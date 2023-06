Sanaan klassikkokirja sisältyy usein jotain pelottavaa. Ehkä siksi, että siihen liittyy pieni painolasti: Ikään kuin vaatimus siitä, että ainakin nämä kirjat pitäisi lukea, vaikka ei välttämättä kiinnostaisi. Oikeasti ei kuitenkaan ole olemassa täyttä yhteisymmärrystä siitä, mitä klassikot ovat.

Onko klassikko aina jokin kuuluisa kirja, vai onko se tietyn ikäinen tai tietyn laatuinen teos? Pitääkö sen olla suosittu? Voiko viihteellinen teos olla klassikko?

Nämä ovat kysymyksiä, joka esitetään silloin tällöin ja niitä joutuu aina miettimään, kertoo kirjailija ja Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko Suvi Ahola.

– Oikeastaan klassikon ei tarvitse olla ilmestysajankohtanaan edes kovin tunnettu. Voi olla, että sen merkitys valkenee vasta myöhemmin. Eniten potentiaalia klassikoksi on sellaisessa kirjassa, joka kestää aikaa siten, että eri aikojen lukija saa siitä aina jotain irti, hän kertoo.

Pyysimme Suvia sekä kolmea kirjallisuusvaikuttajaa, Kirsin kirjanurkka -blogia pitävää Kirsi Hietasta, Takakansi-podcastia juontavaa Marko Suomea sekä lasten ja nuorten kirjallisuussivuston Sivupiirin toimittajaa Henriika Tulivirtaa, listaamaan, mitkä heidän mielestään olisivat 2000-luvulla julkaistuista kirjoista kirjallisuuden uusia klassikoita.

Syntyi yhteensä 50 kirjan lista.

Yksikään kirja ei päässyt kaikkien listalle. Sen sijaan muutama teos pääsi kahden klassikkolistalle. Tämä osoittaa tietysti paitsi sen, miten hyviä kirjoja on paljon mutta toisaalta myös, miten vaikea klassikoita on vaikea yleispätevästi listata.

Sen tuleeko näistä lopulta klassikoita, lopulta vain aika näyttää!

Suvi Ahola: ”Viehätyn kirjoista, jotka katsovat taaksepäin”

Suvi huomaa viehättyvänsä kirjoista, joissa katsotaan menneisyyteen. Hänelle tärkeä klassikon elementti on, että kirja kertoo siitä, että millaisia me olemme ja miksi meistä tullut sellaisia olemme, niin yksilöinä kuin kansoina tai yhteiskuntana. Suvi kelpuutti klassikkolistalleen seuraavat teokset:

Kriitikko Suvi Ahola tapaa lukea analysoimansa kirjallisuuden aina samalla kotisohvallaan.

1.–3. Pirkko Saision elämänkerta-trilogia: Pienin yhteinen jaettava (WSOY 1998), Vastavalo (WSOY 2000) ja Punainen erokirja (WSOY 2003)

Suvin perustelut: ”Saision trilogia ei ole pelkästään kuvaus lähihistoriasta, vaan myöskin siitä, miten ihminen katsoo omaan menneisyyteensä sekä laajemmin yhteisönsä ja yhteiskuntansa historiaan. Kertojana Saisio on aivan ranskalaisen Annie Ernauxin veroinen, joka voitti Nobel-palkinnon!”

4.–5. Olli Jalonen: Taivaanpallo (Otava 2018) ja Merenpeitto (Otava 2019)

”Kirjoissa on varsin hyvin dokumentoitu historiallisen miljöön kuvaus ja tapahtumat, mutta teos kertoo pohjimmiltaan ihmisistä ja pienen pojan kehityksestä ja aikuistumisesta.”

6. Pajtim Statovci: Bolla (Otava 2019)

”Täysin ajaton, missä tahansa ajassa mahdollinen rakkaustarina, ja raadollinen lähisuhdevälivallan sekä kielletyn rakkauden kuvaus. Rinnastuu antiikin tragedioihin ja Shakespeareen.”

