HJK:lla loistava arpaonni Mestarien liigassa, miten käy muiden suomalaisjoukkueiden? IS seuraa eurocupien arvontaa

Mestarien liigan karsinnoissa Suomea edustaa Veikkausliigan hallitseva mestari Helsingin Jalkapalloklubi, jolle arvottiin ensimmäisen kierroksen vastustajaksi Färsaarten mestari HB Torshavn.Euroopan liigan karsinnoissa mukana on puolestaan kolme suomalaisseuraa: viime kauden liigan hopeamitalisti Rovaniemen Palloseura, pronssimitalisti Kuopion Palloseura ja Suomen cupin vuonna 2018 voittanut Inter.Mestarien liigan ensimmäisen karsintakierroksen arvonta alkaa kello 15.30. Euroopan liigan vuoro on tuntia myöhemmin. IS seuraa arvontoja alla.