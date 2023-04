11 trendisanaa, joita nuoret käyttävät juuri nyt – lista paljastaa armotta, oletko pudonnut kärryiltä

Side eye, dupe, blank stare... On aika listata uusimmat nuorisoslangin tulokkaat, jotta hieman vanhemmatkin pysyvät mukana alati vaihtuvien muotisanojen viidakossa.

Lit, swag tai päle. Näihin joku voisi kommentoida päivitetyllä slangisanalla, että side eye, sillä näitä sanoja ei nykynuoriso enää oikeastaan käytä. Listasimme aiemmin sanoja, jotka ovat niin menneen talven lumia, että nuoriso on keksinyt jo uudet termit vanhojen tilalle.

Koska Me Naiset ei ”gatekeeppaa” – eli panttaa informaatiota – listasimme selityksineen sellaisia sanoja, joita nykynuoriso tällä hetkellä käyttää.

Useimmat uudet slangisanat ovat peräisin englannin kielestä ja niitä on alun perin käytetty vain Tiktokissa tai videopelien yhteydessä. Tämä se on sitä nykyaikaa!

1. Side-eye

Side eye on suoraan suomennettuna sivusuuntainen katse tai ”sivusilmäys”.

Sanonnalla tarkoitetaan sitä, kun vilkaiset toista ihmistä silmäkulmastasi halveksuvasti, tuomitsevasti tai epäuskoisesti. Side eye on siis tapa kritisoida toista hiljaisesti, merkitsevällä katseella. Hieman vastaava sanonta voisi suomeksi olla ”katsoa vinoon”.

Sanonta on lähtöisin sosiaalisesta mediasta, ja side eye -ilmaisua käytetään esimerkiksi Tiktok-videoiden kommenttikentässä. Lähiaikoina sanonta on kuitenkin rantautunut myös oikeaan elämään. Siinä missä vielä hetki sitten toista vilkaistiin järkyttyneenä silmänurkasta, nyt saatat kuulla jonkun sanovan ”side eye, bombastic side eye!”

2. Blank stare

Blank stare, eli tyhjä tuijotus on sivusilmäilyn kaveri.

Silloin kun jonkun käytös tai puheet ovat niin uskomattomia tai kyseenalaisia, että pelkkä vilkuilu ei riitä, nuoriso ottaa käyttöön suoran tuijotuksen. Periaatteessa saman voisi ilmaista hämmästyneillä tai tuijottavilla hymiöillä ja emojeilla, mutta tällä hetkellä englanninkielestä poimitut trendisanat tuntuvat olevan se juttu.

3. Dupe

Dupe tulee englanninkielisestä sanasta ”duplicate” eli kopio.

”Dupella” tarkoitetaan usein jonkin tavaran tai tuotteen halvempaa kopiota. Kun aiemmin puhuttiin esimerkiksi feikkilaukuista, nyt samaa asiaa saatetaan kutsua sanalla dupe – halpa kopio. Feikki-sanasta eroten dupe-termissä ei kuitenkaan ole samanlaista negatiivista kaikua, vaan sana on merkitykseltään neutraalimpi. Dupe-sanaa ihmiset käyttävät esimerkiksi jakaessaan Tiktokissa vinkkejä, mistä he itse ovat löytäneet kalliita merkkituotteita vastaavia tuotteita paljon alkuperäistä halvemmalla hinnalla.

Dupe-sanaa voi käyttää myös aineettomista asioista. Joku nuori voisi esimerkiksi todeta, että kaverin kanssa keskusteleminen syvällisistä aiheista ja laatuajan viettäminen yhdessä voisi olla ”therapy dupe” – eli kuin terapiaa.

4. Silent repost

Tähän kommenttiin voi törmätä erityisesti Tiktok-videoiden kommenttikentässä. Tiktokissa on uudelleenjulkaisu- eli repost-toiminto, jolla kenen tahansa videon voi jakaa omien seuraajiensa nähtäväksi.

