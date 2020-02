Kommentti: Manchester Cityn sulkeminen Mestarien liigasta osoitti vihdoin hieman selkärankaa – seuraukset voivat olla odottamattomia

Uefa osoitti viimein hieman selkärankaa antamalla Manchester Citylle kovan rangaistuksen sääntöjen rikkomisesta, kirjoittaa Janne Oivio.

En olisi uskonut näkeväni tätä päivää. Euroopan jalkapalloliitto Uefa langetti kovan rangaistuksen yhdelle lajin mahtiseuroista. Suurten joukkoon noussut Manchester City sai perjantaina kovan sanktion ja se on joukosta ensimmäinen, joka sai oikeasti tuta rikkomukset nahoissaan.

30 miljoonan euron sakko on Cityn ökyrikkaalle omistajalle sheikki Mansourille karkkiraha, mutta kaksi vuotta ulkona Mestarien liigasta? Se on todella raju rangaistus.

Tapaus sai alkunsa vuonna 2015, kun saksalaislehti Der Spiegel julkaisi ison nipun sille vuodettuja viestejä ja sähköposteja, jotka osoittivat Cityn vääristelleen tulojaan kymmenien miljoonien edestä. Näyttö osoittaa Uefan mielestä kiistatta, että reilun taloudellisen pelin sääntöjä on rikottu.

Uefan reilun pelin taloussäännöt ovat niiden alusta saakka vuonna 2011 vaikuttaneet ohkaiselta paperitiikeriltä, jolla näpäytetään isoja ja näennäisesti kuritetaan pienempiä. Seuroja on rangaistu pääosin kepoisilla sakoilla – ainakin seurojen kokoon suhteutettuna. AC Milan toki suljettiin Euroopan liigasta vuodeksi taloussääntöjen rikkomisesta.

Cityn rangaistus on aivan uudella tasolla, koska puhutaan Mestarien liigasta ja vuotta pidemmästä pannasta. City elää eurooppalaisesta jalkapallosta, koska kovien liksojen lisäksi juuri mahdollisuus voittaa Mestarien liiga on valtava houkutin niille supertähdille, joita seura vuosittain hankkii.

Kansainväliset jalkapallopomot eivät kovin usein ansaitse kehuja, mutta nyt on sen paikka. Kerrankin rangaistus vastaa rikkeen suuruutta. Cityn kaltaisen ökyseuran rankaiseminen rahalla on yhdentekevää. Mestarien liiga on taas sellainen prestiisikilpailu, josta ökyseurat elävät. Ilman sitä ne palaavat ainakin hetkeksi (melkein) tavallisten kuolevaisten joukkoon.

Ei kuitenkaan kannata ajatella, että kansainväliset futispomot olisivat yhtäkkiä löytäneet hyvyyden ja solidaarisuuden sielunsa. Uefa oli pakkoraossa. Todisteet vaikuttavat olevan sitä luokkaa, että jos tästä ei rankaise, niin säännöt olisi voitu heittää kokonaan romukoppaan. PSG ja City saivat kymmenien miljoonien sakot 2013–14, mutta eivät europelipannaa. Jo tuolloin muiden seurojen kritiikki pehmeästä sanktiosta oli todella kovaa. Nyt oli pakko toimia.

Mitä tapahtuu joukkueelle ja valmentajalle?

Vaikutus on kova myös taloudellisesti ja peilaantuu suoraan myös tulevien vuosien reilun pelin taloussääntöjen noudattamiseen. City teki kaudelta 2018–19 noin 10 miljoonan punnan voiton 535 miljoonan liikevaihdolla – mutta siitä yli 100 miljoonaa oli Mestarien liigaan liittyvää tulovirtaa eli televisiorahoja, palkintorahoja, Mestarien liigan kotipelien lipputuloja ja niin edelleen.

Kevin De Bruyne on yksi Cityn monista supertähdistä.

Kaikki nuo rahat katoaisivat pariksi vuodeksi. Se ei voisi olla näkymättä Cityn palkkakuitissa ja pelaajahankinnoissa, jos se haluaa päästä sellaiseen taloudelliseen tulokseen, jolla seura huolittaisiin takaisin Mestarien liigaan.

Cityn huolet eivät lopu tähän. Mikä on päävalmentaja Pep Guardiolan tulevaisuus? Kiinnostaako häntä jäädä seuraan, jossa ei voi jahdata Mestarien liigan voittoa? Entä hirmupalkkaa nauttivat tähdet? Heille ”pelkkä” Valioliigassa pelaaminen ei välttämättä riitä. Ei City kärkikahinoista katoa, kunhan Mansour jatkaa rahoittamista – mutta vaikeammaksi tämä tekee lajin absoluuttisella huipulla pysymisen.

Valioliigassa ainakin Tottenham ja Manchester United kiittävät ja jahtaavat kieli pitkällä ”vapautunutta” paikkaa Mestarien liigassa. Samoin tekevät Sheffield United, Wolverhampton ja Everton. Panna sataa kaikkien laariin.

Pontta superliigahankkeelle?

Cityn ohella sanktiot koskettavat omalla tavallaan myös muita mahtiseuroja, joiden omistajat pumppaavat huomattavia rahasummia seurojensa toiminnan pyörittämiseen. Kiertääkö kenties joku muukin seura Uefan sponsorointisääntöjä samoin kuin City? Mahdotonta sanoa ilman todisteita, mutta jos joku niin tekee, niin tämä saa kenties pohtimaan tavan jatkamista. Tietovuodot ja hakkeroinnit voivat käräyttää vielä monia koijareita.

Pep Guardiola suuteli Mestarien liigan pokaalia finaalivoiton jälkeen 2011. Nyt pusuttelu voi jäädä pariksi vuodeksi tauolle, jos tämän kauden päätteeksi ei tule voittoa.

Yksi eurooppalaisen jalkapallon kannalta ankeampikin vaihtoehtoinen tulevaisuus tuli mieleen. Cityn sanktio on raju varoituslaukaus Uefalta, kyllä. Mutta se voi osaltaan myös saada ökyseurat entistä hanakammin puuhamaan pitkällä olevaa hankettaan omasta kansainvälisestä superliigastaan.

Miksi jäädä Uefan ikeen alle kovien sanktioiden pelossa, jos samalla voisi palloilla miljardöörien kustannuksella omassa supersarjassa omilla säännöillään? Se tuhoaisi Mestarien liigan ja mahdollisesti repisi lajin suurimmat seurat pois kansallisista sarjoistaan, mutta ei tämä kannattajien kauhuskenaario ole estänyt suunnittelua tähänkään saakka. Tarjolla on aika paljon erittäin kevyen vastikkeen rahaa.

City valittaa tuomiosta urheilun vetoomustuomioistuimeen Casiin. On mahdollista siis, että rangaistus kumotaan tai pannaa esimerkiksi lyhennetään. Kovin usein tuntuu siltä, että mitä kalliimpiin juristeihin on varaa niin sen todennäköisemmin myös oikeus on puolella, mutta ainakin Casin päätökseen saakka voi herkutella ajatuksella Sheffield Unitedista Mestarien liigan lohkovaiheessa.