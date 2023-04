Näitä lomahelmiä et halua missata! Tässä kesän parhaat kohteet yöksi, viikonlopuksi ja viikoksi

Jos aikaa on Suomessa...

.. yksi yö?

Telttailemaan, mutta tyylillä

Glamping-ilmiö eli glamorous camping rantautui Suomeen pari vuotta sitten. Nykyään ympäri maata voi yhdistää luonnon helmassa telttailun ja hotellitason mukavuudet.

Majoituksissa on usein tunnelmallinen sisustus ja oikeat sängyt makuualustameiningin sijaan. Luonnon äärellä ollaan tyylillä! Vaihtoehtoja on erilaisia: puun latvaan sijoitetuista tentsile-majoitteista luksustelttoihin ja minimökkeihin.

Pääkaupunkiseudulla glamping-majoituksia tarjoavat esimerkiksi Haltia Lake Lodge Nuuksiossa ja Nolla Cabins Helsingissä sekä Espoossa. Eksoottisempaa tarjontaa löytyy pohjoisesta Harrinivan Aurora Dome -luksusteltoista Muoniosta tai Turunmaan saaristosta Brännskäristä.

Vaihtoehto: Jos rahaa on vähän, glampingin voi toki toteuttaa omalla takapihalla tai lähimetsässä. Tuunaa vain oma telttasi tunnelmavaloilla ja loihdi mukaan tarjoilut.

... viikonloppu?

Patruunan pytinki on ensimmäinen asia, jonka Verlaan tuleva kävijä näkee.

Pahvitehtaan pauloissa

Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva pahvitehdasmiljöö Verla Kouvolassa on poikkeuksellisen hyvin säilynyt 1800-luvun lopun kulttuurihistoriallinen kokonaisuus.

Tehdasmuseon opastetut kierrokset ovat kuin aikamatka tehtaan toimintaan ja työläisten arkeen. Ruukkikylän puodeissa on käsityökauppa, lounaskahvila ja viinipuoti.

Alueella voi yöpyä monella tavalla: 1890-luvun työläisasunnoissa, 1960-luvun lomakylän retromökeissä tai glamping-henkisesti puussa. Yöpymiseen kuuluu saunamahdollisuus ja uimaranta.

Verlassa voi nähdä myös esihistoriallisia kalliomaalauksia. Retkeilyhenkinen yhdistää samaan reissuun Repoveden kansallispuiston.

Vaihtoehto: Muita kotimaisia, upeasti säilyneitä maailmanperintökohteita ovat Vanha Rauma sekä Suomenlinna. Molemmissa on tarjolla majoitusta ja tekemistä viikonlopuksi.

.. viikko tai enemmän?

Idyllisten venevajojen rivit koristavat Svedjehamnin kalasataman maisemaa.

Puutaloidylli & merimaisemat

Suomen länsirannikko tarjoaa paljon nähtävää. Aloita retki vaikkapa Naantalista ja jatka Vaasan kautta Ouluun. Matkalle mahtuvat idylliset puutalokaupungit Kristiinankaupunki ja Pietarsaari sekä monta upeaa luontokohdetta.

Vaasassa pakollisia kohteita ovat Raippaluoto ja Svedjehamnin vanha kalasatama sekä Merenkurkun maailmanperintöalue, jossa voi ihmetellä geologista luonnonihmettä, maankohoamista. Tankarin majakkasaari Kokkolan edustalla on kiinnostava kohde päiväretkeksi tai yhdeksi yöksi.

Jos aikaa on, lähde ulkomaille ja ota Vaasasta laiva Ruotsin Korkearannikolle!

Vaihtoehto: Itä-Suomessakin voi yhdistää kaupunkia ja saaristoa: kaupungit akselilla Kotka-Hamina-Lappeenranta sekä itäisen Suomenlahden saaret Kaunissaari ja Ulko-Tammio.

Jos aikaa on ulkomailla...

... yksi yö?

Vilnan vanhakaupunki on tunnettu barokkityylistään.

Barokkityyliin Vilnassa

Liettuan pääkaupunki Vilna on jäänyt suomalaisille Tallinnan ja Riian varjoon. Jos näin on päässyt käymään, nyt on hyvä hetki saattaa itsensä kartalle: Vilna viettää 700-vuotisjuhliaan. Juhlavuosi huipentuu 25. heinäkuuta Vingiksen puiston ulkoilmakonserttiin.

Keskustan tuntumassa on mikrovaltio nimeltä Užupis. Taiteilijoiden kaupunginosan itsenäisyyspäivää vietetään aprillipäivänä. Pilke silmäkulmassa laadittu Užupisin perustuslaki muistuttaa jokaisen oikeudesta olla oma itsensä.

Vilnan vanhakaupunki on täynnä barokkitunnelmaa. Hinta-laatu-suhde on ravintoloissa hyvä. Oluen ystävä löytää perinteikkäästä olutmaasta useita pienpanimoita.

Vaihtoehto: Tallinnassa konkarikin löytää uutta, kun vaihtaa kaupunginosaa. Nõmmen huvilakaupunginosassa tunnelma on kuin omassa pikkukaupungissaan.

... viikonloppu?

Malmön Kööpenhaminaan yhdistävä Öresundin silta on vaikuttava näky.

Pieni suuri Malmö

Ruotsin etelärannikon Malmö tuntuu tunnelmaltaan perinteiseltä pikkukaupungilta, vaikka se on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki. Hyvä ravintolatarjonta, kulttuuri- tai urheilutapahtumat ja pienet puodit tekevät siitä rennon viikonloppukohteen.

” Malmö tuntuu perinteiseltä pikkukaupungilta.

Tunnetuin nähtävyys on tv:stä tuttu, vaikuttava Öresundin silta, joka yhdistää Malmön Kööpenhaminaan. Malmölaista arkkitehtuuria edustaa myös Turning Torso, 54-kerroksinen ja 190 metriä korkea asuinrakennus. Eikä pidä unohtaa kaupungin merellistä puolta rantoineen ja kylpylöineen.

Vaihtoehto: Tukholman saaristo tarjoaa merellisen kulman tuttuun kaupunkiin. Tukholman kerman suosimaan Vaxholmiin pääsee helposti sekä bussilla että lautalla, ja saariston Finnhamnin, Sandhamnin ja Utön saavuttaa helposti yhteysaluksella.

... viikko tai enemmän?

Kaksi merta, Pohjanmeri ja Itämeri, kohtaavat Tanskan Skagenissa.

Hyggeile Jyllannin rannikolla

Kööpenhamina on tuttu viikonloppukohde, mutta Jyllannin rannikolla viihtyy pitempäänkin. Tanska on matkailumaana tyyriihkö, mutta maaseudulta löytää myös edullisempaa majoitusta.

Erityisen upeita Tanskan rannoista tekevät komeat hiekkadyynit. Kuuluisin niistä on Skagen, mutta muitakin rantalomapaikkoja on. Parhaat surffauskohteet ovat Klitmøller ja Vorupør. Alue tunnetaan myös lempinimellä Cold Hawaii.

” Käynti Billundin Legolandissa kruunaa lapsiperheen reissun.

Lapsiperheen on helppo yhdistää matkaan käynti sisämaassa, Billundin Legolandissa. Kannattaa pistäytyä myös Aarhusissa, Tanskan toiseksi suurimmassa kaupungissa.

Vaihtoehto: Jos viileät rannat houkuttavat, ei sovi unohtaa Norjan Saltenia, Lofoottien saariston ja Helgelandin rannikon rannikkokaistaletta, jossa ovat maan upeimmat autiorannat.

