakin 700 miljoonaa euroa.

Seuroja kismittää myös se, että he maksavat pelaajien palkat 12 kuukautta vuodessa, mutta saavat tehdä näillä rahaa vain osan ajasta. Pohjoisamerikkalaisesta urheilukulttuurista tulevien omistajien on vaikea käsittää sitä, että seurojen täytyy säännöllisin väliajoin luovuttaa pelaajansa käytännössä ilmaiseksi maajoukkueiden käyttöön.

Parhaassa tapauksessa pelaajat palaavat työnantajansa palvelukseen vain vähän väsyneinä, pahimmassa tapauksessa maaottelussa sattuu pelaajan koko kautta tai jopa uraa uhkaava loukkaantuminen.

Toinen asia, joka ihmetyttää suljettuihin sarjoihin tottuneita omistajia on mahdollisuus pudota tai karsiutua sarjasta. Joukkueen urheilullinen epäonnistuminen voi jopa tuhota seuran taloudellisen pohjan.

Julki tulleiden suunnitelmien mukaan superliigaan otettaisiin 15 pysyvää seurajäsentä ja viisi kansallisten kilpailuiden menestyksen perusteella vaihtuvaa seuraa. Kiintiöpaikkoja on varattu kuudelle englantilaisseuralle, kolmelle espanjalaiselle ja italialaiselle seuralle, kahdelle saksalaisseuralle ja yhdelle ranskalaisseuralle. Tämä sementoisi entisestään jättiseurojen asemaa lajin suurimpina ja kauneimpina.

Pienestä, puolueettomasta Suomesta katsoen taistelu superliigasta saattaa vaikuttaa kaukaiselta. Ei yhdelläkään sinivalkoisella seuralla ole nykyisin saumoja selvitä edes Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Silti suomalaisen jalkapallon ystävien kannattaa huolestua. Norsujen kamppaillessa hiiret tuppaavat jäädä jalkoihin.

Eurooppalaisten seurajoukkuekilpailuiden nykyisessä tulojaossa murusia on solidaarisuusrahoina satanut suomalaisseurojenkin kassoihin. Jos Mestarien liiga ja Euroopan liiga kuihtuvat pois, moni Veikkausliigan seura tuntee sen kipeästi kukkarossaan.

Vielä karmeampaa jälki olisi, jos Fifa ja kumppanit toteuttaisivat uhkauksensa ja sulkisivat superliigan supertähdet arvokisojen ulkopuolelle. Silloin MM- ja EM-kisat olisivat enää varjoja entisestään, eikä niiden megatuotoista enää valuisi siivua myös suomalaiselle jalkapallolle.