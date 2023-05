Nyt arvuutellaan Ruutuysin malliin! Tunnistatko nämä tunnetut tv-kasvot kuvista, joissa osa kasvoista on peitetty? Vain todellinen tv-kyttääjä saa kaikki 12 oikein

Muistatko takavuosien hittivisa Ruutuysin? Nyt visaillaan sen hengessä! Vain todellinen tv-tietäjä tunnistaa suositut juontajat ja ruutukasvot ruuduilla peitetystä kuvasta.

Nyt visaillaan Ruutuysin tapaan! Tunnistatko jo muutamasta luukusta, kenestä tv-kasvosta on kyse?

Oletko kovan luokan tv-katselija? Kulutatko kotimaisia ohjelmia koko perheen viihdeohjelmista aina päivän polttaviin asiaohjelmiin? Siinä tapauksessa on tullut aika selvittää, kuinka hyvin suomalaiset tv:stä tutut kasvot ovat jääneet mieleesi.

Tässä 1980-luvun hittivisa Ruutuysiä (myöhemmin Ruutuässä) muistuttavassa Me Naisten testissä tehtävänäsi on tunnistaa legendaariset suomalaiset tv:stä tutut tyypit vain yhden kuvan perusteella. Tehtävä ei ole aivan helppo, sillä osa kuvasta on peitetty ruuduilla.

Vankkumattomasta kasvomuistista ja ahkerasta töllön tuijottelusta on tässä testissä apua.

Jos ruudun takaa pilkistävä tv-kasvo ei soita kelloja, voit kirjoittaa kenttään ”en tiedä” – sillä toisin kuin Ruutuysissä, tässä visassa lisävihjeitä ei ole tulossa.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

