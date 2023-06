Tässä ovat Suomen parhaat halvat kesäkohteet – suomalaiset paljastavat 52 helmeä, joista ei kukkaro kevene

Kaipaatko edullista kesätekemistä Suomen suveen? Täältä pesee! Pyysimme suomalaisia paljastamaan parhaat kesäkohteet ja -puuhat, jotka eivät rasita lompakkoa.

Kaikki niistä aina puhuvat, kotimaan-matkailun salaisista helmistä nimittäin. Perinteisesti nämä helmet kerrotaan kahvipöydässä kavereille ja sukulaisille, ja korkeintaan kavereiden kavereille, jos kauniisti pyytävät.

Silti monesta voi kesän tullen tuntua siltä, että kaikki vanhat tutut paikat on jo koluttu läpi. Erityisen haastavaa tuntuu olevan keksiä suvi-Suomessa tekemistä kevyemmällä kesälomabudjetilla. Varsin monella saattaa olla tänä kesänä aiempaa vähemmän rahaa käytettävänä lomailuun elämiskustannusten noustua.

Mutta ei hätää! Me Naiset kysyi hiljattain suomalaisilta, mitä he tekevät kesäisin pienellä budjetilla. Kyselyyn vastasi noin 300 ihmistä. Tässä jutussa on listattu vinkeistä 50 parasta ympäri Suomen.

Uusimaa

Haltialan ja Fallkullan kotieläintilat, Helsinki. ”Kotieläintiloille on vapaa pääsy. Haltialassa voi kesäkaudella nähdä ainakin lehmiä, lampaita, hevosia, kanoja sekä possuja ja Falkullassa lampaita, lehmiä, kaneja, possuja, ankkoja ja kanoja. Myös Uutelassa, Kuusiluodolla ja Vartiosaaressa voi ihailla lampaita.”

Eläintarhan skeittikontti, Helsinki. ”Eläintarhan skeittikontille saavat mennä myös skeittauksesta kiinnostuneet aikuiset. Ilmaisia skeittikokeiluja järjestetään tiistaisin ja perjantaisin. Paikalla on aina kaksi skeittauksen opettajaa. Skeittikontilla on lainalautoja, joten skeittausta pääsee kokeilemaan myös ilman omia välineitä. Aiempaa kokemusta skeittaamisesta ei edellytetä.”

Kruunuvuorenrannan lauttayhteys, Helsinki. ”Meri on olennainen osa Helsinkiä. Sitä kokeakseen ei tarvitse maksaa isoja summia sightseeing-risteilyistä, vaan merelle pääsee myös HSL:n lipulla. Tuore lauttayhteys Meritullintorilta Kruunuvuorenrantaan ja takaisin kulkee noin tunnin välein joka päivä.”

Katutaidekierros, Pasila. ”70-luvulla rakennettu harmaiden betonipintojen kaupunginosa tuli tunnetuksi graffiteistaan jo yli 30 vuotta sitten. Pasilan katutaidekaupunginosa on Suomessa ainutlaatuinen paikka teosten määrän, monipuolisuuden ja taiteen tason suhteen. Viimeisten vuosien aikana lukuisat taiteilijat Suomesta ja ulkomailta ovat muuttaneet alueen isoksi katutaidegalleriaksi. Helsinki Urban Art järjestää keväästä syksyyn säännöllisesti katutaidekierroksia, joihin osallistumalla pääsee tutustumaan Pasilan katutaideteoksiin sekä katutaiteen historiaan Suomessa.”

Iso Vasikkasaari, Espoo. ”Pääsee useammalta pysäkiltä mantereelta saaristolaivalla, maksaa joitakin euroja. Siellä on kiva ranta ja myös nuotiopaikat, joissa syödä omia eväitä ja viettää ihanaa kesäpäivää isolla nurmialueella. Saaressa on myös ravintola.”

Nuuksion kansallispuisto, Espoo. ”Nuuksion kansallispuistoon päiväretkelle tai uimaan! Vaikka on suosittu kohde, tilaa on kivasti ja aina löytyy joku melko rauhallinen paikka eväiden syöntiin ja pikku pulahdukseen, varsinkin, jos jaksaa vähän kävellä. Nuuksioon pääsee myös julkisilla joko Vihdintien tai Luontokeskus Haltian puolelta.”

