Grilliruoka on ihanaa, mutta grillaaminen ei? Grillauspulmia ratkoo ruokakirjailija ja himogrillaaja Sari Spåra.

1. Grillaaminen on vaan niin hiton vaikeaa! Mikä avuksi?

Etsi apua alan keittokirjoista sekä Youtubesta. Lähes jokaiselta grillivalmistajalta löytyy opetusvideoita, joiden avulla saat tuntumaa omaan grilliisi. Aloita ruuista helpoimmalla: grillaa vaikka makkaraa suoralla lämmöllä.

2. Nyt se hehkuu ja savuttaa! Mistä tiedän, että grillissä on sopiva lämpötila?

Useimmissa grilleissä on mittari, joka kertoo grillin lämpötilan. Suosittelen hankkimaan myös paistolämpömittarin, jotta voit varmistaa ruualle oikean sisälämpötilan, ja ruuasta tulee varmasti mehevää.

Lämpömittareiden hintahaarukka on suuri, 10 eurosta aina noin 200 euroon. Kallis lämpömittari ei ole pelkkää hifistelyä, vaan helpottaa kokematonta. Kaikkein edistyneimmät laitteet neuvovat yksityiskohtaisesti, milloin ruoka otetaan huoneenlämpöön, milloin grillin kupu avataan, kauanko grillataan ja koska ruoka on valmista.

3. Mikä ihmeen suora ja epäsuora lämpö?

Suora lämpö tarkoittaa sitä, että grillattavat ovat suoraan lämmönlähteen yläpuolella, useimmiten suhteellisen kovassa lämmössä. Ruoka kypsyy rivakasti. Se on yleisin tapa grillata ja sopii nopeasti valmistuville grillattaville, kuten pihveille.

Epäsuorassa lämmössä grillattava ruoka on sivussa lämmönlähteeseen nähden. Kypsyminen on hidasta. Tapa on suositeltava esimerkiksi rasvaisille lihoille. Usein grillaaminen aloitetaan suoralla lämmöllä, jolloin liha saa kunnon paistopinnan. Tämän jälkeen siirrytään epäsuoraan grillaamiseen, ja kypsennetään grillattava loppuun sisälämpömittaria apuna käyttäen.

4. Naapurilla on uusi, hieno munagrilli. Kannattaako minunkin hankkia sellainen?

Älä välitä naapurista: grilli on grilli, lämpenee se sitten kaasulla tai hiilillä. Jokaisessa grillissä on hyvät puolensa. Sähkögrilli soveltuu käytettäväksi melkein missä vain parvekkeesta asuntoautoon, se on nopeasti käyttövalmis eikä paljoa savuta. Kaasugrillillä kokkaat isommallekin porukalle nopeasti ruokaa, se on helposti puhdistettava ja sillä voi korvata sekä uunin että lieden.

Hiili- tai brikettigrillillä saadaan aidon grillauksen maku ja tunnelma, hiilet ovat edullisia ja hiiligrilli on helppo siirtää. Kamado eli munagrilli on energiatehokas, leivontaankin sopiva monitoimilaite, joka soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön. Avogrilli on paitsi ruuanlaittoväline myös näyttävä pihaelementti ja lämmönlähde, jolla saadaan ruokaan hienostunut nuotion maku.

5. Grillattavat asiat tarttuvat aina ritilään tai putoilevat grilliin. Mitä teen väärin?

Ei huolta, näin käy kaikille joskus. Puhtaaseen grilliritilään ruoka tarttuu vähemmän. Muista myös oikea lämpötila. Liha tarttuu grilliin useimmiten siksi, että grilli on liian kylmä tai liha käännetään liian aikaisin. Jos grillaat pieniä asioita, joilla on riski tippua grilliin, käytä apuna erikseen myytäviä paistolevyjä.

6. Pallogrillaus tuoksuu usein sytytysnesteeltä. Olisiko jokin parempi tapa?

Käytä sytytysnesteen sijaan sytytyspalaa tai satsaa piippusytyttimeen. Piippusytyttimellä sytytät hiilet ilman sytytysnestettä, joten voit olla varma, että ruoka maistuu ruoalle eikä sytytysnesteelle.

7. Pallogrilliin ei mahdu paljoa kerrallaan. Miten saan ruuan kuumana pöytään?

Älä lado grilliä liian täyteen, muuten lämpö ei pääse liikkumaan. Voit myös satsata taso- tai lämmitystelineeseen, joita löytyy erilaisille grilleille. Voit esimerkiksi paahtaa hampurilaissämpylät ja lämmittää täytteet grillaustelineellä sillä aikaa, kun pihvit kypsyvät grilliritilällä. Ota tarvittaessa uuni avuksi: lämmitä sämpylät uunissa sillä aikaa, kun pihvit paistuvat grillissä.

8. Haluan tehdä vaikutuksen vieraisiini. Mitä trendikästä voin työntää grilliin?

Trendikäs grillaaja kulkee kohti primitiivisempää grillausta. Avotulella tirisevät vartaat, halstraus tai tikun nokassa grillaaminen ovat kovia juttuja. Rohkea grillaaja uskaltaa laittaa grilliin muutakin kuin tuttuja juttuja, kuten seitankebabia tai salaattia. Jälkiruuat kannattaa ehdottomasti valmistaa grillin jälkilämmössä. Kaikkein rohkein grillaaja viis veisaa siitä, mitä muut ajattelevat ja grillaa tasan sitä, mitä itse haluaa.

9. Pitääkö grillausta varten hankkia hulluna välineitä?

Vähälläkin pärjää, mutta ei ihan ilman. Hyviä hankittavia ovat sisälämpömittari, grillin lämpömittari (jos sitä ei ole valmiina grillissä), grillipihdit- ja lasta sekä grillinpuhdistusvälineet.

10. Grilli pitäisi kuulemma puhdistaa säännöllisesti. Onko pakko, jos ei jaksa?

Kyllä on. Huomattavasti helpommalla pääsee, kun grillin puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Kuumenna grilli kunnolla ja harjaa kuuma ritilä grilliharjalla puhtaaksi. Isoimmat roskat voit poistaa grillikaapimella. Käytä vähän voimaa. Voin luvata, että jos grillin jättää välissä puhdistamatta, tarvitset paljon enemmän voimaa, eikä sekään välttämättä riitä.

