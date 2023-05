Näitä kolmea lippua suomalaiset eivät tunnista – olisitko itse tiennyt vastauksen?

Me Naisten lippujen tunnistusvisa ei ole sujunut kaikilta ongelmitta. Kolme lippua aiheuttivat suomalaisille hankaluuksia. Joukossa oli myös eräs yllättävä lippu – sen tunnisti vain 56 prosenttia vastanneista.

Me Naiset selvitti hiljattain suomalaisten tietoja visassa, jossa tavoitteena oli tunnistaa maailman maiden lippuja.

Siinä missä osan lipuista tunnisti jopa 80 prosenttia vastaajista, useampi lippu tuotti hankaluuksia yllättävän monelle.

Me Naisten lippuvisan on tehnyt tähän mennessä lähes 95 000 ihmistä, joista 14 prosenttia on yltänyt täysiin pisteisiin. Jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset tekemään sen tästä:

Lue lisää: Luuletko tuntevasi maailman maiden liput? Tee testi, josta vain todellinen lipputietäjä saa 12/12

Helppoa kuin heinän teko!

Ehdottomasti testin helpoin kysymys koski Brasilian lippua, jonka tunnisti jopa 88 prosenttia vastanneista.

Brasilian lipun tunnistivat melkein kaikki.

Myös Meksikon lippu vaikuttaisi olevan suomalaisille varsin tuttu: sen tunnisti 80 prosenttia vastanneista. Yhtä moni erotti Uuden-Seelannin ja Australian liput toisistaan.

Etelä-Amerikka askarrutti

Vaikka Brasilian lippu oli visan helpoin tunnistettava, aiheuttivat muut Etelä-Amerikan maat suomalaisille päänvaivaa.

Chilen lipun tunnisti neljän vaihtoehdon joukosta alle puolet – kaiken kaikkiaan 49 prosenttia vastanneista.

Chilen lipun tunnisti alle puolet.

Hieman yllättäen myös Argentiinan lippu tuotti vastaajille vaikeuksia. Sen tunnisti 56 prosenttia testin tehneistä.

Argentiinan liput liehuivat viime joulukuussa ympäri maailman, kun Messi kumppaneineen juhli jalkapallon mm-kultaa...

...mutta silti lippu aiheutti suomalaisille päänvaivaa Me Naisten visassa. Tältä Argentiinan lippu näyttää.

Etelä-Amerikan maiden lisäksi vaikeaksi osoittautui eräs Aasian maa. Suositun lomakohteen Thaimaan lipun tunnisti vain tasan puolet visailijoista. Kysymyksessä se piti tunnistaa neljän vaihtoehdon joukosta. Noin 20 prosenttia erehtyi luulemaan Malesian lippua oikeaksi, ja yhtä moni veikkasi Laosin lippua Thaimaan lipuksi.

Thaimaan raitalippu oli tuttu vain puolille vastaajista.

Lue lisää: Luuletko tuntevasi maailman maiden liput? Tee testi, josta vain todellinen lipputietäjä saa 12/12