Kuusijärvi, Vantaa. ”Kuusijärvelle pääsee bussilla sujuvasti Helsingistä tai vaikka Tikkurilan juna-asemalta. Pieniä retkireittejä ja hyvä järvi pulahtamiseen. Jos mahdollista, kannattaa maksaa reilu kymppi aidosta savusaunasta. Tuntuu siltä kuin olisi kauempanakin pääkaupungista. Paikalta löytyy kahvila, josta saa myös lounasta.”

Sipoonkorpi, Sipoo. ”Metrolla metsään! Sipoonkorpeen pääsee lokakuun alkuun asti Hop on–hop off -bussikuljetuksella edullisesti Tikkurilan asemalta tai Mellunmäen metroasemalta. Myös koirat ovat tervetulleita bussiin. Bussin päivälipun hinta on 5 euroa ja yhdensuuntaisen kertalipun hinta 3 euroa. Alle 7-vuotiaat lapset matkustavat veloituksetta.”

Kansjerfin kartano, Raasepori. ”Ihanaa ruokaa, joogaa, kaunis ympäristö ja musisointia iltaisin.”

Varsinais-Suomi:

Ruissalon uimaranta, Turku. ”Todella miellyttävä kohde. Ranta upeassa kunnossa, grillauspaikat vapaassa käytössä, saunat varattavissa, ravintola, upea luonto, karavaani-ja leirintä alue – siis kaiken kaikkiaan tutustumisen arvoinen paikka.”

Saariston Rengastie, Turun Saaristo. ”Pyörällä Kustavista Paraisille! Kahdeksan lossia, joista yksi maksullinen. Ihanaa vaikka yöpyä teltassa tai pienissä bed and breakfast -paikoissa. Matkan varrella upeita saaristomaisemia, hyviä ruokapaikkoja ja kauniita uimapaikkoja.”

Tammiston Kuulas, Naantali. ”Aivan mahtava Bed&Breakfast Naantalissa, jossa voi yöpyä ihanissa huoneissa tai käydä syömässä puutarhassa ikivanhojen omenapuiden katveessa rennolla otteella. Koko paikka on kuin salainen keidas.”

Latokartanonkoski, Salo. ”Ilmainen, vaikuttava nähtävyys. Etelä-Suomen suurin koski, on ollut erinomainen kalastuspaikka. Pudotuskorkeus on sama kuin Tammerkoskessa (18 metriä). Koski kuohuu vapaana. Sijaitsee Perniössä Tammisaari–Salo-valtatien tuntumassa.”

Villa Järvelä, Littoinen. ”Mahtava paikka aikuisille ja lapsille Turun lähellä. Useampi sauna, kylmä- ja lämminaltaat sekä järvivesi! Erilaista välineistöä saa vuokrata ja makkaraa grillata. Jäätelöä, limsaa ja kaikkea tarjolla pikkurahalla. Oikea Mansikkapaikka kesänviettäjille!”

Ala-Emali, Karkkila. ”Karkkilassa Ruukkialueella sijaitsee upeassa miljöössä Ala-Emali. Sieltä löytyy muun muassa hieno elokuvateatteri Kino Laika, taidetila, uuni-sauna ja heti vierestä lähtevä, noin neljän kilometrin koskireitti. Maan parhaat festarit Sunset Beach Partyt juhlitaan samalla alueella heinäkuun 7–8. päivä.”

Mathildedal, Salo. ”Bussilla (3,30€) Mathildedalin ruukkikylään katsomaan alpakoita ja kauniita puutaloja. Löytyy ravintoloita, kahviloita, itse leivottuja tuotteita ja paikallista olutta. Jos lähtee liikenteeseen omien eväiden kanssa, voi mennä grillaamaan Teijon kansallispuistoon grillaamaan, puut saa paikan päältä. Ja näin on muutama kiireetön tunti vietetty ja nautittu luonnosta.”

Pirkanmaa:

Tampereen Tallipiha, Tampere. ”Tallipihalla pääsee tapaamaan söpöjä eläimiä: poneja, pupuja, kanoja ja marsuja. Paikalla järjestetään pitkin kesää kaikenlaista tapahtumaa ja markkinaa.”