7.–10. Ali Smithin Vuodenaika-tetralogia: Syksy (Kosmos, 2022), Talvi (Kosmos 2022 sekä vielä suomentamattomat Spring (2019) ja Summer (2020)

”Tätä teossarjaa on vasta alettu suomentaa. Ne ovat dokumentoivaa kirjallisuutta, jossa kuvataan Britanniaa Brexitin jälkeen, yhteiskunnallisia epäkohtia, pakolaisiin, rasismiin ja ihmisten epätasa-arvoon liittyen. Samalla tuntuu kuin lukisi runoa, sillä ne ovat täynnä kielellistä leikittelyä.”

11. Ulla-Lena Lundberg: Jää (Teos 2012)

”Luen itse tätä historiallisena kuvauksena Suomesta, mutta se on tehnyt suuren vaikutuksen myös Suomen ulkopuolella. Siinä on kyse perhekuvauksesta ja lapsen kehitystarina, joka puhuttelee. Ihmisen kehitys ei lakkaa kiinnostamasta.”

12. Rosa Liksom: Hytti nro 6 (WSOY 2011)

”Kirja on tavallaan jo osoittautunut oman klassikoutensa, sillä klassikko usein myös antaa mahdollisuuksia monille tulkinnoille ja uusille esitystavoille, kuten vaikkapa elokuvaksi. Kirjassa on mielettömän taitavaa kerrontaa kokemuksen palauttamisesta mieleen. Välillä kirjassa mennään suorastaan junan tahtia. Se on myös nostalginen ja hieman surullinen kuvaus ajasta, jota ei saada takaisin.”

13. Kazuo Ishiguro: Ole luonani aina (Tammi 2005)

”Kyseessä on uskomattoman tarkkanäköinen kuvaus siitä, miten ja miksi ihmiset voi tehdä toisilleen pahaa. Vaikka kyseessä on dystopia tulevaisuudesta, jossa ihmiset kasvattavat itselleen sisäelimiä klooneissa, se kertoo hienovaraisesti siitä, miten helposti se alkaa, ettemme pidä toisia ihmisinä lainkaan.”

14. Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys (Siltala 2019)

”Tämä on jännä kirja. Se on samaan aikaan todella suomalainen mutta siinä on myös kulttuurit ylittävää yleispätevää mystiikkaa. Se on kaurismäkeläiseen tapaan samaan aikaan perinteinen että moderni.”

15. Aki Ollikainen: Nälkävuosi (Siltala 2012)

”Tiivis ja hiottu kuvaus siitä, millaista suurten nälkävuosien aikaan on ollut. Kerronta on tiiviydestä huolimatta monitahoinen. Siinä on sekä yhteiskunnan ylätaso että niiden, jotka jäävät sen viljakriisin jalkoihin.”

16.-18. Kerstin Ekmanin Sudentalja-trilogia: Herran armo (Tammi 2002), Viimeinen uitto (Tammi 2004) ja Raaputusarvat (Tammi 2005)

”Nämä muistuttavat Saisiota siinä mielessä, että niissä kuvataan pohjoisruotsalaisen yhteisön muuttumista isossa maailmanpoliittisessa kehyksessä sekä miten ne vaikuttavat yksilöihin, perheisiin ja yhteisöihin.”

Henriika Tulivirta: ”Nuorten kirjat sopivat kaikille”

Ei ole yllättävää, että monet Henriikan listalla olevista kirjoista, kuten Myrrys tai Sang, löytyvät yleensä kirjastojen nuorten tai nuorten aikuisten kirjojen hyllyistä. Paitsi, että Henriika ei pidä jyrkistä jaotteluista. Moni nuortenkirjaksi luokiteltu kirja sopii nimittäin ihan kaikille, hän korostaa.

Henriika Tulivirta suosittelee kirjoja esimerkiksi videovinkkien muodossa paitsi sosiaalisessa mediassa myös päätyönään lasten- ja nuortenkirjallisuuden valtakunnallisessa verkkopalvelussa Sivupiirissä.

19. Anniina Mikama: Myrrys (WSOY 2021)

Henriikan perustelu: ”Upeasti kirjoitettu kirja on paitsi seikkailukertomus, myös ylistys luonnolle ja sen voimille. Kansanperinteestä ammentava, hieno tarina vetoaa monen ikäisiin lukijoihin.”

20. TJ Klune: Talo taivaansinisellä merellä (Karisto 2021)

”Lumoava hyvän mielen kirja, jonka omalaatuisiin hahmoihin kiintyy väistämättä. Tästä kirjasta tulee onnellinen olo!”

