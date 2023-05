Selviäisitkö yläkoulun ruotsin kokeesta? Armoton 12 kysymyksen kielioppitesti kertoo, kuinka ruosteessa ruotsisi on

Jos ruotsi on päässyt unohtumaan, tällä testillä petraat taitojasi.

Ruotsin opiskelu on tuottanut monille peruskoulussa harmaita hiuksia ja stressaavia hetkiä. Rakkaan länsinaapurin kieli on kuitenkin yhä toinen virallinen kielemme, joten miksipä et kiillottaisi himmenneitä taitojasi? Testaa pääsisitkö läpi yläasteen kokeesta!

Testi on tehty hyödyntäen yläasteen ruotsin oppimateriaaleja. Kysymykset pohjautuvat Sanoma Pron Katapult-kirjasarjan oppikirjoihin.

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös tästä.

