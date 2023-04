Suomalaiset paljastivat siirappiset hellittelynimensä – valitse oma suosikkisi 78 ällösöpön lempinimen joukosta

Hei kultsipuppelit, beibsut ja nöpönenät! On aika äänestää, mikä hellittelynimi saa korvasi tihkumaan hunajaa.

Söpöilyvaroitus! On aika valita Suomen siirappisin lempinimi.

Hanipöö, puppeli, höpönassu, murmeli... moni saattaa kodin seinien sisäpuolella totella esimerkiksi jotakin näistä hellittelynimistä.

Usein rakkaimmilleen keksiikin höpsöjä lempinimiä, jotka saattavat ulkopuolisen korviin kuulostaa varsin siirappisilta. Jotkut suosivat hieman hillitympiä lempinimiä, kuten kulta tai rakas, toiset taas pitäytyvät simppelisti etunimessä.

Me Naiset pyysi hiljattain lukijoitaan kertomaan, millaisia ällösöpöjä hellittelynimiä heillä itsellään on – tai millaisia imeliä lempinimiä he ovat kuulleet muiden käyttävän.

374 ihmistä vastasi kyselyyn ja paljasti omat söpöilynimensä. Koostimme kattavan listan kyselyssä esiin nousseista lempinimistä, joista voit valita mielestäsi kaikista äitelimmän.

