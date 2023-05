12 hyvin suomalaista asiaa, jotka yllättivät Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset: ”Meinasin saada sydänkohtauksen”

Millaisia asioita ulkomaalaiset hämmästelevät suomalaisissa ja Suomessa? Ainakin juustohöylä, voileipäkakku ja eräs meille tavallinen puheenaihe ovat saaneet Me Naisten haastattelemat Suomeen muuttaneet hämmästymään.

Torille!

Näin huudetaan kuorossa, kun Suomi nousee puheenaiheeksi internetissä. Silloin kun suomalainen yritys menestyy maailmalla, suomalainen urheilija voittaa kultaa, suomalainen menestyy Euroviisuissa tai suomalainen video nousee someilmiöksi, on koko kansa heti valmiina tuulettamaan.

Yhteen torille-sanaan kiteytyy kenties liikuttavin suomalaisuuteen liittyvä ilmiö: kun pieni maamme jotenkin noteerataan suuressa ulkomaailmassa, on se koko kansan ylpeyden aihe.

Me suomalaiset olemme loputtoman kiinnostuneita siitä, mitä ulkomaalaiset meistä ajattelevat. Jaksamme aina ilahtua siitä, jos joku muualta tullut kehuu suomalaisia tuotteita, ihmettelee kaunista luontoamme tai järkyttyy salmiakin mausta.

Myös Me Naiset on jututtanut useampaa Suomeen muuttanutta ulkomaalaista, jotka ovat kertoneet ajatuksiaan maastamme. Listasimme 12 asiaa, joita he ovat Suomessa tai suomalaisissa ihmetelleet.

1. Juhlissa juodaan vain omia juomia

Uzbekistanilainen Asalya Davlyatova on yllättynyt siitä, että suomalaiset ovat juhliin mennessään niin tarkkoja omista juomistaan. Jääkaapista ei sovi ottaa muiden juomia.

– Aiemmissa kotimaissani olen tottunut yhteisiin juomiin, mutta Suomessa olen huomannut, että tuntemattomat ihmiset saattavat jopa vaivaantua, jos tarjoudun tekemään heille drinkin.

2. Voileipäkakku, siis mikä?

Me suomalaiset haluamme usein nähdä, miten ulkomaalaiset reagoivat erikoisiin ruokalajeihimme, kuten mämmiin, karjalanpiirakoihin tai salmiakkiin. Listalle voisi kuitenkin lisätä vielä yhden erikoisuuden, nimittäin voileipäkakun.

Suomalaisen juhlapöydän kruunu on hämmentänyt Asalyan täysin: suolainen liha- tai kalakakku on hänestä erikoisen makuinen.

3. Yleisavain tuotti järkytyksen

Asalya kertoo kokeneensa Suomessa piinaavan yllätyksen meille niin tavallisen yleisavaimen ansiosta. Sen toiminta tuli kantapään kautta tutuksi, kun hänen taloyhtiössään tarkistettiin pattereiden termostaatti.

” Yhtäkkiä huoltomies tuli avaimellaan sisälle asuntooni.

– Ovikelloni soi, mutta puhuin parhaillaan työpuhelua, enkä voinut avata ovea. Yhtäkkiä oveni aukaistiin ja huoltomies tuli avaimellaan sisälle asuntooni, meinasin saada sydänkohtauksen.

4. Mihin suomalaiset katoavat syksyllä?

Suomeen toukokuussa muuttanut Asalya kertoo nauttineensa valoisasta kesästä ja viettäneensä esimerkiksi juhannuksen perinteisellä kesämökillä. Syksyn tullen hän kuitenkin hämmentyi:

– Sen jälkeen, kun lämpömittarin lukema tipahti, minulla ei ole ollut hajuakaan, mihin kaikki ystäväni ovat kadonneet. Tuntuu, että kaupungin kadut ovat autioituneet, Asalya ihmettelee.

5. Talvesta puhutaan koko ajan...

Miksi suomalaisilla on niin suuri pakkomielle talvesta? Ja miksi haluamme puhua siitä vuodenajasta riippumatta?

