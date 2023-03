Miten hyvin muistat tv:stä tutut meteorologit? Vain todellinen sääkyttä saa kaikki 10 oikein

Täydellisen tuloksen saamisessa helpottaa, jos muistat karttakepit ja tarrapilvet.

Maailmassa on yksi asia, joka kiinnostaa kaikkia. Nimittäin sää.

Ja kiinnostaa sää vuosikymmenestä toiseen myös televisiossa.

Ylen kanavilta olemme saaneet kuulla tv-meteorologien ennusteita vuodesta 1969, entisestä Mainos-TV:stä (nyk. MTV3) vieläkin pidempään, vuodesta 1954 saakka.

Monista tv-meteorologeista on tietysti tullut katsojille myös tuttuja kasvoja.

Testaa, miten hyvin muistat ja tunnet tv-meteorologit. Entä tiedätkö kenties muutaman yksityiskohdan heistä hieman aiheen vierestä.

Jos testi ei näy, voit tehdä sen myös tästä.

Testi on julkaistu aiemmin Me Naisissa syyskuussa 2020, mutta vanhentuneet tiedot on päivitetty maaliskuussa 2023.

