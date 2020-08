Tässä ovat todennäköisimmät vaihtoehdot Lionel Messin uudeksi seuraksi – olisiko Cristiano Ronaldo valmis jakamaan valokeilan?

Vain muutamalla seuralla on varaa Lionel Messiin.

Maailman paras jalkapalloilija Lionel Messi lähetti tiistaina faksin, joka järisyttää edelleen urheilumaailmaa. Messi ilmoitti seuralleen Barcelonalle haluavansa lähteä.

Messin sopimuksessa on pykälä, joka antaa hänelle mahdollisuuden lähteä seurasta ilmaiseksi. Ainut ongelma on, että pykälä oli kirjaimellisesti voimassa vain kesäkuun loppuun. Messi ja hänen lakimiehensä ovat kuitenkin tulkinneet koronan pidentäneen pykälää elokuun loppuun.

Lakivääntö voi viivästyttää uuden seuran etsimistä, mutta selvää on, että 33-vuotias Messi on jättämässä seuran jota hän on edustanut lähes 20 vuoden ajan.

Seuraava kysymys on luonnollisesti: minne Messi siirtyy? Ilta-Sanomat listasi todennäköisimmät vaihtoehdot.

Manchester City

Messi pelasi uransa parasta jalkapalloa Barcelonassa Pep Guardiolan alaisuudessa. Nykyään Guardiola on Cityn valmentaja. Häneltä kysyttiin kolme vuotta sitten, olisiko Messi hänelle realistinen hankintavaihtoehto. Silloin Guardiola vastasi:

– Unelmani on nähdä Messin jäävän Barcelonaan ja lopettavan peliuransa siellä.

Se oli katalonialaisen romantikon puhetta. Nyt Messi on kuitenkin tilanteessa, jossa romantiikan voi melkein heittää romukoppaan. City on Guardiolan ansiosta Messin todennäköisin uusi seura. Kuvio voi kuitenkin muuttua merkittävästi, jos Messistä pitää maksaa merkittävä siirtosumma. City on ollut talousasioistaan Uefan tutkinnan alla ja sai osallistumisoikeuden Mestarien liigaan vasta valitusten jälkeen.

Takaisin Pep Guardiolan valmennettavaksi?

PSG

Niin yllättävältä kuin se kuulostaakin, Messin vaihtoehdot ovat kovin rajalliset. Tämä johtuu yksinkertaisesti rahasta. Messi tienaa tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa euroa viikossa ja neuvotteli aiemmin Barcelonan kanssa sopimuksesta, jossa viikkopalkka olisi noussut 1,7 miljoonaan.

Sellainen tarkoittaisi jo peruspalkassa lähes 90 miljoonan euron vuosisatsausta, johon tulisivat päälle allekirjoitus- ja muut bonukset. Tämä kaikki johtaa siihen, että – varsinkin jos Messistä pitää maksaa vielä siirtokorvauskin – hyvin harvalla seuralla on häneen nykyisessä maailmantaloudellisessa tilanteessa varaa.

Yksi harvoista on juuri Mestarien liigan loppuottelun hävinnyt PSG. Seuran qatarilaisrahoittajille raha ei ole ongelma, joten talouspuolesta Messin saapumisen ei pitäisi jäädä kiinni. Messi pelaisi myös mielellään seurassa pitkään olleen Neymarin kanssa.

Messin, Neymarin ja Kylian Mbappen muodostamaa kärkikolmikkoa olisi varmasti viihdyttävää katsella. Eri asia kuitenkin on, pitäisikö Messi Ranskan liigaa riittävän tasokkaana.

Neymar joutui pettymään Mestarien liigan finaalissa. Siivittäisikö Messi PSG:n voittoon?

Inter ja Juventus

Kolmas vaihtoehto on siirtyminen Italiaan. Juuri Euroopan liigan finaalin hävinnyt Inter on tehnyt taustatyötä Messin hankkimiseksi jo usean vuoden ajan. Autoritäärisen valmentajan Antonio Conten ja Messin yhteen sovittaminen ei vaikuta kuitenkaan erityisen todennäköiseltä.

Jonkinlainen jokerikortti voisi olla Juventus. Seuralla on nimittäin yksi valttikortti, jota Barcelona janoaa: argentiinalainen Paulo Dybala, jolla seura on suunnitellut korvaavansa Messin.

Jos Messi ei pääse lähtemään ilmaiseksi, Juventuksen osakkeet nousevat. Se voisi myös mahdollistaa aikakauden kahden parhaan pelaajan esiintymisen samassa joukkueessa. Eri asia tosin on, olisiko Cristiano Ronaldo valmis jakamaan valokeilan seurajoukkueessaan.

Kylmän viileästi ajateltuna Manchester City ja PSG ovat Messin todennäköisimmät vaihtoehdot – tuossa järjestyksessä.