– Kesälläkin, jos erehdyt kehumaan lämmintä säätä, niin ihmiset vastaavat ”odota vaan talvea, silloin on kylmää ja pimeää”, ihmettelee Asalya.

Asalya ei ymmärrä, miksi suomalaiset haluavat valittaa asiasta, jolle ei voi tehdä mitään. Talvi tulee väistämättä aina, joten täytyykö siitä jauhaa jatkuvasti?

6. ...mutta turhia ei jutustella

Suomalaiset eivät tunnetusti juuri small talkia harrasta. Jos meillä ei ole sanottavaa, viihdymme vallan hyvin hiljaisuudessa. Tämä oli aluksi hämmentävää sosiaaliselle Asalyalle, joka pelkäsi, että vaitonaiset suomalaiset ovat tylsistyneitä hänen seurassaan.

Asalya kertoo kuitenkin totutelleensa pikku hiljaa ajatukseen siitä, ettei hiljaisuus ole kiusallista tai painostavaa, vaan mukavaa.

” Minä en halua ikinä kokeilla sitä.

7. Suomalaiset ruokakaupat ovat jänniä

Japanilainen Gen Takagi kertoo Me Naisten jutussa, mitkä asiat suomalaisissa ruokakaupoissa ovat yllättäneet hänet. Niitä on monta: vihannekset ovat Japaniin verrattuna paljon suurempia, irtokarkkilaareja on metritolkulla ja isoja juomapakkauksia saa repiä auki kaupassa. Ruokakauppojen rahapeliautomaatitkin olivat iso kulttuurishokki, sillä Japanissa ei moisia ole.

8. No se salmiakki

Suomalaiset tarjoavat mielellään ulkomaalaisille salmiakkia, sillä meistä on aina yhtä hauskaa nähdä, kun heidän suunsa kääntyvät irveeseen. Japanilainen Gen ei pidä salmiakista eikä lakritsista, vaikka on urheasti testannut niitä esimerkiksi Youtube-videoissaan.

Suurimman kulttuurishokin Gen koki kerran kaupan kassalla, kun hän huomasi hyllyssä salmiakinmakuisen kondomin.

– Se on hauska ja kummallinen tuote, ja sen täytyy olla vitsi. Minä en halua ikinä kokeilla sitä.

9. Jännittävä tiskiharja

Espanjalainen Laura Roca kertoo hämmentyneensä eniten suomalaisesta tiskiharjasta. Laura tarjoutui kerran tiskaamaan ystävänsä luona, muttei löytänyt mistään tuttua pesusientä.

– Tunsin oloni tyhmäksi, koska Espanjassa ei ole tiskiharjoja, hän sanoo.

10. Outo hokema

Me suomalaiset olemme ”joo joo” -kansaa, Laura kertoo. Hän on nimittäin pannut merkille, että kun kaksi suomalaista keskustelee keskenään, jutustelua täytetään sanomalla ”joo joo”.

– En käsitä, mitä sillä edes tarkoitetaan, mutta todella monet suomalaiset hokevat sitä jatkuvasti.

” En edes tiedä, miten olen ennen elänyt ilman juustohöylää.

11. Juustohöylä on paras keksintö

Ulkomaille muuttaneet suomalaiset tuskailevat usein sitä, ettei uudessa kotimaassa tunneta arjen kätevää kapistusta eli juustohöylää. Sama pätee myös toisin päin: juustohöylä on uusi mutta varsin tervetullut tuttavuus espanjalaiselle Lauralle.

– En edes tiedä, miten olen ennen elänyt ilman juustohöylää.

12. Kengät riisutaan sisällä

Suomalainen järkyttyy, kun monissa muissa maissa talsitaan sisälläkin kengät jalassa. Meidän tapamme riisua kengät saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä ulkomaalaisille, myös Lauralle. Hän kertoo huomanneensa, että kuntosaleillakin pyydetään riisumaan ulkokengät jo eteisessä.

– Huono idea haiseville jaloille. Pitää myös kuljettaa sisäkenkiä matkassa.

