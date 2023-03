Suoratoistopalvelujen alkuvuoden sarjatarjonnassa on, mistä valita. Poimimme 11 mainiota sarjaa, jotka ovat keränneet kehuja.

Kaipaatko uutta sarjaa katsottavaksi, mutta et tiedä, mihin tarttua?

Ei hätää! Poimimme eri suoratoistopalveluista 11 viime aikojen kiinnostavinta ja parasta uutuutta. Mukana on muun muassa jännittäviä rikoksia, napolilaistunnelmaa, 70-luvun rock-huumaa ja nostalgista komediaa.

1. Poromafia

Sameli (Samuli Edelmann) ja Karvonen (Antti Reini) kuuluvat samaan moottorikelkkajengiin.

Lapin erämaita hallitsevan porosuvun matriarkka Brita Nelihanka (Rea Mauranen) kuolee epäselvissä oloissa. Hän jättää jälkeensä neljä kirjettä, joissa hän jakaa perintönsä uudelleen – ja ajaa suvun miehet toisiaan vastaan.

Kun perheen esikoispoika, moottorikelkkaliivijengin pomo Sameli (Samuli Edelmann) palaa vankilasta kotiin, vastassa ovat mafiosomaisen häikäilemätön isä Rouku (Aake Kalliala) sekä pikkuveli Pieti (Olavi Uusivirta). Jo äidin hautajaisissa isä ja pojat mittailevat toisiaan ja tunnustelevat uusia asemiaan.

Lisävastusta Nelihangan miehille tarjoaa Samelin entinen rakastettu, alistetun porosuvun tytär Sara (Anna-Maija Tuokko).

Aake Kalliala näyttelee valtaa pitävän porosuvun patriarkkaa.

Poromafian innoittajana on toiminut Mikko-Pekka Heikkisen samanniminen romaani vuodelta 2016. Musta huumori keventää rikosdraaman muuten synkkää tunnelmaa.

Kahdeksanosainen sarja näyttää visuaalisesti komealta lumisine maisemineen. Sarjan on ohjannut Mika Kurvinen, joka on aiemmin tehnyt muun muassa Aallonmurtaja-sarjan.

Missä: C More

2. Rain Dogs

Costello Jones (Daisy May Cooper) joutuu kadulle tyttärensä (Fleur Tashjian) kanssa.

Yksinhuoltajaäiti ja seksityötä tekevä Costello Jones saa jälleen kerran häädön vuokrakämpästä ja suuntaa kadulle kymmenvuotiaan Iris-tyttärensä kanssa. Pian hän saa puhelun on-off-ystävältään Selbyltä (Jack Farthing), juuri vankilasta päässeeltä yläluokkaiselta homomieheltä. Kun Costello yrittää epätoivoisesti selviytyä tyttärensä kanssa Lontoon kaduilla, Selby yrittää pitää molemmat elämässään – ja tulee samalla sabotoineeksi Costellon ihmissuhteita ja tämän sata päivää kestänyttä raittiutta.

Selbyä näyttelevä Jack Farthing muistetaan muun muassa Poldark-sarjasta.

Riipaiseva draamakomedia Rain Dogs on villi tarina epätavallisesta perheestä ja rakkaudesta. Costello ja Selby ovat luokkaeroistaan ja seksuaalisuuksistaan huolimatta sielunkumppaneita: yhtenä hetkenä peloton duo ja toisena tuhoisia toisiaan kohtaan. Poppoota pitää yhdessä reipas ja varhaiskypsä Iris. Hauska sarja ajautuu myös surullisemmille vesille käsittelemällä köyhyyttä, päihteitä ja mielenterveysongelmia.

Missä: HBO Max

3. Pohjoisen tähti

Saara Kotkaniemi tekee uransa ensimmäisen tv-sarjan pääroolin Pohjoisen tähti -sarjassa.

