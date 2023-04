Arvaatko nämä pääkaupungit, joiden nimistä on poistettu kirjaimia? Jos saat 12 oikein, olet sana-arvoitusten kiistaton mestari

Oletko hyvä sana-arvoituksissa ja maantiedossa? Jos vastasit kyllä, tämä testi on kuin sinua varten tehty.

Jos rakastat sana-arvoituksia, olet kenties jo aiemmin tehnyt Me Naisten suosittuja sana-arvaustestejä. Olemme arvuutelleet aiemmin muun muassa Suomen kaupunkien nimiä sekä Euroopan kaupunkien nimiä.

Yhdessä visassa on päästy arvaamaan, mitä maailman pääkaupunkeja sana-arvoitusten taakse piiloutuu. Kyseistä visaa on tehty jo yli 500 000 kertaa. Sen kunniaksi laadimme testille jatko-osan – maailmassa nimittäin riittää pääkaupunkeja, ja nyt on aika arvuutella niitä lisää! Tässä testissä on mukana 12 uutta kaupunkia.

Kerrataan vielä ohjeet:

Näet testissä kaupungin nimen, josta on poistettu osa kirjaimista. Puuttuvien kirjaimien paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa kaupunki ja kirjoittaa vastaus.

Testiin on kirjoitettu kaupunkien suomenkieliset nimet (esim. Kiova, ei Kiev). Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle vaikka "en tiedä".

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

