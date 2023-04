Poimimme 7 kiinnostavinta uutuussarjaa, jotka kannattaa katsoa juuri nyt – yhtä on hehkutettu jo vuoden parhaaksi sarjaksi

Uutuussarjojen joukosta löytyy muun muassa kotimaista komediaa ja draamaa, ruotsalainen rikostrilleri sekä Netflix-sarja, jota on ehditty kehua vuoden parhaaksi.

Vapaailtoja edessä ja jotain tekisi mieli katsoa telkkarista, mutta et tiedä, mitä?

Ei huolta: poimimme jälleen suoratoistopalveluista joukon uusia, kiinnostavia sarjoja, joiden pariin kelpaa uppoutua.

1. Tapahtui veden äärellä

Ruotsalaisjännäri perustuu hittiromaaniin.

On juhannusaatto vuonna 1973. Tukholmalainen Annie on tyttärensä kanssa matkalla yhteiskunnan ulkopuolella elävään kommuuniin Svartvattnet-kylään. Siellä Annien on tarkoitus on aloittaa uusi elämä poikaystävän kanssa. Matkalla äiti ja tytär kohtaavat järkyttävän näyn, kun he löytävät kaksi ihmistä murhattuna teltassa joen rannalla.

Lähes 20 vuotta myöhemmin Annie työskentelee opettajana kylässä ja herää yöllä, kun Mia-tytär tulee kodin pihaan miehen kanssa. Miehessä on jotain tuttua – voisiko hän olla kadoksissa ollut murhaaja? On vuosi 1991, eikä Lobberånin tragediaa ei ole unohdettu.

Yhtä pääosista näyttelee Pernilla August.

Tapahtui veden äärellä on jännittävä psykologinen rikostarina, joka onnistuu yllättämään. Se perustuu ruotsalaisen Kerstin Ekmanin palkittuun, samannimiseen menestysromaanin.

Sarjassa nähdään Ruotsin eturivin näyttelijöitä. Nuoren ja vanhan Annien yhdennäköisyys on häkellyttävä, ja siihen on selvä syy: vanhempaa näyttelee ohjaaja-näyttelijä Pernilla August ja nuorempaa tämän tytär Asta Kamma August. Eikä siinä vielä kaikki, sillä Annien aikuista Mia-tytärtä näyttelee Pernilla Augustin toinen tytär, Alba August. Sarjassa nähdään myös Tove-elokuvasta tuttu Alma Pöysti.

Missä: Yle Areena

Montako jaksoa: 6

2. Renki

Eero Ritala ja Kreeta Salminen nähdään pääosissa Renki-sarjassa.

Saisiko olla komediaa, draamaa ja jännitystä samassa paketissa? Sitä tarjoaa suomalainen uutuussarja Renki.

Aluksi tyylilaji saattaa hämmentää katsojaa, mutta sarja imaisee mukaansa, jos sille antaa mahdollisuuden. Parasta on pääosassa oleva Eero Ritala, joka näyttelee nelikymppistä perheenisää, Petriä. Petri menestyy työssään verovirkailijana – ja on itsekin työstään varsin ylpeä. Kotona sujuu kehnommin: ruuhkavuodet painavat, ja Anne-puoliso (Kreeta Salminen) muistuttaa kotitöistä, jotka eivät Petriltä tahdo sujua. Siksi hän päättää palkata apumiehen, tatuoidun Jaskan (Joonas Saartamo). Jaska on jokapaikanhöylä, jolta sujuvat monet hommat.

Joonas Saartamo (vas.) palkataan perheen rengiksi.

Kätevää – ainakin siihen asti, kun renkimies alkaa ujuttautua yhä syvemmälle perheen elämään. Pian Petri huomaa, että saa kilpailla perheensä rakkaudesta uuden tulokkaan kanssa, ja sekös syö miestä.

Sarjan näyttelijäkaartissa ei ole säästelty: muissa rooleissa nähdään muun muassa Miitta Sorvali, Martti Suosalo, Chike Ohanwe, Jenni Kokander, Riku Nieminen ja Mimosa Willamo.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

Montako jaksoa: 8

3. Love & Death

Elizabeth Olsen näyttelee Candy Montgomerya HBO Maxin uutuussarjassa.

Candy Montgomery on tavallinen texasilainen äiti ja kotirouva. Hänellä on aviomies, hän opiskelee luovaa kirjoittamista ja kuuluu metodistikirkon kuoroon sekä lentopallojoukkueeseen. Jumalanpalveluksessa Candy tapaa Bettyn, joka asuu lähellä perheineen. Naisista tulee parhaat ystävät. Sitten Candy alkaa elää kaksoiselämää: hän ryhtyy suhteeseen Bettyn aviomiehen Allanin kanssa. Päätös johtaa veritekoon.

Vuonna 1980 Candy Montgomerya syytettiin ystävänsä Betty Goren raa’asta murhasta. HBO Maxin tuore true crime -sarja Love & Death perustuu tähän tapaukseen. Candya näyttelee muun muassa Marvel Comics -elokuvista tuttu Elizabeth Olsen. Sarjan on käsikirjoittanut David E. Kelley, joka tunnetaan hittisarja Big Little Liesin luojana.

Missä: HBO Max

Montako jaksoa: Sarjasta on ilmestynyt tähän mennessä kolme jaksoa. Uusi jakso ilmestyy aina torstaisin, viimeinen 25.5.

