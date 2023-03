Testasimme kauppojen mansikkahillot – kallein tuote jäi hännille, ja kärkikolmikkoon pääsi jopa 2 euron halpishillo

Me Naisten mansikkahillotestissä testattiin 12 hilloa ja yksi mansikkavalmiste. Testin kärkikolmikkoon kapusi kaksi edullista yllättäjää, mutta testin kalleimmat tuotteet eivät raadin mielestä kelpaisi edes letun päälle.

Mikä yhdistää räiskäleitä, pullaa ja torttua? Mansikkahillo tietenkin!

Koska kesällä suomalaisten suosimaa herkkua kuluu rutkasti, testasi Me Naiset tällä kertaa kauppojen mansikkahillot.

Kauppojen hyllyt ovat hilloja pullollaan – ja moni poimiikin purkin summamutikassa kärryynsä. Testissä kuitenkin selvisi, että hilloissa on huomattavan isoja eroja niin makeudessa kuin koostumuksessa.

Yksi hilloista ylsi ylitse muiden ja osaa ei edes hilloksi tunnistanut.

Siispä mikä mansikkahilloista on maukkain ja sopisi niin vaniljajäätelön kylkeen kuin vierasvara valmistortun täytteeksi? Tästä testistä se selviää.

Vertailussa olivat mukana Pirkan, K-menun, Bonne Maman, Rainbown, Xtran, Dronningholmin, Meritalon, Ekströmsin, Saarioisen sekä Lidlin Maribelin mansikkahillot ja Fazerin mansikkavalmiste.

Hilloja testasi neljä toimittajaa, ja arvosanat annettiin asteikolla 0–5.

Fazer Alku Mansikka – ei muistuta hilloa

Alku Mansikka ei tarkalleen ottaen ole hillo vaan ksylitolilla makeutettu mansikkavalmiste. Se saattaa kiinnostaa hillonsyöjiä, jotka etsivät vähemmän sokeroitua vaihtoehtoa hillolle.

Harmahtava ja erittäin epähoukuttelevan näköinen tuote hirvittää raatia. Hilloa se ei muistuta: maku on oudolla tavalla raikas ja koostumus hyvin jauhoinen. Kaikki testin hillot maistuvat selvästi paremmilta, joten arvosanaksi tulee pyöreä nolla.

”Maistuu vielä pahemmalta kuin näyttää.” ”Mieluummin söisin lettuni paljaaltaan kuin tällä.”

Hinta: noin 4,49 euroa / 295 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 50 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 0

Xtra mansikkahillo – tunkkainen tuulahdus

Epäilyttävän valjun värisessä hillossa on esanssinen, voimakkaampi tuoksu kuin muissa hilloissa. Osa raadista pitää makua mitäänsanomattomana, osalle maku on tunkkainen ja pistävän voimakas.

”Tunkkainen hillo, maistuu kaapissa seisoneelta.” ”Kuin suurustettua mehukattia. Ei tätä mielellään syö.”

Hinta: noin 2,99 euroa / 800 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 35 g marjaa.

Valmistusmaa: Ruotsi

Arvosana: 1

Lidl Maribel mansikkahillo – maussa maistuu laadun puute

Tämä hillo jakoi raadin arviot kahteen leiriin: osalle maku oli lapsuudesta tuttu ja sopiva, toisille halvanoloinen ja hyytelömäinen. Kaikkiaan hillo ei vakuuttanut raatia.

”Mehumainen, en ostaisi.” ”Hyvä hillo, jos sattumat eivät ole mieleen. Sopisi mansikkakakun väliin.”

Hinta: noin 3,73 / 1 kg

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 35 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 1,5

Bonne Maman mansikkahillo – onko tämä marmeladia?

Vähän tummempi, paljon sattumia sisältävä hillo on hyytelöinen ja vaikea lusikoitava. Hillo on erikoisen makuinen verrattuna kaikkiin muihin testin hilloihin. Raati arvioi, että hillossa on liikaa yritystä ja maku on hieman tunkkainen.

”Esanssinen maku jää pyörimään suuhun.” ”Marmeladimainen, ei maistu hillolta.”

Hinta: noin 3,55 euroa / 370 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 50 g marjaa.

Valmistusmaa: Ranska

Arvosana: 1,5

K-menu mansikkahillo – mitäänsanomattoman mauton

Hyvin vaaleassa hillossa on hyytelömäinen ja klimppinen koostumus, minkä vuoksi sitä on vaikea lusikoida. Mauttomassa hillossa maistuu mehu eikä marja. Siemeniä on, mutta sattumia ei ole paljoa.

”Maistuu mehutiivisteestä tehdyltä, eikä ole niin makea.” ”Kyllä tätä ihan syö, mutta ei suosikki.”