21. Tuomas Aitonurmi: Ruumiin ylittävä ääni (WSOY 2023)

”Voimakas ja omaääninen esseekokoelma, joka käsittelee miehen roolia, yhteiskuntaa, taidetta, vimmaista halua ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Vakuuttava ja vaikuttava.”

22. Keigo Higashino: Namiyan puodin ihmeet (Punainen silakka 2022)

”Lumoava, ajoittain traaginen, taianomainen, inhimillinen, lämmin ja kiehtova teos. Langanpäät solmiutuvat kauniisti yhteen, lopputuloksena on ihastuttava kirja!”

23. Elina Pitkäkangas: Sang (WSOY 2022)

”Eeppinen seikkailukertomus, jonka kuvitteellinen maailma on uskottava ja yksityiskohtainen. Kirja rakkaudesta, valinnoista, moraalista ja oman tien löytämisestä.”

24. Jonatan Tola: Punainen planeetta (Otava 2021)

”Omakohtainen kirja ravistelee ja ällistyttää. Traagiset tapahtumat on kuvattu omalaatuisen humoristisesti, teoksen verbaalisuus on hengästyttävää.”

25. Bonnie Garmus: Kaikki on kemiaa (Tammi 2022)

”Hauska, ajatuksia herättävä ja viisas kirja naisten oikeuksista, tieteestä ja tahdonvoimasta. Plussaa ihanasta koirahahmosta!”

26. Siiri Enoranta: Tuhatkuolevan kirous (WSOY 2018)

”Mukaansatempaava kirja käsittelee oikeaa ja väärää, vierauden pelkoa ja ennakkoluuloja. Kaunis ja voimakas fantasiaromaani pitää otteessaan loppuun asti.”

27. Maria Turtschaninoff: Suomaa (Tammi 2023)

”Kaunis, koskettava kirja, jonka luontokuvaus on täysin omaa luokkaansa. Mielenkiintoiset henkilöhahmot ja herkkävireinen kerronta kietovat lukijan pauloihinsa.”

28. Angie Thomas: Viha jonka kylvät (Otava 2017)

”Ajankohtainen teos eriarvoisuudesta, rasismista ja yhteiskunnan epätasa-arvosta. Erinomaisesti kirjoitettu kirja herättää vahvoja tunteita ja jää pitkäksi ajaksi lukijan mieleen.”

29. Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys (WSOY 2014)

”Koskettava teos kuvaa lukijalle ihmiskohtaloita uskottavasti ja herkällä otteella. Kirja unelmista, vastoinkäymisistä, niiden ylittämisestä ja elämästä.”

Marko Suomi: ”Kirjoja, jotka ottavat kantaa”

Markon valinnoissa painottuvat kauhukirjallisuus, yhteiskunnallisesti kantaa ottavat kirjat sekä toisaalta myös kokeelliset kirjat, joissa leikitellään tai venytetään kirjoittamisen rajoja.

Marko Suomi tuottaa sivutoimisesti lukemiseen ja kirjallisuuteen keskittyvää Takakansi-podcastia.

Myös Marko nosti listalleen Henriika Tulivirran tapaan Elina Pitkäkankaan Sangin, jota hän kuvaa ”vauhdikkaaksi seikkailuromaaniksi”. Lisäksi hän listasi klassikoiksi seuraavat teokset:

30. Magdalena Hai: Sarvijumala (Otava 2023)

Markon perustelut: ”Kauhugenreen sijoittuva kertomus nuoren ihmisen surusta. Surua käsitellään taitavasti, mutta samaan aikaan kirja on viihdyttävä, iskevä ja jopa pelottava.”

31. Ike Vil: Daimon (Salakirjat 2022)

”Kirja sijoittuu myöhäisantiikin jumalhämärään, jossa on juuri käynnissä siirtymä kristinuskoon. Tätä siirtymää käsitellään henkilön elämän kautta. Lisäksi kirjassa on hauskoja viittauksia toisiin kirjoihin.”

