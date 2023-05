Kuinka suomalainen todella olet sielultasi? Vastaa 14 kysymykseen, ja saat tietää kiistattoman totuuden

Oletko syvällä sisimmässäsi suomalainen vai olisiko sinun pitänyt ehkä syntyä jonnekin ihan muualle? Epätieteellinen, mutta osuva testi paljastaa, kuinka suomalainen tosiasiassa olet.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Vaikka me suomalaiset tulemme erilaisista taustoista, näytämme erilaisilta ja olemme kaikki omia persooniamme, meitä yhdistää juuri suomalaisuus: se jokin syvällä sielussa piilevä ydin, josta kansakuntamme jäsenet tunnistaa.

Suomalaisuus on sisua, saunaa ja salmiakkia, mutta paljon muutakin. Se on vaatimattomuutta kehujen edessä. Se on ylpeyttä, kun omat lapsemme menestyvät maailmalla. Se on jotain määrittelemätöntä, mutta silti niin tunnistettavaa.

Koetko olevasi epätyypillinen suomalainen? Oletko aina ajatellut, että sinun olisi pitänyt syntyä johonkin toiseen maahan? Vai tunnetko olevasi sydämeltäsi juuri sellainen klassinen, ruisleivästä ja mämmistä elävä suomalainen?

Nyt on aika ottaa asiasta selvää! Laadimme stereotypioita kaihtamattoman testin, joka paljastaa, kuinka suomalainen ihan oikeasti olet.

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