Silent repost -kommentilla kommentoija tarkoittaa, että video on samaistuttava ja haluaisi uudelleenjulkaista videon nähtäväksi seuraajilleen. Kommentoija ei kuitenkaan ”repostaa” videota, sillä se olisi jollain tavalla liian riskialtista – ehkä video on sopimaton tai arasta aiheesta. Tällöin kommentoija saattaa tyytyä kommentoimaan viceoon ”silent repost” eli ”hiljainen uudelleenjulkaisu”.

5. Happee

Tällä tarkoitetaan, että naurattaa – hyvällä tai huonolla tavalla – niin paljon, että happi loppuu, ja tarvitsee lisää happea.

Sosiaalisessa mediassa happee-kommentit saattavat sisältää negatiivisen säväyksen, jolloin videolle ei naureta kovinkaan hyväntahtoisesti. Kommentissa saattaa lisäksi olla useita nauruemojeita tai jopa pääkallo-emoji, joka viestii sitä, että naurattaa ihan kuolettavan paljon.

6. NPC

NPC Tulee sanoista ”nonplayable character”.

Termi viittaa alunperin tietokonepelien yksinkertaisesti kirjoitettuihin sivuhahmoihin, joita tietokone ohjaa ja joilla ei itse voi pelata. Nykyään termillä viitataan myös ihmisiin, jotka ovat älyllisesti laiskoja, eivätkä ajattele tai tee päätöksiä itsenäisesti.

7. Rizz

Rizz tarkoittaa kykyä hurmata tai flirttailla.

Joku saattaa olla oikea ”rizzler”, eli luonnostaan flirttaileva ja hurmaava tyyppi, jonka tarkoituksena ei välttämättä edes ole valloittaa ketään romanttisessa mielessä, mutta tekee sen jopa ihan huomaamattaan ja helpon oloisesti.

8. Mid

Mid-sanaa käytetään, kun jokin asia on hyvin keskiverto.

Usein termiä käytetään kuitenkin negatiivisessa merkityksessä – termiin sisältyy oletus siitä, että keskiverto on jotenkin huono, vaikkei se oikeasti sitä olisikaan. Sanaa saatetaan käyttää myös silloin, kun jokin on huonompaa kuin keskiverto.

9. Common W

Common W, saattaa joku kommentoida somevideoon tai toisen kommenttiin, kun toinen sanoo jotain osuvaa tai kaikki menee täysin putkeen.

Termillä ilmaistaan, että toinen on ”yleinen voittaja”, sillä englannin kielen sana common tarkoittaa yleistä, ja w-kirjain on lyhenne sanasta win, voittaa. Termillä voidaan myös ilmaista sitä, että toinen onnistuu vakuuttamaan käytöksellään tai sanomisillaan kerta toisensa jälkeen.

10. Gatekeeping

Tällä termillä tarkoitetaan nuorten keskuudessa ja somessa portinvartijuutta eli informaation panttaamista ja tiedon tarkoituksellista pimittämistä, jotta tieto tai asia pysyisi vain omana tietona.

Somessa ihmiset saattavat esimerkiksi pimittää eli ”gatekeepata” toimivia kosmetiikkatuotteita tai uusien vaatteiden alkuperää, jotta ne eivät nousisi suuren yleisön suosioon.

11. Only in Ohio

Only in Ohio -ilmauksella viitataan siihen, että jokin on äärimmäisen outoa tai kummallista.

Ohio mielletään sosiaalisen median meemikulttuurissa paikaksi, jossa monet asiat ovat epätavallisia ja outoja – niinpä Yhdysvaltain osavaltio on päätynyt tähän slangi-ilmaukseen sekä suomalaisnuortenkin suuhun.

Only in Ohio -kommentti saatetaan heittää esimerkiksi hyvin eriskummallisen Tiktok-videon kommenttikenttään – eikä välttämättä lainkaan myönteisessä mielessä.

Lue lisää: Listasimme 14 trendisanaa, joita kukaan oikeasti nuori ei enää päästä suustaan – jos käytät näitä ylpeänä, olet takuuvarmasti entinen nuori

Lue lisää: Listasimme 16 nykysanaa, joiden merkityksen tajusimme kiusallisen myöhään – tiedätkö, mitä tarkoittaa SV?