Rajaportin sauna, Tampere. ”Ylä-Pispalassa sijaitseva Rajaportin sauna on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva yleinen sauna, jonka ohessa on myös kahvila ja hoitola. Sauna maksaa viikonpäivästä riippuen 8 tai 12 euroa aikuisille ja 7 tai 11 euroa opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille.”

Koskenhelmi, Parkano. ”Ihana ja rento kesäterassi Parkanossa, aivan Viinikanjoen rannalla. Jos nälkä yllättää tai tekee mieli makeaa, löytyy listalta laaja valikoima niin suolaista kuin makeaakin. Kahvilan pihasta löytyy myös minigolfrata!”

Sääksmäki, Valkeakoski. ”Sääksmäellä voit ensin kivuta katselemaan upeita maisemia Rapolanharjulle ja sen jälkeen kahville Rapolan kartanokahvilaan. Jos jaksaa, voi ajaa ihastelemaan maisemia Sääksmäensilloille. Kulttuurinälkään voi tutustua Visavuoressa kuvanveistäjä Emil Wikströmin kotitaloon. Paikalla on myös ihana pieni kahvila ja upeat maisemat.”

Hatanpään arboretum, Tampere. ”Tosi kiva piknikpaikka kesäisin!”

Elianderin ranta, Tampere. ”Tämä on varmaan Tampereen tai koko Suomen ihanimpia paikkoja kesäisin.”

Satakunta:

Yyterin rannat Porissa. ”Kuin olisi ulkomailla. Kun ottaa omaat eväät mukaan, ei tarvitse maksa kuin bensat, vaikka olisi aamusta iltamyöhään rannalla.”

Lounais-Häme:

Jokioisten museorautatie, Jokioinen. ”Jokioisista löytyy Suomen ainoa säilynyt yleiselle henkilö- ja tavaraliikenteelle avoinna ollut kapearaiteinen rautatie. Nykyisin sieltä voi vuokrata resiinan tai useamman. Mukavaa aktiviteettiä porukalla, edullinen hintakin vielä. Eväät matkaan ja menoksi. Matkalla Humppilaan löytyy eväspaikka. Jälkipalaksi voi käydä Elonkierrossa. Sieltä löytyy muun muassa eläimiä, kasveja, kesäkahvila, teemapäiviä ja muuta mukavaa.”

Päijät-Häme:

Kalmarinranta, Vääksy. ”Matala uimaranta sopii lapsiperheille. Rannalla tenniskenttiä ja ulkoliikuntamahdollisuus. Siitä Vääksyn kanavalle kahville ja tutkailemaan kanavan meininkiä. Omat eväät mukaan rannalle, niin täysin ilmaista.”

Sysmän kunta. ”Kesällä paikka herää eloon. Keskustasta löytyy kaikki tarpeellinen, esimerkiksi leirintäalue puhtaan veden äärellä, telttapaikkoja, pyöränvuokrausta, kanoottia sekä saunaa. Kirppistä, käsityökauppaa, kahvilaa ja ravintola Uoti, jollaista ei näe kuin elokuvissa. Sysmässä on myös mielenkiintoista kirkkohistoriaa opastettuna ja lampaita laiduntamassa. Kaikki löytyy kävelymatkan päästä.”

Launeen perhepuisto, Lahti. ”Ilmainen puisto lapsiperheille. Perhepuistosta löytyy muun muassa liikennepuisto, hämähäkki-kiipeilyteline, useita erikokoisia liukumäkiä sekä vesileikkialue. Alueelta löytyy myös parkourpuisto, skeittialue sekä koira-aitaus. Ympäröivästä Launeen vapaa-ajankeskuksesta löytyy lisäksi maksullinen minigolfrata sekä keilahalli ja ilmainen kotieläinpiha. Perhepuistossa voi nauttia omia eväitä tai pitää vaikka piknikin.”

Orimattilan kotieläinpuisto, Orimattila. ”Ehdoton suosikki. Aikuiset 12 euroa, lapset 7 euroa ja alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Paljon eläimiä ihmeteltäväksi aikuisille ja lapsille. Löytyy pomppulinna, liikennepuisto, iso leikkikenttä ja pallomeri. Parilla eurolla poniratsastusta. Omat eväät kannattaa pakata mukaan, puistosta löytyy myös grillauspaikkoja. Siellä kuluu mukavasti päivä!”

