Olisitko itse tiennyt? Tätä tuiki tavallista puutarhan pörrääjää suurin osa suomalaisista ei tunnista

Erotatko mehiläisen ja ampiaisen toisistaan? Tiedätkö, miltä näyttää kimalainen? Me Naisten ötökkävisan perusteella moni suomalainen sekoittaa nämä siivekkäät keskenään.

Uskotko tunnistavasi tavalliset puutarhan siivekkäät pörrääjät?

Niin uskoi todennäköisesti moni Me Naisten ötökkävisaan vastannut – mutta toisin kävi.

Leikkimielinen testimme on osoittautunut poikkeuksellisen hankalaksi. Siihen on vastannut tähän mennessä noin 119 000 suomalaista, mutta vain 2 prosenttia heistä on onnistunut vastaamaan oikein jokaiseen testin kysymykseen. Suurin osa on tunnistanut visan kymmenestä pörriäisestä puolet.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset siihen tästä:

Lue lisää: Tunnistatko nämä puutarhan pörriäiset yhden kuvan perusteella? Jos saat tässä kinkkisessä testissä kaikki 10 oikein, olet todellinen hyönteishikari

Visan haastavuus selittyy osin sillä, että jotkut siinä mukana olleista ötököistä ovat jo lähtökohtaisesti monelle vieraita. Melko harva peruspörriäistuntija tietää, miltä näyttää esimerkiksi kimalaiskuoriainen tai hauskasti nimetty ampiaisvieras.

Yllättävää on kuitenkin se, miten huonosti suomalaiset ovat tunnistaneet tuiki tavalliset, usein arkikielessä mainittavat ötökät – eli kimalaisen, mehiläisen sekä kukkakärpäsen.

Tarkastellaanpa tuloksia!

Raidalliset siivekkäät menivät sekaisin

Mehiläinen ei ole väriltään yhtä keltainen kuin ampiainen – eikä yhtä pörröinen kuin kimalainen.

Arkikielessä mehiläinen ja ampiainen saattavat mennä usein sekaisin. Niin kävi myös tässä visassa. Kuvan ötökkä on mehiläinen, mutta vain 45 prosenttia on onnistunut tunnistamaan sen. Suurin osa ei ole siis tunnistanut mehiläistä.

Visailijoista 29 prosenttia on veikannut siivekästä maa-ampiaiseksi ja 26 prosenttia piha-ampiaiseksi.

Mehiläisen tunnistaa hennon karvaisesta keskiruumiista sekä oranssi- tai ruskea-mustaraidallisesta värityksestä. Mehiläisen ja ampiaisen keskeinen ero on se, että ampiainen on karvaton ja väreiltään selvästi keltamusta.

Yllättävän moni veikkasi tätä siivekästä mehiläiseksi. Oikeasti kyseessä on kimalainen.

Tämä yllä oleva keltamustaan raitapaitaan pukeutunut siivekäs on nimeltään kimalainen. Sen tunnistaa pulleasta, karvaisen turkin verhoamasta ruumiista. Kimalainen on ampiaiseen ja mehiläiseen verrattuna selvästi pyöreämpi ja pörröisempi tyyppi.

Selkeistä tuntomerkeistä huolimatta kimalaisen on tunnistanut ”vain” 69 prosenttia visaan vastanneista. Joka neljäs, 25 prosenttia, on veikannut kuvan ötökkää mehiläiseksi ja kuusi prosenttia ampiaiseksi.

Kukkakärpänen muistuttaa kieltämättä ampiaista, jos ei katso tarkkaan.

Mikäpä se tuossa yllä olevassa kuvassa on? Olisiko se ampiainen?

Näin on veikannut joka kolmas visaan vastannut suomalainen – ja joutunut pettymään karvaasti. Oikea vastaus on nimittäin kukkakärpänen. Oikein pörriäisen on tunnistanut 62 prosenttia vastaajista.

Kukkakärpänen muistuttaa toki väritykseltään suuresti ampiaista: molemmat ovat keltamustaraidallisia. Kukkakärpäsillä on kuitenkin kärpästen siivet sekä kärpäsille ominaiset, suuret verkkosilmät, jotka erottavat sen ampiaisesta. Toisin kuin mehiläinen ja ampiainen, kukkakärpänen ei voi pistää. Jos kukkakärpäsen näkee luonnossa, sen voi tunnistaa myös ilmassa paikallaan surraavasta lentotyylistä.

No miltä se ampiainen sitten näyttää? Suomessa on 43 ampiaislajia, joista yleisin pihoilla ja puutarhoissa tavattava on piha-ampiainen. Tässä kuva vertailun vuoksi – huomaatko, miten se eroaa edellisistä siivekkäistä?

Vasemmalla piha-ampiainen, oikealla pensasampiainen. Jälkimmäistä kysyttiin ötökkävisassa.

Vaikka myös ampiaiset nauttivat kukkien mettä, niitä ei karvattomamman rumiinsa vuoksi mielletä varsinaisena pölyttäjänä. Ampiaiset ovat kuitenkin puutarhalle hyödyksi, sillä ne pitävät tihutöitä tekevät tuhohyönteiset kurissa.

Olisitko tunnistanut yleisen perhosen?

Visassa piti tunnistaa myös yksi perhonen. Alla olevan kuvan kaunis siivekäs on yksi Suomen yleisimmistä päiväperhosista, mutta se tuotti silti vaikeuksia monelle testaajalle. Yksi kolmesta eli 34 prosenttia veikkasi sitä amiraaliperhoseksi ja 11 prosenttia nokkosperhoseksi.

Yli puolet, 55 prosenttia, tunnisti sentään oikein: neitoperhonenhan se siinä. Sen keskeisin tuntomerkki on syvän punaruskea pohjaväri, jota koristavat suuret, sinivioletit täplät. Amiraali- ja nokkosperhosella ei ole samanlaisia huomiota herättäviä värikkäitä täpliä.

Vertailun vuoksi: kuvassa vasemmalla amiraaliperhonen, oikealla nokkosperhonen.

Lue lisää: Tunnistatko nämä perhoset yhden kuvan perusteella? Jos saat kaikki 10 oikein, olet todellinen siivekästietäjä