Hinta: noin 3,09 euroa / 1 kg

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 35 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 2+

Dronningholm mansikkahillo – kelpo perushillo

Oikein punainen hillo, jossa limainen koostumus ja kokonaisia mansikoita. Hieman esanssinen ja erikoinen sivumaku, mutta ei niin voimakas, että sen huomaisi esimerkiksi letun välissä.

”Aika perus hillo, ei herätä mitenkään voimakkaita tunteita.” ”Letun täytteenä menisi oikein hyvin.”

Hinta: noin 3,29 euroa / 440 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 35 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 2,5

Saarioinen mansikkahillo – makea mielipiteidenjakaja

Yksi testin makeimmista hilloista jakoi eniten mielipiteitä raadin kesken. Osan mielestä hillosta puuttui aito mansikkainen maku, osa taas piti hillon sokerisesta mausta.

”Rehellistä tavaraa eli paljon marjoja ja sokeria.” ”Sokerilla paikkailtu mansikan makua.”

Hinta: noin 3,49 euroa / 500 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 41 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 2,5

Pirkka mansikkahillo – kotoisa aromi

Melko vaalea, perinteisen näköinen mansikkahillo. Maultaan hillo on mehuinen, mutta hyvin makea. Raadin mielestä tämä on perushyvä, hieman esanssinen hillo.

”Aika vähän mansikkapaloja, selkeästi ei testin mansikkaisin.” ”Maistuu mökin lettuhillolta.”

Hinta: noin 3,85 euroa /700 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 35 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 3+

Ekströms Vanhan ajan mansikkahillo – hyvä hillo moneen

Perinteisen värinen, hyytelöinen hillo. Maultaan mansikkahillo on sopivan makeaa eikä sisällä mitään epämiellyttäviä sivumakuja. Yksinkertainen makumaailma sopii moneen.

”Perus simppeli hillo, joka sopii myös lapsille.” ”Ihan kuin olisi maistanut ennenkin.”

Hinta: noin 3,69 euroa / 410 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 52 g marjaa.

Valmistusmaa: Ruotsi

Arvosana: 3,5

Rainbow mansikkahillo – lapsuuden kesän makua

Kokonaisia marjoja on paljon ja koostumus on erittäin hyvä. Palat eivät ole liian isoja ja maku on lettuhillomainen ja tuttu. Perinteisen makea hillo kelpaa raatilaisille.

”Maistuu mummolan mansikkahillolta.” ”Ei herätä välitöntä vau-efektiä, mutta oikein kiva perushillo.”

Hinta: noin 2,19 euroa / 400 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 40 g marjaa.

Valmistusmaa: Tanska

Arvosana: 3,5

Pirkka parhaat mansikkahillo – laadukas ja luonnollinen

Testin tummin hillo on laadukkaan ja luonnollisen oloinen, ja sisältää raatilaisten mielestä selkeästi oikeaa marjaa. Tasapainoinen hillo on samalla makea, mutta raikas ja maistuu jopa marjasoseelta. Selvästi marjan rippeitä, mutta ei kokonaisia marjoja sisältävä hillo sopisi hyvin muun muassa kaurapuuroon.

”Aidomman makuinen. Siemenet rasahtelevat hampaissa hyvällä tavalla.” ”Ei liian makea. Ei haittaa, jos lorahtaa letulle liikaa.”

Hinta: noin 3,39 euroa /390 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 75 g marjaa.

Valmistusmaa: Tanska

Arvosana: 4+

Lidl Maribel mansikkahillo 50% – koostumuksista parhain

Tässä hillossa on kirkkaan punainen väri ja melko sileä koostumus, vaikka pienempiä marjasattumia on paljon. Makea hillo sopisi niin sopisi lettuun, puuroon, kakkuun kuin leivän päällekin. Raadin mukaan tässä on testin paras koostumus.

”Hieman marmeladimainen hillo, jonka koostumus sopii moneen.” ”Jos olisi vähän vähemmän makea, niin olisi jopa paras.”

Hinta: noin 1,89 euroa / 425 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 50 g marjaa.

Valmistusmaa: Ei kerrota

Arvosana: 4,5

Meritalo Suomalainen Mansikkahillo – aidon mansikkainen

Tumma hillo sisältää paljon kokonaisia mansikoita, ja myös maku on aidon mansikkainen. Hillo on muista poiketen kirkasta eikä lainkaan sameaa. Erinomainen hillo sopii puuroon ja lätyn täytteeksi, muttei suurten mansikkasattumien takia ehkä leivän päälle.

”Näyttää kalliilta ja maistuu oikealta mansikalta.” ”Maistuu selkeästi eniten mansikalta testin mansikkahilloista.”

Hinta: noin 3,69 euroa / 410 g

Mansikan määrä: 100 g tuotetta sisältää 50 g marjaa.

Valmistusmaa: Suomi

Arvosana: 5-

