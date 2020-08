Kommentti: Lionel Messin on aika lähteä Barcelonasta – voisiko hän päätyä samaan joukkueeseen Cristiano Ronaldon kanssa?

Niin upeaa ja romanttista kuin seurauskollisuus onkin, Messin on aika lähteä Barcelonasta, kirjoittaa toimittaja Lari Vesander.

Se ei ollut vain surkea tulos. Se oli aikakauden loppu. Bayern München oli murskannut Barcelonan Mestarien liigassa peräti 8–2.

Bayernin voitto ei ollut yllätys. Ottelu oli Barcelonan kuulutetun kuoleman kroniikka. Monet asiantuntijat olivat varoittaneet Bayernin löylyttävän Barcelonaa, vaikka harva uskoi näin räikeisiin lukuihin.

Ottelun jälkeen maailmalle levisi vahva huhu siitä, että joukkueen suurin tähti ja kenties kaikkien aikojen paras jalkapalloilija Lionel Messi haluaisi jättää seuran, jota hän on edustanut 20 vuotta.

Sama huhu on kuultu ennenkin, mutta ensimmäistä kertaa siinä oli todellakin järkeä.

Barcelonan kohdalla kyse ei nimittäin ole yhdestä surkeasta pelistä, eikä edes yhdestä surkeasta vuodesta – jollainen tämä kausi on Barcelonalle kiistatta ollut. Kyse on vuosikausia jatkuneesta surkeuden spiraalista, jolle ei näy loppua.

Seura on voittanut Mestarien liigan viimeksi viisi vuotta sitten. Sen jälkeen se on käyttänyt noin miljardi euroa pelaajahankintoihin – ja muuttunut koko ajan vain huonommaksi.

– Miten on mahdollista, että Messi on vanhentunut 27-vuotiaasta 33-vuotiaaksi, toisin sanoen elänyt uransa huippuvuodet, voittamatta Mestarien liigaa? Miten hän on voinut katsoa, kuinka joukkue on heikentynyt joka vuosi? Messi tietää, että hänellä ei ole aikaa odottaa, että Barcelona saisi asiansa kuntoon, pitkän linjan toimittaja Sid Lowe totesi hiljattain ESPN:lle.

Aika käy vähiin

Messi tietää, että hänen aikansa on käymässä vähiin. Hän on tietänyt myös jonkin aikaa, että seura on ajautunut kaaokseen, jossa hän ei välttämättä halua viettää uransa viimeisiä huippuvuosia. Paljon kertoo se, että Messin sopimus umpeutuu ensi kesänä eikä hänellä ole tällä hetkellä aikomustakaan tehdä jatkosopimusta.

Niin upeaa ja romanttista kuin seurauskollisuus onkin, Messin on aika lähteä Barcelonasta.

Yhtälön suurin ongelma on se, minne hän menisi. Villeimmissä huhuissa on väläytelty Pohjois-Amerikan MLS-sarjaa. Se on kuitenkin ratkaisu, joka sopii lähinnä Zlatan Ibrahimovicin ja David Beckhamin kaltaisille julkisuutta rakastaville ekstroverteille. Introverttiä Messiä on mahdoton kuvitella amerikkalaisen aamuohjelman sohvalle mainostamaan socceria.

Lionel Messin Barcelona on ajautunut sekasortoiseen tilaan.

Melkein yhtä villi ajatus olisi päätyminen samaan joukkueeseen Cristiano Ronaldon kanssa. Kaksikko on taistellut lähes 15 vuoden ajan planeetan historian parhaan pelaajan tittelistä. Päätyminen samaan joukkueeseen olisi kaksintaistelun huikea huipennus ja fanien märkä uni. Sellaiseksi se todennäköisesti myös jää, sillä tuskin yhdelläkään seuralla on varaa houkutella molempia riveihinsä.

City todennäköisin vaihtoehto

Juuri taloudelliset syyt johtanevat siihen, että Messille ei jää uutta seuraa valitessaan juuri lajiromantikkoja tyydyttäviä vaihtoehtoja. Tähden kokonaisviikkopalkka kun huitelee yli miljoonassa eurossa. Sellaiseen pyyntöön pystyvät tällä hetkellä vastaamaan lähinnä PSG:n ja Manchester Cityn kaltaiset sheikkijättiläiset.

Näistä City on todennäköisin vaihtoehto. Pääseminen valmentaja Pep Guardiolan alaisuuteen houkuttelee varmasti Messiä.

Lopulta kyse on kuitenkin vain yhdestä asiasta: haluaako Messi lopulta lähteä? Kukaan ei pysty tekemään Barcelonalle tarjousta, josta he eivät voi kieltäytyä. Kukaan seurassa ei halua eroon Messistä. Hän lähtee seurasta vain, jos hän todella haluaa sitä.

Barcelonasta on jo tullut sietämätön sotku. Nyt on kyse enää siitä, että Messi löytäisi seuralle vaihtoehdon, jolle hän uskaltaisi sanoa "kyllä" sydämensä pohjasta.