Isä paljastaa: Erling Braut Hålandilla on hallussaan yleisurheilun maailmanennätys

Erling Braut Håland on yleisurheilun maailmanennätyksen haltija vauhdittomasta pituushypystä.

19-vuotiaan jalkapalloilijan Erling Braut Hålandin isä kertoo tähtiin singonneen poikansa poikkeuksellisista lahjoista.

Norjalaisen jalkapallosensaation Erling Braut Hålandin isä Alf-Inge Håland raotti poikansa lahjoja poikkeuksellisia urheiluun.

Isällä oli tapana testata poikansa taitoja eri lajeissa. Nuori Erling harrasti Dagbladetin mukaan ainakin käsipalloa, yleisurheilua ja norjalaisen kansanperinteen mukaisesti tietysti myös maastohiihtoa.

– Monipuolisuus on tärkeää. Kehittämällä kehon eri osia, voi vaikuttaa myönteisesti mitä ikinä teetkään, sanoi itsekin muun muassa Manchester Cityä ja Leedsiä jalkapallourallaan edustanut isä-Håland Dagbladetin haastattelussa.

Maailmanennätys yleisurheilussa

Uskomattominta jälkeä nuori Håland teki yleisurheilussa.

Alf-Inge Håland paljasti, että nykyisin jalkapallon Saksan pääsarjassa Borussia Dortmundissa leipänsä ansaitseva maalitykki hyppäsi vuonna 2006 viisivuotiaiden maailmanennätyksen vauhdittomassa pituushypyssä. Tulos 1,63 metriä olisi kova suoritus myös monelle varttuneemmalle miehelle.

Alaikäisten yleisurheilun maailmanennätyksiä tilastoivan age-recods-sivuston listaus vahvistaa isän puheet: Håland komeilee vauhdittoman pituushypyn maailmanennätysmiehenä. Suomalaisittain kiinnostavaksi asian tekee se, että Håland jakaa ennätyksen suomalaisen Roope Tyynismaan kanssa.

5–19-vuotiaiden ennätyksenhaltijoista löytyy myös monia muita nykypäivän supertähtiä, kuten Usain Bolt, Jakob Ingebritsen ja Armand Duplantis.

Erling Braut Håland on noussut suuren yleisön tietoisuuteen tällä kaudella. Hän paukutteli syksyn maaleja Red Bull Salzburgissa ja siirtyi tammikuussa Borussia Dortmundiin. Komennus Saksassa on alkanut satumaisesti, sillä norjalainen on tehnyt kahdeksassa ottelussa hurjat 11 maalia.

Tiistaina hän osui Mestarien liigan neljännesvälierässä kaksi kertaa Dortmundin 2–1-voitossa PSG:tä vastaan.