4. Beef

Beef-sarjaa on hehkutettu maailmalla yhdeksi vuoden tähän asti parhaista.

Los Angelesiin sijoittuva draamakomedia Beef (suom. riita) on ehtinyt kerätä valtavasti kehuja kriitikoilta ja katsojilta. Sitä on ehditty suitsuttaa jopa vuoden tähän mennessä parhaaksi uutuussarjaksi.

Sarja lähtee liikkeelle parkkipaikalla syttyvästä rattiraivosta, joka saa aikaan koston kierteen ja ajaa molemmat syöksykierteeseen. Käynnistyy jakso jaksolta hurjemmaksi käyvä tapahtumavyyhti, jota ei voi kun katsoa suu auki.

Tapauksen toinen osapuoli on ahkera mutta heikosti menestyvä remonttiyrittäjä Danny Cho (Steven Yeun). Toinen riitapukari on menestyvä yrittäjä ja perheenäiti Amy Lau (Ali Wong). Sarjassa tutustutaan myös molempien perheisiin: on vetelehtivää veljeä ja ärsyttävän positiivista, keramiikkaa väsäävää aviomiestä. Ihmissuhteet kärsivät ja todellisuudentaju hämärtyy, kun Danny ja Amy ujuttautuvat toistensa elämiin ja purkavat vihaansa toisiinsa.

Missä: Netflix

Montako jaksoa: 10

5. Kirjolla

Kirjolla-sarjassa seurataan autistien arkea.

Ylen tuore reality Kirjolla kuvaa autismin kirjoa. Sarjassa seurataan Topin, Kirin, Markuksen ja Juliuksen arkea. Jokainen heistä elää sitä omalla tavallaan kulkien kohti omia unelmiaan.

Kirjolla on tärkeä ja ymmärrystä lisäävä sarja. Päähenkilöiden arki imaisee mukaansa. Katsojalle selviää esimerkiksi se, millaista on lähteä kavereiden kanssa reissuun, kun itse ei voi syödä ihan mitä tahansa, koska tietyt koostumukset eivät käy.

Yksi sarjan päähenkilöistä on Topi, Diili-ohjelmasta tutun Sointu Borgin veli.

Lämminhenkistä sarjaa on kehuttu runsaasti sen ilmestymisestä lähtien. Toisaalta sarjaa on myös kritisoitu siitä, että sen päähenkilöt ovat melko samanlaisia keskenään. Näin katselukokemusta kuvaa Me Naisten toimituksen jäsen:

– Katsojana ajattelen, että on todella hyvä alku päästä seuraamaan edes joidenkin kirjolla olevien elämää. Olen ymmärtänyt sarjan ansiosta asioita, jotka ovat tulleet itselleni yllätyksenä, mikä hävettää. Että jonkun unelma-ammatti voi esimerkiksi olla hyllyttää kaupassa, koska hän on neurokirjolla. Ja se on ihan mahtavaa!

Missä: Yle Areena

Montako jaksoa: 8

6. Rosvopankki

Amanda Pilke tekee pitkästä aikaa roolin Rosvopankki-sarjassa.

Kotimainen taloustrilleri Rosvopankki perustuu 1990-luvun alun tositapahtumiin. Eletään 1980-luvun loppua, kun Suomen talous käy kuumimmillaan.

Nuori taloustieteen tohtori Salla Nurminen (Amanda Pilke) aloittaa työuraansa Pankkitarkastusvirastossa ja ryhtyy penkomaan pankkimiesten puuhia. Hän saa valvottavakseen SKOPin ja tutustuu pankin itsevarmaan toimitusjohtajaan (Pekka Strang).

Rosvopankki kannattaa katsoa, jos kiinnostaa, mitä 90-luvun alun pankkikriisissä oikein tapahtui – ja mikä johti siihen, että lainarahaa suorastaan tyrkytettiin suomalaisille. Sarjassa nähdään traagisia kohtaloita, kun monet suomalaiset joutuivat vastuuttoman toiminnan takia ahdinkoon.

Amanda Pilke tekee paluun näyttelijän töihin ja on uskottava hillittynä rahoitustarkastaja Salla Nurmisena. Myös Pekka Strang on vakuuttava SKOP:n pääjohtajana, Christopher Wegeliuksena, joka toimi pankin toimitusjohtajana vuosina 1985–1988 ja pääjohtajana 1989–1991.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

Montako jaksoa: 8

7. The Diplomat

Keri Russell näyttelee diplomaattia Netflixin uutuudessa.

Kate Wyler (Keri Russell) päätyy osittain vastentahtoisesti Yhdysvaltojen uudeksi Lontoon-suurlähettilääksi. Hänen työnään on purkaa kansainvälisiä kriisejä ja solmia strategisia liittoutumia. Kriisialueilla aiemmin työskennellyt Wyler ahdistuu uuteen tehtäväänsä kuuluvista seremonioista ja protokollista.

Asiaa ei auta, että hänen aviomiehensä Hal (Rufus Sewell), sekaantuu politikointiin vaimonsa selän takana.

Deborah Cahnin (The West Wing, Isänmaan puolesta) käsikirjoittama sarja on kiinnostava ja täynnä juonenkäänteitä. Kauden lopetusjakso on huikea – ja antaa ymmärtää, että jatkoa on luvassa.

Missä: Netflix

Montako jaksoa: 8