Villa Rapakivi, Heinola. ”Hieno luontopaikka Heinolassa Kannusjärven rannalla. Paikkaan kuuluu kokonainen niemenkärki. Siellä sijaitsevaan hotelliin voi majoittua, käydä ostoksilla aivan valloittavassa pikkuruisessa kyläkaupassa tai vaikkapa vaan jätskillä. Etukäteen voi tilata savusaunan ja grilli-illan. Savusaunasta voi pulahtaa lampeen.”

Vesitornin kahvila, Varkaus. ”Joka kesä matkustetaan Varkauteen ja tämä on aina yksi kohde. Mieletön vanha tunnelma, iso valikoima syömistä ja juomista ja ennen kaikkea loistavat näkymät.”

Keski-Suomi:

Joutsan joutopäivät, Joutsa. ”Kyläjuhlat järjestetään 1.–2. heinäkuuta Talomuseolla ja Taidelaitos Haihatuksessa. Ohjelmassa sekä ilmaista että edullista aktiviteettia maalaismarkkinoista Erika Vikmanin tähdittämiin päivätansseihin.”

Isohiekka, Kannonkoski. ”Useiden satojen metrejä leveä upea luonnonmukainen hiekkaranta, jossa voi kävellä veden varassa tutkimaan kalliosaaria. Ei tarvitse lähteä rannikolle isojen rantojen perässä. Lisäksi järvivesi on lämpöisempää kuin meressä. Paikalla on myös laavut ja vieressä luonnonsuojelualue.”

Mämminiemi, Jyväskylä. ”Upea virkistysalue, palvelee myös veneilijöitä. Kivan matkan päässä Jyväskylästä. Kallioiset poukamat tarjoavat yksityisyyttä auringonottoon. Runsaasti nuotiopaikkoja. Saariston tunnelmaa sisämaassa. Upea auringonlasku.”

Etelä-Savo:

Lörtsy Savonlinnan torilla. "Edullista kesän huvia, samalla voi katsella torin kuhinaa.”

Urpolan luontokeskus ja luontopolku, Mikkeli. ”Lähellä Mikkelin keskustaa sijaitsee lyhyt luontopolku, joka kiertää Urpolan joen ja vanhan myllymiljöön maisemissa.”

Hytermän luonnonsuojelu- ja museosaaret, Kerimäki. ”Hytermän saaret Puruvedellä. Jo matka on elämys, sillä saarille mennään soutaen. Soutuveneeseen mahtuu neljä henkilöä ja hintaa on 30 euroa. Ei ihan ilmaista, mutta perillä odottaa ihana hiekkaranta, parin kilometrin luontopolku sekä ulkoilmamuseo.”

Pohjois-Savo:

Korkeakoski, Kuopio. ”Kaikki 50 kilometrin säteellä käyvät täällä vähintään kerran vuodessa, yleensä keväällä, kun koski pauhaa. Luontopolkua ei silloin voi välttämättä kiertää kanjonin lumen takia, siksi kesä on hyvää aikaa. Myös lähellä oleva Tuovilanlahden kylä on kesäisin ihana ja kahvilat mahtavia sekä edullisia.”

Lapinlahti, Pohjois-Savo. ”Lapinlahdella sijaitseva, tunnelmallinen Ateljee Galleria-Kahvila Luova Puu on äärettömän kaunis, taidetta ja historiaa tihkuva miljöö. Suussa sulavat ja monipuoliset kahvilatarjoilut sekä hyvinvointi- ja tapahtumatarjontaa. Toinen kohde Lapinlahdella on Väisälänmäen näköalatorni, luontopolku ja karjamajakahvila. Reitin varrella grillikota. Upea luonto, historiatietoa, kansallismaisemaa – mikäs sen parempaa.”

Etelä-Pohjanmaa:

Ylistaro, Seinäjoki. ”Ylistarossa on pieni, kotoinen pieneläintila, jossa käymme joka kesä, vaikka perheessämme ei enää olekaan pikkulapsia. Hyvät kaffit kahvilassa tai ulkona. Samalla reissulla voi käydä ihailemassa Ylistaron komiaa kirkkoa. Vapaaehtoisen maksun olemme mielellämme jättäneet. Keskustassa on vielä Kriikun kahvila, upealla paikalla kosken rannassa!”

