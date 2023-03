Katso kuvaa kauppaostoksista 30 sekuntia ja testaa, muistatko tuotteet – jos saat yli 7 oikein, sinulla on norsun muisti!

Nyt on aika selvittää, kuinka hyvin pystyt painamaan mieleesi kauppakassin sisältöä esittelevän kuvan yksityiskohdat. Aikaa on vain puoli minuuttia.

Milloin viimeksi haastoit muistiasi? Nyt siihen on oiva tilaisuus.

Me Naiset on aiemminkin testannut suomalaisten muistia erilaisten testien avulla. Jos et ole törmännyt muistitesteihimme aiemmin, voit testata, kuinka hyvin mieleesi muistuvat kauppalistan tuotteet tai taideteoksen yksityiskohdat.

Tällä kertaa testataan, kuinka tarkasti pystyt muistamaan yksityiskohtia kuvasta, jossa on pöydälle levitettyjä elintarvikkeita.

Katso kuvaa kauppaostoksista 30 sekunnin ajan ja vastaa sen jälkeen kymmeneen kysymykseen. Vastausaikaa kuhunkin kysymykseen on 20 sekuntia. Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

