Tätä pientä eläintä suomalaiset eivät tunnista – olisitko itse hoksannut eron näiden kahden lajin välillä?

Yhden eläimen suomalaiset sekoittavat herkästi toiseen lajiin. Eräs pieni nisäkäslaji puolestaan tunnistetaan yllättävän hyvin.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi puolueen vaalitappion jälkeen Ylellä, että ”vituttaa kuin pientä eläintä”. Puheen jälkeen ihmiset arvailivat somen keskustelufoorumeilla humoristisesti, mitä eläintä Andersson mahtoi tarkoittaa. Tämän innoittamana laadimme taannoin testin, jossa suomalaisten eläintietämys laitettiin todelliselle koetukselle.

Testissä oli kuva 10 pienestä eläimestä, jotka kaikki elävät Suomen luonnossa, maalla tai vesistöissä. Etenkin yksi laji aiheutti testin vastaajille päänvaivaa. Yksi näätäeläin puolestaan tunnistettiin todella hyvin, ja eräs kalalaji jakoi arvailut kahtia.

Korvat sen kertovat

Tämän lajin tunnistus suomalaisilla meni eniten metsään – vaikka ironisesti metsään olisi tavallaan pitänytkin mennä, sillä kuvassa komeilee metsäjänis. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuvan laji on rusakko. Oikean vastauksen tiesi vain 38 prosenttia vastaajista.

Metsäjäniksen ja rusakon erottaa toisistaan selkeimmin korvista. Rusakon korvat ovat pidemmät ja kookkaammat kuin metsäjäniksellä. Metsäjänis on myös rusakkoa muutenkin hieman pienempi, ja korvien lisäksi sen kuono ei ole yhtä erottuva kuin rusakolla. Toinen selkeä vihje lajien erottamiselle voisi olla havaintopaikka: metsäjänis elää metsän siimeksessä, eikä tule asuinalueille yhtä herkästi kuin rusakko.

Eniten oikeita vastauksia

Nyt ei olla kärppänä paikalla, sillä kuvan pieni eläin on lumikko. Tämä näätäeläin keräsi visassa eniten oikeita vastauksia, sillä 78 prosenttia tiesi, ettei kyse ole kärpästä tai näädästä, vaan nimenomaan lumikosta.

19 prosenttia vastaajista veikkasi kuvan eläimeksi kärppää. Se ei ole huono arvaus ollenkaan, sillä nämä lähisukulaista sekoitetaan helposti toisiinsa. Kärppä on kuitenkin lumikkoa hieman kookkaampi. Lajit erottaa toisistaan myös siitä, että kärpän häntä on ruumiin pituuteen nähden pidempi ja sen pää on kesät talvet musta. Kuvan lumikolla häntä puolestaan on lyhyt ja valkoinen kuten muukin turkki.

Muikku... vai sittenkin salakka?

Muikku ja salakka menivät selkeästi suomalaisilla keskenään sekaisin. Salakaksi kuvassa olevaa kalaa arveli 44 prosenttia vastaajista. 46 prosenttia tiesi oikean vastauksen – muikkuhan se siinä!

Salakka ja muikku muistuttavat paljon toisiaan, mutta helpoiten ne erottaa yhdestä yksityiskohdasta: toisin kuin salakalla, muikulla on pieni rasvaevä selkäevän ja pyrstöevän välissä.