Jokilaakson puutarha, Lapua. ”Ihana paikka kukkien ja kasvien ihasteluun Lapuanjoen varrella. Myös kahvio löytyy.”

Keski-Pohjanmaa:

Kahvila Saha, Kokkola. ”Outi Airolan pyörittämä kulttuurikahvila Saha tarjoaa kalakeittoa, saunaa, kesäteatteria ja kaikkea muuta ihanaa upeassa miljöössä.”

Pohjois-Pohjanmaa:

Kalajoen hiekkasärkät, Kalajoki. ”Kalajoella on paljon tekemistä ihan ilmaiseksikin, ja dyyneillä jaksaa viettää montakin päivää. Lisäksi tarjolla on paljon aktiviteetteja, joita voi harrastaa oman budjetin mukaan.”

Nallikari, Oulu. ”Ihana hiekkaranta, jonka lähettyvillä myös muuta aktiviteettia koko perheelle. Pelkästään jo ranta on ihana. Rannasta lähtee myös kaunis pyöräilyreitti Torinrantaan, mistä löytyy meidän aina niin leppoisa toripolliisi.”

Pikisaari, Oulu. ”Pikisaaressa on ihania paikkoja ja taidetta ilmaiseksi ympäri vuoden. Se on myös loistava ruokapaikka.”

Kieverila kissankello, Himanka. ”Ihana vanha maalaistalomiljöö kahviloineen ja kotieläinpihoineen. Ilmainen, paitsi jos kupposen kahvia ja leivonnaisen haluaa ostaa.”

Kainuu:

Riihipihan yksityinen talonpoikaismuseoalue, Vuolijoki. ”Pääsee tutustumaan kainuulaisen maaseudun elämään ennen sähkönkäytön yleistymistä. Riihipiha-museoalue on avoinna 17.6.–13.8. ke–su klo 11–17. Alueella on myös kesäkahvila ja -näyttely. Pääsymaksu 5 euroa yli 12-vuotiailta. Alueella järjestetään myös perinteiset Riihipihan kesäpäivät 8.–9.7.”

Kajaanin runoviikko, Kajaani. ”5.–9. heinäkuuta järjestettävän runoviikon aikana Kajaani herää eloon. On paljon kulttuuritapahtumia, ohjelmaa runojen parissa sekä paljon näytelmiä ja teatteria. Paljon myös vapaapääsyistä ohjelmaa. Tapahtumia sekä sisällä että ulkona.”

Hiukan hiekkaranta, Sotkamo. ”Sotkamo tunnetaan matkailijoiden parissa lähinnä Vuokatista ja Katinkullasta, mutta Sotkamo kätkee sisäänsä todella monia upeita paikkoja. Yksi hienoimmista on Hiukan hiekkaranta ihan kylän keskustassa. Loivasti syvenevä kirkasvetinen ranta on oikea lapsiperheiden unelma! Vaaleahiekkaista rantaviivaa on paljon, joten alue pysyy väljän tuntuisena, vaikka porukkaa paikalla onkin.”

Roukonpuron uimaranta, Kuhmo. ”Hiljainen rauhallinen helmi Kuhmossa noin 25 kilometrin päässä keskustasta. Lapsiystävällinen ranta pitkällä hiekalla antaa kauniit auringonlaskut. Läheinen puro tekee syvänteen rannan kulmaan, minne lapset innolla hyppivät. Eväsretki Roukonpurolle katkaisee arjen ajatukset. Kuhmon hiljainen helmi.”

Lappi:

Kesärafla Sauna, Rovaniemi. ”Ilmainen sauna Kemijoen rannassa ravintolan yhteydessä. Pääsee uimaan! Kiva tunnelma.”

Livojärvi, Posio. ”Pitkät hiekkarannat, kuin ulkomailla olisi. Löytyy 16 metriä korkea louhikkoputous Auttiköngäs ja pitkospuilla tehty kolmen ja puolen kilometrin luontoreitti. 80 kilometriä Rovaniemeltä.”

Puuttuuko edullinen suosikkikohteesi listauksesta? Kerro se kommenteissa!

