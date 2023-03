10 outoa suomen kielen sanontaa, jotka hämmentävät jopa suomalaisia – olisitko tiennyt näiden alkuperää?

Voi kauhistuksen kanahäkki, nyt on kyllä oma lehmä ojassa! Suomen kielessä on runsaasti hauskoja ja erikoisia sanontoja, joiden merkityksestä ei aina ota selvää.

Suomen kieli on täynnä ihastuttavan värikkäitä kielikuvia ja sanontoja. Jotkut käsittämättömät sanontamme ovat niin kryptisiä, etteivät ne avaudu ilman selitystä edes meille suomalaisille.

Suomalaisten sanontojen kummallisuutta ei välttämättä edes huomaa, ellei niitä pysähdy toviksi ajattelemaan.

Hauska tapa syventyä sanontoihin on yrittää kääntää ne englanniksi. Jos Suomessa toteaa jonkin asian sopivan ”kuin nyrkki silmään”, kukaan ei ihmettele. Toisin käy, jos ulkomaalaiselle kaverille kertoo, että ”it fits like a fist in the eye” – silloin saa todennäköisesti vastaukseksi vähintäänkin kummastuneen katseen.

Mutta mistä mahtavat sanontamme oikeastaan tulla? Kokosimme alle liudan kummallisia ja hauskoja suomalaisia sanontoja ja tutkimme, löytyykö niille selityksiä.

1. Palata kotiin maitojunalla

Kun joku palaa kotiin maitojunalla, hän on joutunut keskeyttämään jonkin tehtävänsä. Ilmaus on siirtynyt tiettävästi yleiskieleen sotilasslangista. Maitojuna oli jatkosodan aikainen huoltojuna. Sillä palaaminen tarkoitti sitä, että opintonsa keskeyttänyt reserviupseerioppilas joutui matkustamaan epäonnistuneena takaisin yksikköönsä, kerrotaan Antti Penttisen Sotilasslangin sanakirjassa.

Nykyään maitojunalla palaamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että joku on epäonnistunut opinnoissaan, maailman valloituksessaan tai vaikkapa pudonnut tv-kilpailusta ennen aikojaan. Kun yritys menee mönkään, on köröteltävä nöyränä maitojunalla kotiin.

2. Kauhistuksen kanahäkki

Kirjastot.fi -sivuston Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on tiedusteltu, mistä tulee sanonta kauhistuksen kanahäkki. Vastauksessa kerrotaan, että sanonta löytyy monista sanakirjoista, mutta sen alkuperää ei ole kiistattomasti selitetty.

Yksi mahdollinen selitys on se, että sanonta olisi peräisin Aku Ankka -lehden tarinoiden suomennoksista. Eräällä netin keskustelupalstalla nimittäin kerrotaan, että sanonta on esiintynyt Aku Ankassa. Lehden entiset päätoimittajat Jukka Heiskanen ja Markku Kivekäs ovat tiedusteltaessa kertoneet törmänneensä sanontaan ensimmäisen kerran Akkarin sivuilla. Jos kuulopuhe pitää paikkansa, kauhistuksen kanahäkin keksijä saattaa olla Aku Ankan ensimmäinen päätoimittaja Sirkka Ruotsalainen.

P.S. Suosittelemme kokeilemaan tätä sanontaa ulkomaalaisten keskuudessa. ”Oh, chicken cage of terror” -huudahdus saattaa nimittäin johtaa varsin viihdyttäviin keskusteluihin!

3. Oma lehmä ojassa

Kirjastot.fi:ssä on kummasteltu myös sanontaa oma lehmä ojassa. Vastauksessa todetaan, että vastaavien vanhojen fraasien alkujuurta on usein vaikeaa tai mahdotonta selvittää. Ilmaus lienee kuitenkin syntynyt maaseutuympäristössä ja kertoo siitä, että jokainen pelastaa hädän hetkellä pinteestä mieluummin oman lehmänsä kuin vaikkapa naapurin lehmän.

Erkki Karin teoksessa Naulan kantaan: Nykysuomen idiomisanakirja kerrotaan, ilmauksen merkitys on sama kuin ”oma etu kysymyksessä”. Kun jollain on oma lehmä ojassa, hän ajattelee omaa etuaan eikä voi siksi olla puolueeton.

4. Nostaa kissa pöydälle

Kun otetaan puheeksi tai käsiteltäväksi vaikea asia, nostetaan kissa pöydälle. Mutta miksi kissa? Ja miksi se olisi hankalaa – eivätkö kissat nimenomaan hyppää pöydälle helposti aivan itse?

Näin sitä voisi ajatella, mutta sanonnan alkuperälle on yksinkertainen selitys. Kun aikoinaan haluttiin tietää, onko kissanpentu koiras vai naaras, se nostettiin kirjaimellisesti pöydälle ja käännettiin selälleen sukupuolen tarkistamiseksi. Näin on kertonut ainakin Helsingin Sanomat.

