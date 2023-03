13 outoa vieraskielistä sanontaa, jotka saavat suomalaisen raapimaan päätään – oletko kuullut näitä?

Ruotsalainen saattaa liukua sisään katkarapuleivällä, saksassa ollaan tomaatit silmillä. Entä mitä tarkoittaa, jos islantilainen ilmoittaa vievänsä jonkun leipomoon? Kokosimme tähän juttuun 12 hauskaa sanontaa eri kielistä selityksineen!

Suomen kieli on täynnä mahtavan värikkäitä kielikuvia ja sanontoja. Jotkut niistä ovat niin hämmentäviä, etteivät ne avaudu ilman selitystä edes meille suomalaisille.

Kerroimme hiljattain, mistä saattavat olla peräisin esimerkiksi sellaiset sanonnat kuin kauhistuksen kanahäkki, nostaa kissa pöydälle ja olla kuin persuksiin ammuttu karhu. Pääset lukemaan jutun tästä:

Lue lisää: 10 outoa suomen kielen sanontaa, jotka hämmentävät jopa suomalaisia – olisitko tiennyt näiden alkuperää?

Erityisen hauskaa on kääntää suomen kielen sanontoja ulkomaalaisille. Kokeilepa vaikka kertoa englantia puhuvalle kaverille, että meillä on muuten Suomessa sanonta ”it fits like a fist in the eye” – lupaamme, että saat vastaukseksi kummastuneen katseen.

Vaan osataan sitä muissa kielissäkin!

Suomalaiset eivät ole ainoita, joiden kielestä löytyy mitä erikoisimpia sanontoja. Joka kielessä on omat kielikuvansa, joiden merkitys ei kääntäessä avaudu muun maalaisille ilman selitystä.

Kokosimme alle 12 hauskaa sanontaa muista kielistä.

1. Liukua sisään katkarapuleivällä (Ruotsi)

Rakkaasta naapurimaastamme löytyy sanonta att glida in på en räkmacka, vapaasti suomennettuna ”liukua sisään katkarapuleivällä”. Jaa, että mitä?

Sanonnalla tarkoitetaan tyyppiä, jonka ei tarvitse uurastaa tavoitteidensa eteen tai saavuttaakseen elämässään hienoja asioita. Se vastannee siis suomen sanontaa kultalusikka suussa syntymisestä.

Ruotsalaisnäyttelijä Alicia Vikander huvitti taannoin brittiyleisöä The Graham Norton Show -keskusteluohjelmassa kertomalla kyseisestä sanonnasta. Vikanderin mukaan sanonta juontaa juurensa siitä, että katkarapuleipä oli taannoin varsin fiini ruoka, jota vain etuoikeutetut saattoivat nauttia. Loogista!

Jos ruotsalainen toteaa sinun liukuvan paikkoihin tällaisen päällä, voi olla hyvä idea kurkata peiliin.

2. Emme ole täällä panemassa hämähäkkejä (Australia)

Kyllä, luit oikein. We’re not here to fuck spiders on australialaista slangia. Tämä ronski sanonta tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin ”emme ole täällä tuhlaamassa aikaamme, meillä on asioita tehtävänä”.

Alkuperää voimme vain arvailla. Kaikkea sitä!

3. Olla tomaatit silmillä (Saksa)

Kun suomalainen on humalassa, hän saattaa olla nakit silmillä. Saksalainen saattaa puolestaan olla ”tomaatit silmillään” (Tomaten auf den Augen haben).

Tällä tarkoitetaan sitä, että ihminen ei näe samaa kuin mitä muut näkevät. Sanonnalla viitataan nimenomaan oikeisiin asioihin tai esineisiin eikä mihinkään abstraktimpaan, kertoo kääntäjä Johanna Pichler TED Talksin blogissa.

4. Ei minun sirkukseni, ei minun apinoitani (Puola)

Nie mój cyrk, nie moje małpy. Jos puolalainen haluaa todeta, että jokin asia ei ole hänen ongelmansa tai kuulu hänelle, hän saattaa lausahtaa: ”Ei minun sirkukseni, ei minun apinoitani.”

5. Teet vähemmän töitä kuin Tarzanin räätäli (Espanja)

Mikä mahtava sanonta espanjan kielessä onkaan! Trabajas menos que el sastre de Tarzán eli ”teet vähemmän töitä kuin Tarzanin räätäli” tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että joku on aivan poskettoman laiska.

Tätä sanontaa on helppo tulkita: lannevaatteessa kekkaloivalla Tarzanilla tuskin oli käyttöä räätälille.