32. Laura Lindstedt, Sinikka Vuola: 101 tapaa tappaa aviomies (Siltala 2022)

”Kirja ammentaa ranskalaisesta kokeellisen kirjoittamisen perinteestä. Siinä käsitellään, miten tekstiä ja samaa tarinaa voi lähestyä niin eri tavoin eri tekstilajeissa miesselittämisestä aina näytelmään tai vaikkapa lehtijuttuun. Tarinaan liittyy myös traagisia perheväkivaltaan liittyviä asioita, vaikka samalla kirja on hyvin viihdyttävä ja hauska.”

33. Elina Airio: Metsässä juoksee nainen (Gummerus 2022)

”Kirjassa on hienoja sananvalintoja ja hienoa kieltä, mutta samalla se käsittelee dystooppisella tavalla tasapainoilua sosiaalityönpaineissa ja ottaa niihin vahvasti kantaa.”

34. Mark Z. Danielewski: House Of Leaves (Random House 2000)

”Tätä ei valitettavasti ole suomennettu. Tämä on ehkä häiritsevin lukukokemus koskaan, minkä olen kokenut ja se on jäänyt mieleen pitkäksi aikaa. Tarina on pelottava ja kummallinen, mutta se venyttää myös rajoja siitä, millainen kirja voi olla. Kirja sisältää esimerkiksi löydettyjä muistiinpanoja.”

36. Walter Moers: Kapteeni Sinikarhun 13 1/2 elämää (Otava, 2001)

”Tämä on oikein hyvän mielen kirja. Tarina on todella mielikuvituksellinen. Se ei ole lasten kirja, mutta voisi olla koko perheen kirja. Mielikuvituksessa mennään sellaisille kierroksille, että sitä vain ihailee, miten joku on tällaistakin keksinyt. Tulee iloinen fiilis lukiessa.”

37. Pierre Bayard: Miten puhua kirjoista, joita ei ole lukenut (Atena 2008)

”Ironisella tavalla kirjoitettu rakkaustunnustus kirjallisuudelle. Se tuo rentoutta siihen, miten kirjallisuudet ja kirjoista voi puhua. Samalla kirjoittaja tuo esiin esimerkkejä itselleen merkittävistä kirjoista. Jos lukemiskeskustelu tuntuu vakavalta, niin tämä purkaa sitä. Tämä voi olla hauska, vaikka ei lukisikaan kirjoja!”

38. Anna-Kaari Hakkarainen: Kristallipalatsi (Tammi 2016)

”Kirja kertoo identiteeteistä ja siitä, miten some- ja blogimaailma vaikuttavat siihen, miten me maalaamme itsestämme muille muotokuvan itsestämme. Nykyajan Dorian Grayn muotokuva. Hyvin voimakas kirja. Ehkä niinkään ota kantaa, mutta laittaa miettimään.”

39. Matias Riikonen: Suuri Fuuga (Aula & Co 2017)

”Myös tämä kirja leikkii sillä, millainen kirja voi olla. Riemastuttavan hauska ja kummallinen tarina Ruovedellä tapahtuvalle tarinalle ja sen hahmoille. Mikä erikoisinta tarina on tehty Beethovenin Suuri fuuga -sävellyksen rytmiin. Kokeellista kirjoittamista, jonka luettuaan hetken miettii, että en oikein tajunnut, mutta tämä oli hauska.”

40. Raisa Omaheimo: Ratkaisuja läskeille (S&S 2022)

”Merkittävimpiä yhteiskunnallisia kirjoja, mitä olen lukenut siitä, miten jokaisella on oikeus elää rauhassa omassa kehossaan yhteiskunnan rakenteiden piilossa olevilta asenteilta. Kirja avaa aiheen, josta ei ole paljoa kirjoitettu.”

41. Iida Rauma: Hävitys (Siltala 2022)

”Tosi voimakkaasti kouluväkivaltaan ja väkivaltaisiin rakenteisiin kantaa ottava kirja, joka on myös kaunokirjallisesti upea ja intensiivinen kokemus. Kirja itsessään ei luennoi, mutta herättää ajatuksia.”

42. Agustina Bazterrica: Rotukarja (Like 2019)

”Dystooppinen kertomus sellaisesta yhteiskunnasta, jossa ei voida enää syödä eläintenlihaa ja joudutaan turvautumaan ihmisten lihaan. Kirja kysyy brutaalilla tavalla, miten me perustelemme sen, millaista ja minkä eläimen lihaa me voimme ja saamme syödä ja miten elää.”

