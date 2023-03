Tunnetko Euroopan maat? Vastaa 12 kysymykseen – vain harva saa tässä testissä kaikki oikein

Mikä on Euroopan pisin joki? Entä tiheimmin asutettu valtio? Testaa Eurooppa-tietämyksesi Me Naisten visassa!

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Arvaatko, minkä Euroopan maan pääkaupunkia moni suomalainen ei tiedä? Entä minkä Euroopan maan lippu on jäänyt monille tuntemattomaksi?

Jos Me Naisten taannoisia testejä on uskominen, vastaus molempiin kysymyksiin on Montenegro. Pääkaupunkivisassamme vain 30 prosenttia vastaajista tiesi, että Montegeron pääkaupukii on Podgorica. Lippuvisassa Montenegron lippu tunnettiin niin ikään huonoiten: sen tunnisti 43 prosenttia testaajista.

Monet Euroopan maat ovat kuitenkin suomalaisille tuttuja. Pääkaupungit ja liput on suhteellisen helppo muistaa, mutta miten on muun nippelitietouden laita?

Laadimme testin, jonka avulla pääset jälleen mittaamaan Eurooppa-tietouttasi. Tässä testissä pärjää vain erinomaisella yleistiedolla – onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

Juttu on julkaistu aiemmin syyskuussa 2022.

