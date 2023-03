Listasimme 17 loistavaa leffaa, jotka kannattaa katsoa – nämä Oscar-ehdokkaat löytyvät jo suoratoistopalveluista

Oscar-gaala järjestetään 12.maaliskuuta. Nämä ehdokkuuksia kahmineet leffat näkee jo kotisohvalta.

Everything Everywhere All At Once (oik.) on vuoden eniten Oscar-ehdokkuuksia kahminut elokuva. Vasemmalla kuva Top Gun: Maverick -elokuvasta ja keskellä Triangle of Sadness -leffasta.

Saisiko olla eeppinen sotaelokuva, rock-legendan elämäkerta, hauska animaatio vai pysäyttävä dokumentti? Tältä listasta löytyy taatusti jokaiselle jotakin.

Elokuva-alan suurin palkitsemistilaisuus, Oscar-gaala, järjestetään maaliskuussa jo 95. kerran. Kokosimme 17 Oscareissa ehdolla olevaa elokuvaa, jotka löytyvät jo suoratoistopalveluista.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaat, jotka löytyvät suoratoistopalveluista:

1. Everything Everywhere All At Once

Mistä löytyy: Katsottavissa Viaplayssa, vuokrattavissa muun muassa Google Playssa ja Apple tv:ssä.

Mistä ehdolla: Tämän vuoden eniten Oscar-ehdokkuuksia saanut elokuva. Yhteensä 11 ehdokkuuden joukossa ovat esimerkiksi parhaan elokuvan, parhaan naispääosan, parhaan käsikirjoituksen, parhaan ohjauksen ja parhaan musiikin Oscar-ehdokkuudet.

Michelle Yeoh (vas.) kilpailee parhaan naispääosan palkinnosta.

Daniel Kwanin ja Daniel Scheinertin käsikirjoittama ja ohjaama scifiseikkailu alkaa, kun miehensä kanssa itsepalvelupesulan omistava Evelyn (Michelle Yeoh) joutuu vaikeuksiin veroviraston työntekijän kanssa.

Verovirastosta alkaa mieletön seikkailu, joka johdattelee Evelynin läpi multiversumeiden ja rinnakkaisuniversumeiden, samalla kun useiden maailmojen tulevaisuus lepää hänen harteillaan.

2. Länsirintamalta ei mitään uutta (Im Westen nichts Neues)

Mistä löytyy: Netflix

Mistä ehdolla: Yhteensä yhdeksän ehdokkuutta, joiden joukossa ovat esimerkiksi parhaan elokuvan, parhaan vieraskielisen elokuvan, parhaan erikoistehosteiden, parhaan musiikin ja parhaan kuvauksen Oscar-ehdokkuudet.

Saksalainen Netflix-elokuva on ehdolla yhdeksässä kategoriassa.

Vuoden 1929 Erich Maria Remarquen romaaniin pohjautuva eeppinen sotaelokuva vie katsojan suoraan ensimmäisen maailmansodan länsirintamalle.

Elokuva seuraa 17-vuotiasta saksalaissotilasta nimeltä Paul (Felix Kammerer), joka lähtee sotarintamalle uhkuen nuoruuden itsevarmuutta. Säälimätön todellisuus juoksuhaudoissa kukistaa nuorukaisen alun innostuksen nopeasti ja sodan kurjuus iskeytyy vasten Paulin kasvoja.

3. Elvis

Mistä löytyy: Katsottavissa HBO Maxilla ja vuokrattavissa Apple tv:ssä.

Mistä ehdolla: Yhteensä kahdeksan ehdokkuutta. Näiden ehdokkuuksien joukossa ovat muun muassa parhaan elokuvan, parhaan miespääosan, parhaan kuvauksen ja parhaan puvustuksen Oscar-ehdokkuudet.

Elvistä näytellyt Austin Butler on ehdolla parhaan miespääosan palkinnon saajaksi.

Austin Butlerin tähdittämässä Elvis-elokuvassa tarkastellaan rockin kuninkaan eli Elvis Presleyn elämää.

