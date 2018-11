Entinen ”sikapelaaja” pääsi päätuomariksi Mestarien liigaan – viimeksi suomalainen vihelsi mahtiliigassa Litmasen huippupelissä

Mestarien liiga

Entinen ”sikapelaaja” pääsi päätuomariksi Mestarien liigaan – viimeksi suomalainen vihelsi mahtiliigassa Litma





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En tee tästä mörköä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Uefa lähetti satoja klippejä





”Olin ihan sikapelaaja”





”Maailman paras perhe”





Robotti korjaa





”Suomalaisuus ei este”