Entinen nyrkkeilyn maailmanmestari ja poliisi Maria Pudas (Saara Kotkaniemi) tutkii rikoksia Lapissa työparinsa Samu Pajalan (Karim Rapatti) kanssa. Marian oman perheen elämä mutkistuu, kun isä Esko (Eero Saarinen) saa sairauskohtauksen ja paljastuu, että tällä on 500 000 euron velat niskassaan. Marian on palattava vielä kerran nyrkkeilykehään pelastaakseen perheensä.

Sarjan jokaisessa jaksossa selvitetään yksi rikos. Yhtä paljon päästään tutustumaan Marian perheeseen, johon kuuluu muun muassa ulkopuolisuuden tunnetta poteva lääkärivaimo (Iina Kuustonen). Poliisisarjaksi Pohjoisen tähti on mukavan tunnelmallinen ja koominenkin: Lapissa syyttäjä löytyy yleensä pilkiltä ja lapset kurkkivat sisään rikospaikan ikkunasta.

Missä: Yle Areena

4. The Lying Life of Adults

Jep, Italiassa ollaan! Teinityttö Giovanna etsii käsiinsä tätinsä, josta vanhemmat ovat puhuneet pahaa.

Menestyneen napolilaisperheen tytär Giovanna on tylsistynyt ja levoton. Hänen vanhempansa ovat tyylikkäitä eliittikaupunginosassa asuvia vasemmistoälykköjä, mutta Giovanna ei pärjää koulussa. Eräänä päivänä Giovanna kuulee vahingossa isänsä toteavan, että tyttö alkaa muistuttaa isän siskoa, salaperäistä Vittoria-tätiä, jota isä vihaa.

Giovanna päättää tutustua isänsä köyhään perhetaustaan ja matkustaa Napolin työväenluokkaiselle alueelle, jossa täti asuu. Siellä hän tapaa sähäkän ja katkeran Vittorian, joka muuttaa Giovannan elämän suunnan.

Vittorian roolissa nähdään Valeria Golino.

1990-luvun Napoliin sijoittuva italialaissarja pohjautuu Elena Ferranten romaaniin Aikuisten valheellinen elämä. Nuori päänäyttelijä Giordana Marengo tulkitsee ensiroolissaan loistavasti Giovannaa. Sarjaa höystää monipuolinen musiikki, joka on kaikkea triphopista työväenlauluihin.

Missä: Netflix

5. Lupausten linnake

Köyhä Vicky (keskellä) ja uusi ystävä Elsie (takana) hakevat töitä Jonass-tavaratalosta.

Nuori maatilan kasvatti Vicky Maler (Naemi Florez) saapuu ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Berliiniin etsimään parempaa elämää. Samalla työntekijöitä hakee uudenlainen tavaratalo, joka on lupaus paremmasta niin omistajille kuin asiakkaille. Vicky päättää hakea taloon töihin.

Babylon Berlinin tekijöiden uusi saksalaisdraama perustuu tositapahtumiin. Näyttävä sarja kuvaa kiinnostavasti naisten asemaa.

Ensimmäisen kauden kuusi jaksoa kertoo kahden eriparisen nuoren hankalasta rakkaudesta sekä tavaratalosta, jossa köyhätkin voisivat toteuttaa ostosunelmiaan. Areenasta löytyy jo toinenkin kausi, jolla natsivainojen ensimmäiset merkit alkavat jo näkyä Saksassa.

Missä: Yle Areena

6. Daisy Jones & The Six

Sarjan pääosissa nähdään laulaja Daisy Jonesia esittävä Riley Keuogh sekä yhtyeen nokkamies Billy Dunnea näyttelevä Sam Claflin. Sarjan tuottajiin kuuluu muun muassa näyttelijä Reese Witherspoon.

”Minua ei kiinnostanut vähääkään olla jonkun toisen muusa. Minä en ole muusa. Minä olen se joku.” Näin toteaa Daisy Jones, myyttinen ja valovoimainen nuori rocktähti Taylor Jenkins Reidin hittiromaanissa Daisy Jones & The Six.

