Real Madrid suunnittelee rajua irtiottoa – näin legendaariset seurat haluavat myllätä koko huippujalkapallon uusiksi

Nyt, kertoo, New York Times , on jälleen uuden yrityksen aika käsillä.

NYT:n mukaan Real Madridin seurapomo Florentino Perez on järjestänyt joukon salaisia tapaamisia sekä Euroopan huippuseurojen pomojen että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa.

Real Madridin vetovoima on avainasia NYT:n mukaan sille, että nyt jo neuvotellaan jopa sarjan rahoittamisesta. Sarja on osa suunnitelmia kansainväliselle jalkapallokalenterille vuodesta 2024 eteenpäin. Osalle osallistuvista seuroista on kerrottu, että niiden liikevaihto jopa kaksinkertaistuisi sarjaan osallistumisen myötä.