Olisitko itse tiennyt? Testi paljasti, mitä muuttolintua moni suomalainen ei tunnista – yli 96 000 vastasi väärin

Västäräkin ja haarapääskyn tuntee liki jokainen suomalainen. Me Naisten testi paljasti kuitenkin, että erästä lintulajia ei kovin moni suomalainen tunnista.

Testasimme hiljattain suomalaisten kykyä tunnistaa keväällä takaisin Suomeen palaavat linnut. Muuttolintutietämystään testasi yhteensä 216 000 suomalaista.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset tekemään sen tästä:

Lue lisää: Tunnistatko nämä 12 muuttolintua yhden kuvan perusteella? Jos saat yli 9 oikein, olet melkoinen tirppatietäjä

Keväiset paluumuuttajat ovat suomalaisilla verrattain hyvin hallussa. Jokainen vastaaja sai kahdestatoista paluumuuttajasta vähintään neljä oikein, ja viidesosa erehtyi vastaamaan väärin vain kahdesti.

Kaikkein tutuin lintu suomalaisille oli kotipihoiltakin tuttu västäräkki, jonka tunnisti peräti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista. Haarapääsky taas oli tuttu 90 prosentille testin tehneistä. Kurjesta ja laulujoutsenestakaan harva erehtyi: kyseiset pitkäkaulat tunnisti hieman alle 90 prosenttia vastaajista.

Aivan leikiten lintusten tunnistaminen ei silti käynyt, sillä vain 12 prosenttia vastanneista ylsi täyteen nappisuoritukseen.

Tässä tulevat suomalaisten lintutietämyksen kompastuskivet – olisitko itse tunnistanut seuraavat, haasteita aiheuttaneet lajit?

1. Mustavaris vai korppi?

Yllä oleva lintu oli testin ehdoton vedenjakaja. Vain niukasti yli puolet (54%) testin tehneistä tunnisti oikein: kuvassa komistelee mustavaris. Sen sijaan 44 prosenttia erehtyi luulemaan lintua korpiksi, vaikka kyseinen lintu ei muuttolintuihin lukeudukaan. Kaksi prosenttia puolestaan veikkasi harakkaa.

Yhteensä lähes 97 000 testin tehneistä vastasi kysymykseen väärin.

Alla olevassa kuvassa puolestaan on korppi. Selkein erottava tekijä korpin ja mustavariksen välillä on mustavariksen vaaleampi nokka ja nokan tyven harmaa, höyhenetön alue, joka erottuu kauas. Korppi taas on kauttaaltaan kiiltävän pikimusta.

Harjaantunut lintutietäjä tietää, että kuvassa tapittava korppi viettää talvensa Suomessa, kun taas mustavaris on muuttolintu.

2. Hömötiainen? Ei, vaan kiuru

Tämä töyhtöpää tuotti myös jonkin verran haasteita. Kuvassa oksalla istuskelee yksi Suomen varhaisimmista keväisistä muuttolinnuista eli kiuru. Myös nimeä ”leivonen” kantavan linnun tunnisti oikein 60 prosenttia testin tehneistä.

Kuitenkin kolmasosa erehtyi luulemaan pikkulintua hömötiaiseksi. Hömötiainen on kiurua huomattavasti pienempi, ja värityskin on eri: päälaki ja paksu niska ovat kauttaaltaan mustat, selkäpuoli on harmaa ja vatsapuoli harmaanvalkea.

Kymmenen prosenttia puolestaan sekoitti linnun varpuseksi, jonka viiruisen ruskea väritys muistuttaa jossain määrin kiurua. Päälaen töyhtö ja pyylevä ruumiinrakenne kuitenkin paljastaa, ettei kyseessä ole varpunen vaan kiuru.

Tässä taas on varpunen – töyhtöä lintusen päästä ei löydy.

3. Punarinta, peippo vai satakieli?

Tämä punarintainen pikkulintu onnistui hämäämään monet vastaajat. Yhteensä hieman yli 80 000 vastasi väärin.

Testissä kyseisen linnun vihjattiin laulavan kauniisti, ja kenties tästä vinkistä johtuen lähes neljäsosa, 22 prosenttia, vastaajista veikkasi lintua satakieleksi. Myös punertava väri aiheutti sekaannusta, sillä 17 prosenttia vastanneista arvuutteli kyseessä olevan peippo, jonka höyhenpeitteestä kyseistä sävyä löytyy kosolti.

Oikea vastaus on punarinta. Kuvasta linnun tunnisti taitavasti 61 prosenttia vastaajista, siis yhteensä noin 126 500 suomalaista.

Tämä tässä on peippo. Ero on silmin nähden suuri, eikö vain?