Kirjaan perustuva sarja kertoo fiktiivisen rockbändin noususta ja tuhosta. Se sukeltaa 1970-luvun Los Angelesin musiikkipiirin säihkeeseen: luvassa on seksiä, huumeita ja rock’n’rollia, mutta myös rakkautta ja ystävyyttä.

Draamasarja on puettu dokumentin muotoon. Se koostuu bändin jäsenten haastatteluista, konserttitaltioinneista ja levytyssessioista. Kuvitteellisen rockbändin inspiraationa on toiminut legendaarisen Fleetwood Macin Stevie Nicksin ja Lindsey Buckinghamin myrskyisä rakkaustarina.

Missä: Amazon Prime

7. Litvinenko

Brittinäyttelijä David Tennant näyttelee nimiroolin Litvinenkossa.

Lontoolaisessa sairaalassa on potilas, venäläinen Aleksandr Litvinenko, entinen KGB:n upseeri. Hän kertoo lääkäreille, että hänet on myrkytetty, ja käskyn hirmutekoon on antanut Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Onko tarina totta? Väkivaltarikosten murharyhmän etsivät alkavat tutkia tapausta. Kun myrkky osoittautuu radioaktiiviseksi tappavaksi aineeksi, tutkinta muuttuu vakoilutrilleriksi. Poliisit jahtaavat tappajia halki Euroopan yrittäessään estää uuden kemiallisen iskun. Samalla vaikutusvaltaiset tahot yrittävät estää heitä paljastamasta totuutta.

Neliosainen Litvinenko kertoo tästä uskomattomasta tosielämän tapauksesta, jota virkamiehet selvittivät yli 10 vuoden ajan. Nimiroolissa nähdään brittinäyttelijä David Tennant.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

8. Shrinking

Shrinkingin päänäyttelijä Jason Segel on myös käsikirjoittanut sarjaa. Hänet muistetaan muun muassa Ensisilmäyksellä-sarjasta (How I Met Your Mother). Vieressä elokuvatähti Harrison Ford, joka tekee harvinaisen tv-roolin.

Terapeutti Jimmy Lairdin (Jason Segel) vaimon kuolemasta on kulunut vuosi. Surun murtama leski turruttaa suruaan päihteillä ja maksullisella seksillä yrittäen selviytyä töistään ja yksinhuoltajaisän arjesta. Eräänä päivänä Jimmy päättää heittää terapeutin koulutuksensa romukoppaan ja alkaa toteuttaa työtään uudella tavalla. Ymmärtämisen sijaan hän kertoo potilailleen suoraan, mitä todella ajattelee heidän elämäntilanteistaan ja ajattelutavoistaan. Soppahan siitä syntyy.

Ted Lasso -sarjan tekijöiden uutuus Shrinking on hauska ja fiksu draamakomedia rehellisyyden voimasta ja vaaroista. Jimmyn yhtenä työtoverina nähdään Harrison Ford, joka loistaa etenkin draamakohtauksissa.

Missä: AppleTV+

9. 90’s Show

90’s Show jatkaa 70’s Show’n jalanjäljissä.

Muistathan vielä 70’s Show’n, lähes vuosikymmenen ajan pyörineen ikonisen komediasarjan? Sarja nosti useita nuoria näyttelijöitä tunnetuiksi kasvoiksi. Nyt suurin osa samoista tyypeistä nähdään 1990-luvun tunnelmissa.

Jatko-osa 90’s Show keskittyy alkuperäissarjasta tuttujen Ericin ja Donnan tyttären Leian ympärille. Leia viettää kesälomaa isovanhempiensa Red ja Kitty Formanin luona ja löytää oman kaveriporukkansa, jonka kanssa notkua kellarissa. Kamera kiertää hahmosta toiseen samaan tapaan kuin alkuperäissarjassa.

