Maistelimme kauppojen riisipiirakat – 2 edullista yllätti raadin ja kiilasi kärkeen: ”Nyt on mehevä”

Kymmenestä piirakasta yksikään ei saanut täysiä pisteitä, mutta myönteisiä yllätyksiä oli. Kärkikaksikko ylsi tasapisteisiin.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä. Riisipiirakat on maisteltu alun perin joulukuussa 2022, mutta hintatiedot on päivitetty 9.6.2023.

Testasimme aiemmin kauppojen perinteiset ruisleivät.

Ruisleipä on yksi ruokakauppojen ostetuimmista tuotteista, mutta suomalaisten rakastamissa leipätuotteissa yksi vetää sille vertoja – nimittäin riisipiirakka.

Suomalainen syö lähes 100 leipomossa leivottua piirakkaa vuodessa. Luku ei kuitenkaan sisällä valmisruokahyllyn einespiirakoita. Joka tapauksessa piirakoiden suosio on kova, ja Suomessa syödään kaikkiaan satoja miljoonia piirakoita vuodessa.

Riisipiirakka maistuu arjessa välipalana, aamiaisena ja lisukkeena aterian kanssa. Riisipiirakat kuuluvat myös monen suomalaisen joulupöytään.

Kaupassa kuluttaja voi hämmentyä, onhan riisipiirakoita vaikka kuinka montaa sorttia. Niitä löytyy paistopisteestä, eineslaarista ja myös pakastealtaissa. Päätimme testata kauppojen riisipiirakat.

Vertailussa olivat mukana Fazer rukiinen ja Vuoksen riisipiirakka, Rainbow riisipiirakka, Porokylän Aito karjalanpiirakka, Lidl sulhas- ja riisipiirakka, Lidl Myllykivi riisipiirakka, Pirkka riisipiirakka, Vaasan kotiuunin joutsenolainen riisipiirakka ja Xtra cocktailriisipiirakka. Osa testin piirakoista on pakasteesta ja osa paistopisteeltä.

Riisipiirakoita testasi neljän hengen raati, ja arvosanat annettiin asteikolla 0–5. Riisipiirakat testattiin sokkona.

Testin riisipiirakat.

Lidl riisipiirakka (paistopiste) – teollinen einespiirakka

Riisipiirakan päällä olevat hiutaleet ihmetyttävät raatia. Kuivat hiutaleet jäävät ikävästi kielelle, eikä suutuntuma miellytä. Kuori on kuiva, eikä pehmeä. Puuroa on sopivasti. Tuoreus uupuu – ja maku on teollinen, mutta voinen.

Raadin kommentit:

”Voinen, kuten mikropopparit. Jättää saman tunteen suuhun.”

”Väärällä tavalla eineksen makuinen.”

Hinta: noin 0,39 euroa / kpl ja 6,50 euroa / kg

Riisiä: 20 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: ei kerrota

Rasvaa: 5,9 g / 100 g

Suolaa: 0,88 g / 100 g

Sokeria: 1,7 g / 100 g

Arvosana: 1+

Lidl sulhaspiirakka (paistopiste) – mauton pettymys

Ulkonäkö on hyvä, ja täytettä on raadin mieleen runsaasti. Sen sijaan maku hiljentää raadin mauttomuudellaan. Kuoren ja riisin maku jää uupumaan täysin. Itse koostumus on pehmeä ja kiva. Piirakka maistuisi runsailla täytteillä.

”Tunnistamaton teollinen massa.”

”Mikä pettymys, harmi. Miten voi olla näin mauton?”

Hinta: noin 0,35 euroa / kpl ja 9,45 euroa / kg

Riisiä: 22 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: 14 prosenttia

Rasvaa: 6,7 g / 100 g

Suolaa: 1,0 g / 100 g

Sokeria: 4,1 g / 100 g

Arvosana: 1,5

Pirkka riisipiirakka (pakaste) – kaunis rypytys, kuiva piirakka

Kaunis rypytys hurmaa raadin. Sen sijaan itse puuro on harmahtavaa. Puurossa on kova pinta, ja piirakka on kokonaisuudessaan melko kuiva ja mauton. Kaunis piirakka osoittautuu lieväksi pettymykseksi.

”Pahvinen, mutta sentään riisi erottuu puurosta.”

”Mitäänsanomaton maku, joten paljon täytteitä päälle.”

Hinta: noin 0,24 euroa / kpl ja 3,18 euroa / kg

Riisiä: 18 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: ei kerrota

Rasvaa: 3,7 g / 100 g

Suolaa: 0,76 g / 100 g

Sokeria: 1,4 g / 100 g

Arvosana: 2-

Rainbow riisipiirakka (paistopiste) – litteä ja mauton

Litteän ja värittömän piirakan ulkonäkö ei houkuttele raatia. Täytettä on vähän, eikä sitä ole juurikaan reunoilla kuoren välissä. Myös maku jää valjuksi: mauton riisi ja kuiva kuori.

”Melko kuminen riisi.”

”Vähän kuin näkkäri, mutta riisipiirakka.”

Hinta: noin 0,30 euroa / kpl ja 6 euroa / kg

Riisiä: 20 prosenttia

Ruisjauhoja: 18 prosenttia

Rasvaa: 5,6 g / 100 g

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 0,8 g / 100 g

Arvosana: 2+

Porokylän Aito karjalanpiirakka (paistopiste) – aito rukiinen maku

Piirakka poikkeaa muista testin piirakoista sekä ulkonäöllään että maullaan. Piirakka on tumma, lähes palanut pinnalta.