5. Tuli kuin Manulle illallinen

Itsestään selvien asioiden saatetaan sanoa putoavan kohdalle kuin manulle illallinen. Jos olet kuvitellut, että tällä sanonnalla viitataan presidentti Mauno Koivistoon, joudumme tuottamaan pettymyksen.

Sanonnan Manua on ruodittu keskustelupalstoilla ja esimerkiksi Kielikellon artikkelissa. Kielikello tietääkin kertoa, että Jukka Parkkinen on pohtinut sanonnan merkitystä kirjassaan Aasinsilta ajan hermolla. Parkkinen on päätynyt tulokseen, ettei manu ole erisnimi, vaan yleisnimi, joka tarkoittaa ammattimiestä tai mestaria.

Manu-sanalle löytyy myös toinen selitys. Suomen sanojen alkuperä -sanakirjan mukaan se tarkoittaa taitavaa, etevää, kykenevää.

6. Olla kuin perseeseen ammuttu karhu

Kun joku on kuin takapuoleen ammuttu karhu, hän on todella kiukkuinen. Vaan mistä moinen värikäs sanonta?

Kirjastot.fi -palvelun mukaan Pasi Heikura on avannut sanontaa kirjassaan Samoilla linjoilla – Lisää Suomen kansan latteuksia. Persuksiin ammuttu karhu on sanonta ”Suomen salomailta”: viime vuosisadan lopulla karhua alettiin metsästää tuliaseilla. Koska tämä oli uutta, ei osumatarkkuus ollut aina kovin hyvä, ja pian opittiin tuntemaan, millainen on takapuoleen ammuttu karhu – luonnollisesti varsin äkäinen.

7. Ottaa neuvosta vaarin

Kun jotakuta kehotetaan ottamaan tilaisuudesta vaarin, häntä ohjeistetaan käyttämään tilaisuutta hyväkseen. Neuvostakin voi ottaa vaarin eli ottaa sen huomioon. Kylmällä säällä voi pitää vaarin eli huolehtia siitä, ettei vilustu.

Mutta miksi juuri vaarin? Miksei neuvosta voi ottaa vaikka mummia?

Tosiasiassa näiden sanontojen ”vaari” ei tarkoita Kotuksen mukaan isoisää, vaan sen lähtökohta on ruotsin kielessä. Pitää vaarin on sama kuin hålla var, ja ottaa vaarin sama kuin ta vara. Ruotsin var tai vara tarkoittaa huomiota tai huolenpitoa.

Vaarin ottamisesta on kirjoittanut jo Agricola vuonna 1548 Uuden testamentin suomennoksessaan: ”Jos iollain iocu Wirca ombi / Nin ottacan Wirghastans waarin”.

8. Ottaa neuvoa antavat

Viinaryyppyä saatetaan kutsua neuvoa antavaksi. Tälle on varsin yksinkertainen selitys: kieltolakiasiassa toimitettiin vuonna 1931 neuvoa-antava kansanäänestys, johon osallistuneista 71 prosenttia kannatti kieltolain kumoamista. Tästä jäi alkoholiryypylle nimeksi neuvoa antava, kerrotaan Sakari Virkkusen Suomalainen fraasisanakirja -teoksessa.

9. Antaa rukkaset

Kun joku torjuu toisen kosinnan tai muun romanttisen lähestymisyrityksen, hän antaa rukkaset toiveikkaalle kosijalle. Kirsti Aapala kertoo Kotuksen kolumnissaan, että monilla germaanisilla kansoilla on ollut tapana antaa käsineet lahjaksi sopimuksia tehtäessä. Kihlatkin olivat tällainen sopimus, ja jos käsineet palautettiin, se tarkoitti kosinnan hylkäämistä. Tapa on peräisin jo keskiajalta.

Käsineet ovat olleet kautta aikain voiman ja hallitsijan merkki ja käsi vallan symboli. Tähän viittaa sanonta pyytää kättä. Käsineellä läimäisy oli puolestaan syvä loukkaus, joka saattoi johtaa kaksintaisteluun. Kun luovutaan jostakin tehtävästä tai yrityksestä, voidaan puolestaan lyödä hanskat tiskiin.

10. Päivä on pulkassa

Näin voi todeta, kun päivä lähenee loppuaan. Sanonnan pulkalla ei viitata lasten pulkkaan, vaikka se monelle tulee ensimmäisenä mieleen.

Kielikellon mukaan pulkka oli ennen vanhaan puukeppi, kirjanpitoväline, johon merkittiin päivän työt. Kaksiosaisen palikan toista puolikasta säilytti isäntä, ja toinen oli taloon päivätöitä tekevällä torpparilla. Kun päivän työt oli tehty, pulkan osat pantiin yhteen ja niihin veistettiin merkki työn suorittamisesta. Näin päivän työt olivat todistetusti ”pulkassa”.

Myös nämä sanonnat aiheuttavat kummastusta:

Sopia kuin nyrkki silmään

Asia on pihvi

Olla käärmeissään

Levällään kuin Jokisen eväät

Matti kukkarossa

Helppo nakki

Olla nakit silmillä

Katsoa kuin halpaa makkaraa

