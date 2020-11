Kuvat: Diego Maradonaa kunnioitettiin Mestarien liigan otteluissa – näin illan otteluissa pelattiin

Jalkapalloileva maailma hiljentyi muistamaan legendaa.

Suru-uutinen jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemasta levisi maailmalle alkuillasta Suomen ja Euroopan aikaa. Myöhemmin illalla alkaneissa Mestarien liigan otteluissa kunnioitettiin legendaa pitämällä ennen otteluja minuutin hiljaiset hetket.

Monella pelipaikkakunnalla tyhjänä ammottaneiden stadioneiden valotaululla oli Maradonan kuva. Pelaajat, joista monelle Maradona oli esikuva jalkapalloilijana, seisoivat keskiympyrässä legendan muistoa kunnioittaen.

Madridissa tyhjälle Wanda Metropolitano -stadionille ilmestyi Maradonan paita.­

Kunnianosoitusten jälkeen saksalaismahti Bayern München että englantilaissuuruus Manchester City varmistivat paikat pudotuspeleihin.

City varasi paikan jalkapallon Mestarien liigan 16 parhaan joukkoon, kun se kukisti alkulohko C:n varhaispelissä kreikkalaisen Olympiakosin 1–0. Ottelun ainokaisen viimeisteli 36. minuutilla Phil Foden.

City on voittanut kaikki neljä lohkopeliään. Olympiakosilla on koossa kolme pistettä. Lohkon myöhäispelissä nollakerholainen Marseille hävisi kotonaan Portolle 0–2, ja Porto nousi yhdeksään pisteeseen eli vain pikkuriikkistä vaille jatkopaikkaa.

– Pelasimme todella hyvin kaikilla pelin osa-alueilla. Olemme jatkossa ja voimme keskittyä muihin kilpailuihin. Tekisimme mielellämme enemmänkin maaleja, mutta jonain päivänä maalihanat aukeavat ja muserramme sitten kaiken, viime peleissään maalinteon kanssa tuskailleen Cityn valmentaja Pep Guardiola kommentoi BT Sportille BBC:n mukaan.

Madridin Wanda Metropolitano -stadionilla Maradonan kuva näkyi valotaululla ennen Atletico Madridin ja Moskovan Lokomotivin välistä ottelua.­

Jatkopaikan varmistumisella varmistui myös Guardiolan vakuuttavan tilaston jatke: Guardiola on valmentanut joukkueensa jatkoon jokaisella 12 kaudellaan Mestarien liigassa. Yhtä pitkään sataprosenttisuuteen ei kukaan muu luotsi ole yltänyt.

A-lohkossa pistemenetyksittä jatkaa puolustava mestari Bayern, joka voitti kotonaan itävaltalaisen Salzburgin 3–1 vaikka kokikin Marc Rocan ulosajon. Lohkon toisessa pelissä lohkokakkonen Atletico Madrid ei kyennyt selvittämään venäläisvierastaan Moskovan Lokomotivia, ja maalittoman tasapelin myötä Atletico pysyi vain kaksi pistettä moskovalaisia edellä. Salzburg on neljän pisteen päässä Atleticosta.

Vidal valitti itsensä suihkuun

B-lohkossa milanolaisen Interin asema on jo todella tukala. Milanossa vieraillut Real Madrid voitti 2–0, kun Eden Hazard pääsi pitkästä aikaa Mestarien liigassa maalin makuun rangaistuspotkun myötä ja Rodrygo viimeisteli loppuluvut. Inter pelasi viimeiset 60 minuuttia alivoimaisena, kun Arturo Vidal hölmöili itsensä pukukoppiin. Vidal valitti erotuomarille niin kiivaasti, että sai kaksi keltaista korttia samaan syssyyn.

Lohkon aiemmassa pelissä saksalainen Mönchengladbach murskasi B-lohkossa kotonaan ukrainalaisen Shahtar Donetskin 4–0. Gladbachille maalasivat Lars Stindl, Nico Elvedi, Breel Embolo ja Oscar Wendt.

Gladbach johtaa lohkoa kerättyään kahdeksan pistettä. Real on pisteen päässä, ja Donetskilla on neljä pistettä. Interillä on vain kaksi pistettä, joten sen saumat jatkoon ovat jo yltiöohuet.

Liverpool yhtäkkiä ahdingossa?

Liverpoolin ilta koti-Anfieldillaan oli synkkä, kun Atalanta iski tunnin pelin jälkeen kahdesti Josip Ilicicin ja Robin Gosensin toimesta. Liverpool ei siitä enää toipunut, ja Atalanta otti 2–0-voiton.

Anfieldilla Liverpoolin ja Atalantan pelaajat kerääntyivät keskiympyrään kunnioittamaan Maradonan muistoa.­

Kun Ajax voitti pisteautomaatti Midtjyllandin 3–1, on D-lohkon tilanne ennen kahta viimeistä kierrosta kihelmöivä: Liverpool 9 pistettä, Ajax ja Atalanta 7.