Piirakka on testin ainoa karjalanpiirakkapiirakka, jossa on aito rukiinen maku. Maukas kuori on raadin mieleen. Sen sijaan riisi yllättää maullaan. Hyytelömäinen täyte on melko makea ja sitä on vähän.

”Mausta ei tule riisipiirakka mieleen.”

”Tosi jännän makuinen. Joku makeus puskee läpi.”

Hinta: noin 0,50 euroa / kpl ja 8,33 euroa / kg

Riisiä: 20 prosenttia

Ruisjauhoja: ei kerrota

Rasvaa: 6,4 g / 100 g

Suolaa: 1,14 g / 100 g

Sokeria: 2,2 g / 100 g

Arvosana: 3

Fazer rukiinen riisipiirakka (paistopiste) – Perinteinen piirakka

Hyvän näköinen, perinteinen riisipiirakka. Paistopinta on sopiva. Maku on hyvin perinteinen, vaikkei kuoressa maistu ruis. Kuori on hieman kuiva, mutta riisin maku on tasapainossa: sopivasti suolaa ja sokeria. Piirakka toimii sekä täytteillä että ilman.

”Arkeen sopiva piirakka.”

”Maistuu paistopisteen piirakalta ja toimii kylmänä.”

Hinta: noin 0,49 euroa / kpl ja 7 euroa / kg

Riisiä: 28 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: 12 prosenttia, leivontaan käytetyistä jauhoista 70 prosenttia täysjyväruista

Rasvaa: 5,7 g / 100 g

Suolaa: 1 g / 100 g

Sokeria: 2,3 g / 100 g

Arvosana: 3,5

Vaasan kotiuunin joutsenolainen riisipiirakka (pakaste) – muhkea piirakka

Tässä riisipiirakassa riittää täytettä! Muhkea piirakka on pehmeä ja tahmainen. Riisinjyvät erottuvat täytteestä selkeästi. Osa raadista mieltää piirakan mauttomaksi, osan mielestä maku on mukavan suolainen. Kuori ei ole kuiva, mutta makua voisi olla enemmän.

”Ei ollenkaan kuiva piirakka!”

”Mehevä täyte nostaa pisteitä.”

Hinta: noin 0,39 euroa / kpl ja 4,90 euroa / kg

Riisiä: 18 prosenttia

Ruista: 92 prosenttia viljaraaka-aineista

Rasvaa: 5,1 g / 100 g

Suolaa: 1,4 g / 100 g

Sokeria: 0,9 g / 100 g

Arvosana: 3,5

Xtra laktoositon cocktailriisipiirakka (pakaste) – positiivinen yllätys

Pikkuruinen piirakka on ulkonäöltään erikoinen, eikä perinteiseen tapaan houkutteleva. Piirakassa ei ole rypytystä, ja kuori on paksu.

Ulkomuodon sijaan maku yllättää positiivisesti. Vaikka kuivakka ja hieman sitkeä kuori ei säväytä, on riisitäyte ihanan tahmea ja makea.

”Ei perinteinen riisipiirakka, mutta yllättävän hyvä!”

”Maku on positiivinen yllätys.”

Hinta: noin 0,09 euroa / kpl ja 2,04 euroa / kg

Riisiä: noin 20 prosenttia

Ruisjauhoja: ei kerrota

Rasvaa: 4 g / 100 g

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 6,3 g / 100 g

Arvosana: 3,5

Lidl Myllykivi riisipiirakka (pakaste) – täydellinen tasapaino

Kuoressa on kivasti suolaisuutta ja erinomainen purutuntuma. Täytettä on paljon ja läpi piirakan. Itse täyte on hieman kuivakkaa, mutta maku on hyvin tasapainossa. Perinteinen piirakka maistuu raadille, ja ainoana pisteen vievänä miinuksena on hieman kuiva pinta. Piirakka ei kaipaa täytteitä ja sopii moneen makuun.

”Tosi kiva ja tasapainoinen riisipiirakka.”

”Leipämäinen, hyvä kuori.”

Hinta: noin 0,16 euroa / kpl ja 2,04 euroa /kg

Riisiä: 16,9 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: ei kerrottu

Rasvaa: 5,1 g / 100 g

Suolaa: 0,76 g / 100 g

Sokeria: 6,4 g / 100 g

Arvosana: 4

Fazer Vuoksen riisipiirakka (paistopiste) – voinen ja mehevä herkku

Nyt on mehevä piirakka! Riisipiirakka muistuttaa etäisesti itsetehtyä ja ulkonäkö on houkutteleva. Paksussa kuoressa ei ole kovinkaan makua ja piirakan pinta on hieman kuivakka. Riisi taas on täyteläinen ja makea. Raati kuvailee riisiä maukkaaksi.

”Täyteläinen maku, jossa on aavistus voita aistittavissa.”

”Toimii muita paremmin ilman päällisiä.”

Hinta: noin 0,59 euroa / kpl

Riisiä: 27 prosenttia

Täysjyväruisjauhoja: 10 prosenttia, leivontaan käytetyistä jauhoista 70 prosenttia täysjyväruista

Rasvaa: 7,1 g / 100 g

Suolaa: 1 g / 100 g

Sokeria: 4,4 g / 100 g

Arvosana: 4

Lue lisää: Nämä 6 ruokaa katoavat suomalaisten suihin buffeteista – suosikkien listalla näkyy myös nouseva trendi

Lue lisää: Syötiinkö teillä näitä? 13 nostalgista trendiruokaa, joista suomalaiset ovat hullaantuneet