Kirsi Hietanen: ”Kotimaisia kulttuurihenkilöitä”

Kirsi kertoo lukevansa monenlaista, mutta erityisesti häntä kiinnostavat dekkarit sekä historialliset romaanit ja kotimaisista kulttuurihenkilöistä kertovat elämäkerrat.

Kirsi Hietanen on ammatiltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, mutta hänet tunnetaan paremmin Kirsin kirjanurkka -nimisestä blogistaan, jota hän on pitänyt liki 13 vuotta.

Kotimaisuus tuntuu painottuvan hieman Kirsin lukuvalinnoissa. Hän nosti omalle listalleen myös Suvi Aholan tapaan Juhani Karilan Pienen hauen pyydystyksen sekä Aki Ollikaisen Nälkävuoden sekä Henriika Tulivirran tapaan T. J. Klunen Talo taivaansinisellä merellä ja Maria Turtschaninoffin Suomaan. Lisäksi hän listasi seuraavat kirjat:

43. Minna Rytisalo: Lempi (Gummerus 2016)

Kirsin perustelut: ”Samaan aikaan vimmainen ja hienovireinen jatkosodan ajan pohjoiseen sijoittuva romaani. Teos kertoo leiskuvasta rakkaudesta, katkerasta kateudesta ja mustasta petoksesta.”

44.Ann-Marie MacDonald: Linnuntietä (Tammi 2004)

”Pökerryttävän hyvä uppoutumisromaani. Vahvasti ja onnistuneesti lapsen näkökulmasta kerrottu avioliitto-, rikos-, ja kasvukertomus toisen maailmansodan jälkeisistä vuosikymmenistä Kanadassa sijaitsevassa sotilastukikohdassa.”

45. Riitta Jalonen: Kirkkaus (Tammi 2016)

”Vie jalat alta ja salpaa hengityksen. Biofiktiivinen romaani kertoo uusiseelantilaisen kirjailija Janet Framen elämästä ja erityisesti traagisesta ja synkästä vaiheesta, jolloin Frame aloitteli uraansa. Teos liikuttaa, järkyttää ja lohduttaa.”

46. Arttu Tuominen: Leipuri (Myllylahti 2018)

”Todella koukuttava ja jännittävä, pelottava ja ahdistava, jopa karmea kirja, todennäköisesti yksi parhaista jännitysromaaneista koskaan. Tuominen on erityisen taitava välillä absurdeihin mittasuhteisiin paisuvissa toimintakohtauksissa.”

47. Antti Tuomainen: Pikku Siperia (Like 2018)

”Kun musta huumori ja dekkarijuoni yhdistyvät, syntyy absurdeja käänteitä pursuava tarina. Tätä kirjaa ei voi naurahtelematta lukea, vaikka samalla vähän hävettääkin. Kuinka kauheille asioille oikein voi ja saa nauraa!”

48. Kate Atkinson: Elämä elämältä (S&S 2014)

”Rakenteeltaan erikoinen teos on ahmittava historiallinen sukuromaani, jossa kerrotaan Euroopan traagisista vaiheista 1900-luvun alkupuoliskolla. Ursula Toddin elämä käydään läpi lukuisia eri ratkaisuvaihtoehtoja kokeillen. Kiehtova, vangitseva teos!”

49. Hanna-Reetta Schreck: Minä maalaan kuin jumala – Ellen Thesleffin elämä ja taide (Teos 2017)

”Taiteilijaelämäkerrat ovat oivallinen lisä historiallisten romaanien rinnalle, ja lajit täydentävät toisiaan hienosti. Taiteilija Ellen Thesleffin elämäkerta on innoittavaa ja voimaannuttavaa luettavaa. Millainen maalari ja nainen hän olikaan!”

50. JP Koskinen: Kuinka sydän pysäytetään (WSOY 2015)

”Tiukasti otteessaan pitävä romaani sodasta ja rakkaudesta. Rakenne tarjoaa mielelle sopivasti askaretta, samaten taitavasti yhteen punottu fakta ja fiktio. Pelottavan ajankohtainen tarina menee ihon alle ja tunkeutuu uniin.”

