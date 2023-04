Tiedätkö eri maiden valuutat? Testaa – jos saat yli 10 oikein, voit kutsua itseäsi Roope Ankaksi

Muistatko, mitä valuuttaa käytetään Thaimaassa? Entä millä valuutalla maksetaan kahvit Kroatiassa? Nyt selviää, minkä tason valuuttatietäjä olet!

Erilaisia valuuttoja on maailmassa arviolta noin 180. Euro on virallinen valuutta Euroopan 20 maassa. Euroopassa ja EU-alueella matkustaessa saattaa tuntua siltä, että euro on käytössä lähes kaikkialla. Euroopan unionin jäsenmaista kuitenkin seitsemällä on käytössä jokin muu valuutta kuin euro.

Maailman käytetyimpiin valuuttoihin kuuluvat euron lisäksi muun muassa dollari, jeni, punta ja yuan. Mutta muistatko, missä maissa näitä valuuttoja käytetään? Entä miten on harvinaisempien valuuttojen laita, muistatko, missä maissa mitäkin käytetään?

Yle uutisoi huhtikuun puolessa välissä, että jos euroja haluaa vaihtaa harvinaisempiin valuuttoihin, harvinaisia valuuttoja saattaa nyt joutua odottamaan. Pulaa on ollut esimerkiksi Brasilian ja Egyptin valuutoista.

Mutta eipäs paljasteta vielä, mitä ne ovat – nyt nimittäin testataan, ovatko valuuttahommat hanskassa!