Moni suomalainen rikkoo yleistä sääntöä, vaikka se on vastoin lakia – taustalla voi olla virheellinen luulo

Listasimme kielletyt asiat, joita suomalaiset tekevät kyselymme perusteella rutiinilla.

Noin puolet polkee jalkakäytävällä, vaikka se on vastoin lakia. Vielä useampi kaasuttelee ylinopeutta ohituskaistalla.

Listasimme aiemmin kymmenen kiellettyä asiaa, joita moni tekee pokkana ja aivan rutiinilla. Jutun yhteydessä sai äänestää, mihin sortuu itse.

Vastauksia kertyi yli 77 000. Niiden perusteella suomalaiset noudattavat melko kuuliaisesti lakeja ja sääntöjä, mutta kolmessa asiassa enemmistö valitsee kielletyn vaihtoehdon, vaikka se on vastoin lakia.

Ylinopeuden ajaminen ohituskaistalla yleistä

Kolme neljästä vastaajasta tunnusti ajavansa ylinopeutta ohituskaistalla. Yli 77 000 vastaajasta vain 25 prosenttia vastasi, että ei aja ylinopeutta edes ohittaessaan, sillä nopeusrajoitukset on säädetty syystä.

Liikenneturvan sivuilla muistutetaan, että ohittaminen ei anna edes hetkellistä erityislupaa ylinopeudelle. Ilta-Sanomat keräsi vuonna 2019 poliisien kuulemia tavallisempia selityksiä ylinopeudelle. Yksi yleisimmistä oli juurikin virheellinen luulo siitä, että ohitustilanteessa saisi ajaa ylinopeutta.

Vain joka kolmas odottaa valojen vaihtumista vihreäksi

Myös punaisia päin käveleminen on yleistä ainakin silloin, kun lähellä ei ole lapsia eikä autoja ole tulossa. Noin 67 prosenttia vastanneista kertoi ylittävänsä tien, kun valo on vielä punainen. Vain joka kolmas vastasi odottavansa, että valo vaihtuu vihreäksi ennen kuin painaa kengänpohjansa suojatiehen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan poliisi voi määrätä jalankulkijalle liikennevirhemaksun tien ylittämisestä punaisia päin. Liikennevirhemaksu punaisilla tien ylittävälle kävelijälle on 20 euroa.

Kasvomaskin vaihtaminen unohtuu monelta

Korona-aikana joka tuutissa on kerrottu kasvomaskeista ja niiden hygieenisestä käyttämisestä. Silti 73 prosenttia vastanneista kertoi, että ei vaihda kertakäyttöistä maskiaan joka kerran jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskin käytön muistilistassa on erikseen huomautus siitä, että käytettyä maskia ei saa laittaa kasvoille enää uudelleen. THL kertoi muokkaavansa maskisuositusta kevyemmäksi. Uuden suosituksen on määrä tulla voimaan jo tällä viikolla.

Jalkakäytävällä pyöräileminen jakaa kansan kahtia

Yhdessä asiassa suomalaiset jakautuivat kyselyn perusteella tasan kahtia. Puolet kertoi polkevansa joskus jalkakäytävällä. Toinen 50-prosenttinen vastasi ajelevansa liikennesääntöjen mukaan.

Lain näkökulmasta asia on yksinkertainen: vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa jalkakäytävällä. Muille pyöräilijöille oikea paikka on pyörätiellä tai ajoväylällä. Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 euroa.

Näissä enemmistö noudattaa sääntöjä

Me Naisten kyselyssä oli yhteensä kymmenen kysymystä, jossa selvitettiin suomalaisten kuuliaisuutta. Kuudessa kysymyksessä enemmistö vastasi noudattavansa sääntöjä.

Selkein tapaus oli kynnysmaton pitäminen rappukäytävässä. Se on kiellettyä, koska matto on paloturvallisuusriski. Kielto perustuu myös siihen, että kynnysmatto on esimerkiksi evakuointitilanteessa liukastumis- ja kompastumisriski. Silti 13 prosenttia kertoi pitävänsä kynnysmattoa rappukäytävässä.

Buffetaamiaiselta tai lounasbuffasta hedelmän tai leivän nappaa mukaansa 18 prosenttia vastaajista.

23 prosenttia vastanneista ajaa sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä.

Kahvia tai hanalimua santsaa omin luvin 31 prosenttia.

Suoratoistotilien käyttäjätunnusten jakaminen ja purkan sylkäiseminen luontoon jakoivat suomalaisia enemmän. Yhteisiä suoratoistotunnuksia paljasti käyttävänsä 43 prosenttia vastaajista.

Purkka päätyy luontoon 46 prosentilla vastaajista, jos roskis on liian kaukana.

