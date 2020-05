Mestarien liiga pysyy C Morella – ”Upea juttu”

Mestarien liigan pelit jatkavat samalla kanavalla kevääseen 2024 saakka.

Jalkapallon Mestarien liiga pysyy C Moren kanavilla. Telian uuteen TV/Media-yksikköön kuuluvat MTV, TV4 ja C More ovat hankkineet Mestarien liigaan yksinoikeudet sekä Suomessa että Ruotsissa vuoteen 2024 saakka.

Uusi mediaoikeuksien sopimus kattaa kaikki Mestarien liigan ottelut viimeiseltä karsintakierrokselta eteenpäin: playoff-kierros, lohkovaihe, pudotuspelit ja finaali. Lisäksi sopimukseen kuuluvat esitysoikeudet Youth Leagueen sekä Uefan Super Cupiin.

– Mestarien liigassa maailman parhaat pelaajat taistelevat seurajalkapallon himotuimmasta pokaalista. Kuten viime vuodet ovat osoittaneet, Mestarien liigan sykettä nostattavat käänteet ovat omassa luokassaan. Esimerkiksi Liverpoolin uskomaton nousu keväällä 2019 Barcelonaa vastaan osoitti, että mikä tahansa on mahdollista! Jalkapallon kruununjalokivi jatkaa osana C Moren väkevää huippu-urheilukattausta – se on upea juttu, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen iloitsee tiedotteessa.