6. Suossa on pöllöjä (Norja)

Det er ugler i mosen eli ”suossa on pöllöjä”, saattaa norjalainen todeta. Sanonnalla ilmaistaan epäluuloa: sen lausuja uskoo, että jokin on pielessä tai jotakin hämärää on tekeillään.

Kansainvälisen kielikouluttaja EF:n artikkelissa kerrotaan, että sanonta pohjautuu pöllöjen hiljaiseen metsästystapaan: ongelmaa ei välttämättä näe tai kuule, mutta silti on olo, että jokin uhka odottaa.

Suora käännös kuuluisi ”sammaleessa on pöllöjä”, mutta sanonta on tiettävästi periytynyt norjaan tanskasta, jossa on sanonta ulver i mossen eli ”susia suossa”.

Kun suossa on pöllöjä, jokin uhka vaanii, tuumivat norjalaiset.

7. Hypätä kukosta aasiin (Ranska)

Kun keskustelun aikana vaihdetaan puheenaihetta hyppäämällä asiasta toiseen, Suomessa saatetaan vaihtaa asiasta kukkaruukkuun. Ranskassa on vastaava sanonta sauter du coq à l’âne eli ”hypätä kukosta aasiin”.

8. Purra pölyä (Englanti)

Onko Queen-yhtyeen kappale Another One Bites the Dust tuttu? Jos on, saatat jo tietää, mitä tämä karu sanonta tarkoittaa. Kun joku ”puree pölyä” (bite the dust), hän kuolee. Pölyn pureminen tarkoittaa kirjaimellisesti maahan rähmälleen kaatumista. Sanonnalla voidaan kuvata myös epäonnistumista.

9. Varkaan hattu on tulessa (Venäjä)

Venäjällä on sanonta На воре и шапка горит eli jotakuinkin ”varkaan hattu on tulessa”. Sanonta perustuu erään Quora-sivuston vastauksen mukaan anekdoottiin: jos joku huutaa väkijoukossa, että varkaan hattu on tulessa, kyseinen varas tarkistaa heti hattunsa.

Sanonnalla tarkoitetaan sitä, että kun omatunto soimaa, ihminen paljastaa syyllisyytensä vahingossa eleillään, ilmeillään tai käytöksellään.

10. Vein hänet leipomoon (Islanti)

Islannin ég tók hann í bakaríið on suoraan suomennettuna ”vein hänet leipomoon”. Sanonnan voisi ajatella tarkoittavan jotakin mukavaa – kukapa ei haluaisi mennä leipomoon? Näin ei kuitenkaan ole: leipomoon vieminen tarkoittaa jonkun voittamista, kukistamista tai sättimistä.

Að baka tarkoittaa islannin kielessä leipomista, mutta tässä tapauksessa se on slangisana kukistamiselle. Jos joku siis tarjoutuu viemään sinut Islannissa leipomoon, lienee parempi olla hieman varuillaan.

”Vien sinut leipomoon!” Jos islantilainen toteaa näin, tiedossa ei välttämättä ole herkullinen kahvihetki.

11. Puhaltaa pieniä ankkoja (Latvia)

Kun joku puhuu järjettömiä tai valehtelee, latvialainen saattaa todeta hänen ”puhaltavan pieniä ankkoja” (pūst pīlītes).

12. Ostaa jotain omenalla ja munalla (Alankomaat)

Kun hollantilainen onnistuu ostamaan jotakin hyvin halvalla, hän ostaa sen ”omenalla ja munalla”. Maan omalla kielellä sanonta kuuluu: iets voor een appel en een ei kopen.

13. Jos on tilaa sydämessä, on tilaa takapuolelle (Ruotsi)

Aloitimme Ruotsista, joten palatkaamme vielä sinne. Jos ruotsalainen välittää jostakusta ja haluaa olla tämän seurassa, hän saattaa sanoa: Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Sanonnan voisi kääntää: ”Jos on tilaa sydämessä, on tilaa takamukselle.”

Toisin sanoen: jos pidän sinusta, teen sinulle tilaa, jotta voit liittyä seuraan.

Lähteet: TED Talks -blogi, EF, BoredPanda

Lue lisää: Hidden glasses eli piilolinssit? Listasimme parhaat englannin käännökset, jotka lipsahtavat suomalaiselta ulos kuin varkain

Lue lisää: Listasimme 30 sanaa, joita nykynuoret eivät tiedä – jos tiedät kaikki, olet entinen nuorisolainen