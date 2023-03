Pääsisitkö läpi autokoulun teoriakokeesta? Vain yksi saa mennä väärin tässä kiperässä testissä

Miten hyvin luulet osaavasi liikennesäännöt? Nyt testataan, reputtaisitko teoriakokeen!

Tuleeko liikenteessä vastaan tilanteita, joissa pohdit, että miten tämä nyt oikein menikään – väistänkö minä vai tuo toinen? Entä törmäätkö toisinaan harvinaisiin liikennemerkkeihin, joita et tunnista sitten millään?

Yle uutisoi viime vuonna, että Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä vain 44 prosenttia vastaajista koki, että osaa pyöräilyyn ja autoiluun liittyvät väistämissäännöt edes melko hyvin. Yli puolet myönsivät kyselyssä, että pyörän ja auton väistämissäännöt eivät ole ihan kristallinkirkkaina muistissa.

Nyt virkistetään muistia leikkimielisellä teoriakokeella. Tässä testissä on mukana monenlaisia tilanteita liikenteestä. Oikeassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teoriakokeessa on 50 kuvatehtävää, 15 luokkakohtaista kysymystä ja viisi riskientunnistamistehtävää. Aikaa kokeen tekemiseen on puoli tuntia. Kuvakoeosuuden läpäisemiseksi pitää 50 vastauksesta oikein olla 43 – vääriä vastauksia sallitaan siis enintään seitsemän.

Me Naisten testi ei ole oikea tai virallinen teoriakoe, vaan sitä mukaileva leikkimielinen testi. Kuvakokeen tehtävät ovat saman kaltaisia kuin oikeassa teoriakokeessa. Kuvat ja kysymykset on saatu Autoliitolta, opetuslupaopetuksen tueksi tarkoitetusta Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristöstä.

Koska kysymyksiä on vain kymmenen, läpipääsyn raja on tiukka. Kymmenestä kysymyksestä oikein täytyy saada peräti yhdeksän.

Testaa, läpäisisitkö teoriakokeen!

Testi on tehty yhteistyössä Autoliiton kanssa. Testin kuvat ovat Autoliiton Ajokoulu -verkko-oppimisympäristöstä.

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös täällä.

