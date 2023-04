Suomalaiset äänestivät, mikä on suomen kielen siirappisin hellittelynimi: ”Ei kehtaa lausua ääneen”

Kysyimme, mikä on suomen kielen siirappisin hellittelynimi. Vastaukset vaihtelivat lutumurmelista karvanapaan ja pylliäiseen, mutta mikään näistä ei yltänyt palkintosijoille.

Me Naiset kysyi hiljattain, mikä on suomen kielen siirappisin hellittelynimi. Yhteensä 828 ihmistä äänesti ja antoi mielipiteensä tiukassa kisassa. Äänestäjät valitsivat suosikkinsa 78 ällösöpön hellittelynimen joukosta tai ehdottivat omaa vaihtoehtoaan.

Suomalaisten omista ehdotuksista ei puuttunut mielikuvitusta: mukana olivat esimerkiksi lutumurmeli, karvanapa, hanimussutus, hunajatervapupu, halinalle, bebeliino ja kultsinupsukka.

Äänestyksessä sanaveistelyt eivät kuitenkaan pärjänneet klassikoille. Kärkikolmikon kesken äänimäärät olivat lähes tismalleen samat. Äänet myös hajaantuivat voimakkaasti. Tämä kertoo ehkä suomen kielen moninaisuudesta – ja siitä, että rakkaalla todella on monen monta nimeä. Se, minkä yksi mieltää siirappiseksi, ei välttämättä ole sitä muiden mielestä.

Varaudu ällösöpöilyyn, sillä tässä tulevat suomalaisten mielestä viisi siirappisinta hellittelynimeä. Mukaan on laskettu äänet, jotka on annettu 6.4. klo 15 mennessä.

5. Muru (4,1 prosenttia äänistä)

Viidenneksi eniten ääniä sai äänestyksessä muru, joka keräsi 4,1 prosenttia äänistä, eli yhteensä 34 ääntä.

Murua äänestäneet perustelivat valintaansa vaihtelevasti. Osa totesi, että sana on monikäyttöinen ja sopii hellyttelyhetkiin sekä seksikkäisiin tilanteisiin. Toiset pitivät sanaa jopa ihan liian ällösöpönä.

– Oksettava ilman perustelua. Yäk! Totesi yksi.

– Muru on vaan niin ihku, perusteli toinen.

– Sanan käyttö säväyttää ja tietää aina romanttista iltaa, kertoi kolmas.

– Muru = Sokerinen murumainen ihanuus, kirjoitti tyhjentävästi yksi äänestäjistä.

4. Kultsipuppeli / Elämäni tarkoitus (4,5 prosenttia äänistä)

Jaetulle neljännelle sijalle ylsivät kultsipuppeli ja elämäni tarkoitus. Kumpikin hellittelysana sai 4,5 prosenttia äänistä, eli 37 ääntä.

Kultsipuppelin siirappisuutta perusteltiin etenkin sanan imelyydellä. Usea vastaaja oli sitä mieltä, että sana on jopa teennäinen ja ällö. Näin äänestäjät perustelivat:

– Tuo ”puppeli” menee överiksi.

– Aikuisesta ihmisestä ei vain voi käyttää nimitystä kultsipuppeli. Se on ällöttävää.

Suomalaiset, jotka äänestivät siirappisimmaksi sanaksi elämäni tarkoitusta, olivat puolestaan sitä mieltä, että sana on siirappisin, sillä se on niin lopullinen ja vakava. Osa äänestäjistä kuitenkin huomautti, että sanassa on kaikki tarvittava.

– Vähän liian yliponnekas ja imelä, yksi vastaajista totesi.

– Sokeri rouskuu hampaissa ja menee vähän liian pitkälle, totesi toinen.

– Ei kai kukaan toinen voi oikeasti olla elämän tarkoitus, pohti kolmas.

3. Hanipöö (4,6 prosenttia äänistä)

Pronssisijalle suomaiset äänestivät yhden äänen erolla nelossijaan hanipöön. 38 äänestäjää oli sitä mieltä, että hanipöö on hellittelynimistä se siirappisin.

– Hanipöössä ärsyttää, kun tuo ”pöö” ei tarkoita mitään, perusteli eräs.

– Kuulostaa juuri niin hunajaiselta, että ällöttää, toinen totesi.

– Hunaja ja kauhu eivät sovi yhteen, kommentoi yksi äänestäjä viitaten sanan ensimmäiseen osaan ”hani” (englanniksi honey, eli hunaja), ja toiseen osaan ”pöö”.

2. Söppänäpöppänä (5 prosenttia äänistä)

Hopeajakkaralle ylsi söppänäpöppänä, joka sai 42 ääntä, eli 5 prosenttia äänistä.

Äänestäjät pohtivat etenkin sitä, tarkoittaako sana oikeastaan mitään. Usea äänestäjä huomauttaa myös, että sanassa on liikaa ö-, ä- ja p-kirjaimia.

– Kyllä on öötä ja peetä ja söpöyttä kerrakseen!

– Paljon ö-, ä- ja p-kirjaimia. Kuulostaa ällöttävältä.

– Ällömakea.

– Tämä on vaan niin överi – ja siksi aika ihana.

1. Rakas / Hanipuppeli (5,2 prosenttia äänistä)

Jaetulle voittosijalle suomalaiset äänestivät kaksi hellittelynimeä, joista toinen on klassikko ja toinen kenties tuoreempi hellittelysana. Suomalaisten mielestä siirappisimmat hellittelynimet ovat hanipuppeli ja rakas. Kumpaakin sanaa äänesti 5,2 prosenttia äänestäjistä. Kumpainenkin hellittelynimi sai siis 43 ääntä.

Hanipuppelia äänestäneet tituleerasivat sanaa yliampuvaksi ja ylisokeriseksi. Valintaa perusteltiin esimerkiksi näin:

– Kuulostaa jopa liian siirappiselta.

– Hanipuppeli on hunajapupu. Voiko siirappisempaa olla?

– Ei kehtaa lausua ääneen, ainakaan ulkopuolisten läsnä ollessa.

Toinen voittoon yltänyt hellyttelynimi on yksinkertaisuudessaan siirappinen rakas – varsinainen klassikko.

Äänestäjät perustelevat valintaansa sillä, että tämä hellittelynimi kertoo kaikessa söpöydessään juuri oleellisen: sen, että rakastaa toista. Perustelut puhuivat puolestaan:

– Sana, joka menee suoraan syvään päätyyn.

– Ei jätä mitään arvailujen varaan.

– Kertoo enemmän kuin tuhat sanaa siitä, kuinka tärkeä toinen on.

– Sana, joka menee varmasti perille!