Tunnistatko nämä Suomen luonnossa asustavat eläimet yhden kuvan perusteella? Jos saat kaikki 12 oikein, olet todellinen tietäjä

Kuinka hyvin arvelet tuntevasi Suomen metsissä, niityillä ja vesistöissä asustavat eläimet? Katso 12 kuvaa ja testaa, oletko eläintietäjä!

Karhun varmasti tunnet, mutta miten on muiden Suomen luonnossa elävien eläinten laita?

Mikäs se tuolla metsän reunassa vilahti? Lintu istuu mökin pihapuun oksalla, mutta mikä lintu?

Eläinten bongaaminen luonnossa on aina yhtä jännittävää puuhaa. Usein se on kuitenkin melko vaikeaa. Karhun, suden ja ketun tuntee jokainen, mutta melko harva erottaa vaikeuksitta toisistaan peurat ja kauriit, pienet jyrsijät tai erilaiset linnut.

Kuinka hyvin sinä uskot tuntevasi Suomen metsissä, vesistöissä ja niityillä tavattavat eläimet? Se selviää tämän testin avulla!

Testissä on kuvia Suomessa villinä tavattavista eläimistä. Mukana on myös tulokaslajeja. Sinun tehtäväsi on tunnistaa eläin kuvasta. Onnea matkaan!

Lähteet: suomenluonto.fi, luontoportti.fi

