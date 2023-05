Luuletko tuntevasi maailman maiden liput? Tee testi, josta vain todellinen lipputietäjä saa 12/12

Nyt on aika pistää yleistietoutesi koetukselle! Testaa, kuinka hyvin tunnistat maailman valtioiden liput.

Me Naiset on selvittänyt aiemmin suomalaisten lipuntunnistustaitoja kiperällä testillä, jossa piti tunnistaa Euroopan maiden lippuja.

Oman, tutun mantereemme liput vaikuttavat olevan suomalaisilla melko hyvin hallussa, sillä 11 prosenttia testaajista on onnistunut tunnistamaan kaikki testissä olleet liput oikein. Hyvin testi on sujunut muiltakin, sillä suurin osa on tehnyt vain muutaman virheen.

Nyt on aika suunnata katseet kauemmas merten taa ja maailmalle. Kokosimme tähän testiin Afrikan, Aasian, Etelä- ja Pohjois-Amerikan sekä Osenian maiden lippuja. Suurten valtioiden liput lienevät useimmille tuttuja, mutta testissä on mukana myös muutama kiperämpi kysymys kaukomaiden lipuista.

Näihin lippuihin on varmasti tullut törmättyä maantiedon tunnilla tai urheilukisoja seuratessa, mutta kuinka hyvin ne ovat painuneet mieleesi?

Onnea matkaan!

Jos testin kuvat eivät näy kunnolla yllä, pääset tekemään testin tästä.

