Tunnistatko nämä Suomen kaupungit yhden kuvan perusteella? Jos saat yli 9 oikein, olet oikea kotimaan konkari

Luuletko tuntevasi Suomen kuin omat taskusi? Erotatko rannan toisesta tai muistatko, mitä maamerkkejä on missäkin kaupungissa? Tämä haastava testi laittaa tietosi koetukselle.

Tämän kellon alla on kätevä tapaamispaikka.

Kesäreissut ovat pian ajankohtaisia, kun koululaiset kirmaavat lomalaitumille, ja osa aikuisistakin vaihtaa vapaalle kesäkuukausina. Kesällä edessä on ehkä automatka mökille tai lomareissu toiselle paikkakunnalle.

Jokaisessa Suomen kaupungissa on pieniä ja suuria maamerkkejä ja kadunvarsia, jotka paikalliset tunnistavat muitta mutkitta. Mutta miten on ulkopaikkakuntalaisten laita? Kuinka hyvin sinä uskot tuntevasi Suomen eri kaupungit?

Nyt selviää, minkä tason kotimaan konkari olet! Laadimme testin, johon on poimittu kuvia Suomen kaupungeista. Tehtäväsi on tunnistaa, mistä kaupungista on kyse.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.