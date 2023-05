Pääsisitkö läpi yläasteen kemian kokeesta? Armoton testi paljastaa, minkä tason kemisti todella olet

Atomit, pH-arvot ja elektrolyytit... Aika testata, mitä sinulle on jäänyt mieleen yläkoulun kemian tunneilta.

Nyt on aika palata hetkeksi yläasteen kemian tunnille!

Me Naiset on aiemmin tentanneet suomalaisten osaamista eri kouluaineissa. Kouluajan oppeja on päässyt virkistämään muun muassa historian-, ruotsin- ja terveystiedon kokeissa.

Nyt olisi kuitenkin hyvä hetki kaivaa koeputket ja suojalasit esiin, sillä on tullut aika testata, mitä mieleesi on jäänyt yläasteen kemian tunneilta.

Testin kysymykset pohjautuvat yläkoulun 7.–9. luokan kemian oppimäärään. Kysymykset perustuvat Sanoma Pro:n Fyke-oppikirjan materiaaliin.

Testaa ja selvitä, läpäisisitkö yläkoulun kemian kokeen!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

Me Naiset ja Sanoma Pro kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Lue lisää: Tunnistatko legendaariset tv-kasvot ruuduilla peitetyistä kuvista? Testaa taitosi 80-luvun hittivisa Ruutuysiä mukailevassa testissä

Lue lisää: Tunnistatko Suomen patsaat? Vain todellinen maakuntatietäjä saa tästä armottomasta visasta täydet pisteet