Pääsisitkö läpi yläasteen fysiikan kokeesta? Kiperä testi paljastaa armotta, mitä mieleesi on jäänyt koulunpenkiltä

Nyt on aika palata koulunpenkille ja kaivella muistin perukoilta fysiikan oppeja. Tämä testi paljastaa, mitä mieleesi on jäänyt yläasteen fysiikan tunneilta.

Lämpöä, sähköä, liikettä, ääntä... arkemme on fysiikan tutkimuskohteita pullollaan.

Me Naiset on aiemmin testannut suomalaisten tietoja esimerkiksi terveystiedon, kemian ja historian yläasteen oppimääriin perustuvissa visoissa. Ja kyllä vain: edessä on jälleen pikavisiitti peruskoulun oppitunnille.

Tällä kertaa on aika tarttua oppiaineeseen, joka jakaa mielipiteitä. Kyseinen oppiaine on tietysti fysiikka, jota ota osa rakastaa, mutta toiset kammoksuvat.

Yhtä kaikki, jokainen meistä tarvitsee hieman fysiikkatuntemusta arjessaan. Nyt on aika selvittää, millä tolalla omat taitosi ovat!

Testin kysymykset pohjautuvat yläkoulun 7.–9. luokan fysiikan oppimäärään. Kysymykset perustuvat Sanoma Pro:n Fyke-oppikirjan materiaaliin.

Testaa ja selvitä, läpäisisitkö yläkoulun fysiikan kokeen!

Me Naiset ja Sanoma Pro kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