Tuttuja tyyppejä! 70’s Show -sarjassa tutustunut tosielämän aviopari Ashton Kutcher ja Mila Kunis nähdään uudessa 90’s Show’ssa.

90’s Show tarjoaa komediaa ja nostalgiaa 70’s Shown ystäville. Sarjan kiintopisteitä ovat Red ja Kitty, joita näyttelevät rooleihinsa palaavat Kurtwood Smith ja Debra Jo Rupp. Sarjassa vierailevat myös alkuperäissarjassa teineinä nähdyt Mila Kunis, Ashton Kutcher, Topher Grace ja Laura Prepon.

Missä: Netflix

10. The Makanai: Cooking for the Maiko House

Ystävykset Sumire ja Kiyo haluavat geikoiksi eli geishoiksi.

Teini-ikäisillä ystävyksillä on yhteinen tavoite: he haluavat geikoiksi eli geishoiksi. Kaverukset matkustavat Kiotoon ja asettuvat geishaharjoittelijoiden eli maikojen taloon, jossa he asuvat kodinomaisessa sisäoppilaitoksessa. Siellä Sumire (Natsuki Deguchi) pärjää opinnoissa, Kiyo (Nana Mori) ei – mutta tämä onkin onnellisempi talon kokkina eli makanaina.

Nykyaikaan sijoittuva The Makanai: Cooking for the Maiko House kuvaa lämmintä yhteisöä ja perinteitä hyvin eri tavalla kuin vaikkapa 1900-luvun alkupuoliskolle sijoittunut Geishan muistelmat -elokuva aikoinaan. Keskiöön sarjassa nousee Kiyon valmistama ihana lohturuoka, jonka äärellä jaetaan tarinoita ja salaisuuksia. Lämminhenkinen sarja yllättää ihanuudellaan.

Missä: Netflix

11. The Last of Us

Pedro Pascal on tuttu muun muassa Game of Thronesista ja The Mandalorian -sarjasta. Myös Bella Ramsay on näytellyt Game of Thronesissa.

Hehkutimme The Last of Us -sarjaa jo alkuvuodesta, kun siitä oli ehtinyt ilmestyä vasta kolme jaksoa. Nyt sarjan ensimmäinen kausi on ehtinyt loppuun saakka, ja voimme todeta, että se todella kannattaa katsoa.

Samannimiseen huippusuosittuun Playstation-peliin perustuva sarja sijoittuu post-apokalyptiseen maailmaan. Juro tyttärensä menettänyt Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Kaksikko matkaa läpi Yhdysvaltojen ja kohtaa monia ongelmia ja yllätyksiä. Uhkana ovat paitsi muut ihmiset, myös tartunnan saaneet zombit. Koskettavuudellaan yllättävä sarja etenee paikoin verkkaisen mietteliäästi, toisinaan räjähtävällä nopeudella.

Missä: HBO Max

Muista myös suosikkien uudet kaudet:

Succession, kausi 4 (HBO Max). Menestyssarjan uuden kauden ensimmäinen jakso on ilmestynyt – äkkiä katsomaan!

Kullannuput, kausi 2 (Yle Areena). Ystävyydestä ja äidin ja tyttären suhteesta kertovassa hauskassa ja raikkaassa sarjassa kriiseillään.

Sunnuntailounas, kausi 4 (C More). Perhe kokoontuu taas rehvakkaan Tauno-isän pöydän ääreen Kultainen Venla -palkintoja kahmineessa sarjassa.

You, kausi 4 (Netflix). Trillerisarjassa sarjamurhaaja Joe Goldberg yrittää aloittaa uuden elämän Lontoossa, mutta menneisyys ei jätä häntä rauhaan.

Lue lisää: Listasimme 17 loistavaa leffaa, jotka kannattaa katsoa – nämä Oscar-ehdokkaat löytyvät jo suoratoistopalveluista