Elämäkertaelokuvassa tarkastellaan Elviksen elämää ja musiikkia hänen ja managerinsa Tom Parkerin (Tom Hanks) välisen erikoisen ihmissuhteen kautta.

Katsoja pääsee seuraamaan Elviksen uraa ensihetkistä parrasvaloissa aina ennennäkemättömään tähteyteen saakka.

4. Top Gun: Maverick

Tästä elokuvasta ei vauhtia ja vaarallisia tilanteita puutu.

Mistä löytyy: Katsottavissa SkyShowTimessa tai vuokrattavissa muun muassa Elisa Viihde Viaplayssa, Google Playssa ja Apple tv:ssä.

Mistä ehdolla: Yhteensä kuusi ehdokkuutta. Näiden ehdokkuuksien joukossa ovat muun muassa parhaan elokuvan, parhaan sovitetun käsikirjoituksen, parhaan leikkauksen ja parhaan erikoistehosteiden Oscar-ehdokkuudet.

Tämän lisäksi elokuvaan tehty kappale Hold my Hand (Lady Gaga ja Bloodpop) on ehdolla parhaaksi alkuperäiskappaleeksi.

Top Gun -fanien pitkä odotus palkittiin viime vuonna, kun elokuvan kakkososa saapui leffateattereihin yli 30 vuotta edeltäjänsä jälkeen.

Elokuvasarjan toisessa osassa pitkän linjan hävittäjälentäjä Pete Mitchell (Tom Cruise) joutuu kohtaamaan pahimmat pelkonsa suunnattomia uhrauksia vaativassa tehtävässä.

5. Triangle of Sadness

Mistä löytyy: Elokuva on vuokrattavissa muun muassa Elisa Viihde Viaplayssa, Google Playssa ja Apple tv:ssä.

Mistä ehdolla: Elokuva on ehdolla kolmessa kategoriassa: paras elokuva, paras ohjaus, ja paras alkuperäinen käsikirjoitus.

Triangle of sadness -elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Charlbi Dean (kuvassa), joka esittää mallia nimeltä Yaya.

Elokuvassa ökyrikkaiden lomailijoiden luksusristeily päättyy katastrofiin. Haaksirikkoutuneet matkustajat löytävät itsensä autiolta saarelta, jossa porukan hierarkia kääntyy pian päälaelleen.

Parhaan animaatioelokuvan Oscar-ehdokkaat, jotka löytyvät suoratoistosta:

6. Guillermo del Toro's Pinocchio

Mistä löytyy: Netflix

Palkitun ohjaajan Guillermo del Toron uusi versio klassikkotarinasta. Fasistiseen Mussolinin Italiaan sijoittuvassa elokuvassa mies veistää puunuken, joka herää taianomaisesti henkiin.

7. Meripeto (The Sea Beast)

Mistä löytyy: Netflix

Elokuva kertoo merihirviönmetsästäjästä ja nuoresta orpotytöstä, joka livahtaa salaa metsästäjien laivaan. Edessä on hurja seikkailu, kun he suuntaavat kartoittamattomille vesille.

8. Punainen (Turning Red)

Mistä löytyy: Katsottavissa Disney+, ja vuokrattavissa Apple tv:ssä, Google Playssa tai Elisa Viihde Viaplayssa.

Mei Lee yrittää suunnistaa läpi teini-iän ihmissuhteiden ja murrosiän tuomien muutosten. Hankalaa elämäntilannetta vaikeuttaa entisestään tytön ylisuojelevainen äiti Ming – sekä se, että aina innostuessaan Mei Lee muuttuu jättimäiseksi pikkupandaksi.

9. Marcel the Shell with Shoes On

Mistä löytyy: Vuokrattavissa Google Playssa.

Pienen Marcel-simpukan ja tämän isoäidin Connien Airbnb-vieras julkaisee nettiin videon, joka tuo Marcelille yllättäen miljoonia faneja. Videon myötä Marcelilla syttyy toivo löytää kauan kadoksissa olleet perheenjäsenet.

Parhaan pitkän dokumenttielokuvan Oscar-ehdokkaat, jotka löytyvät suoratoistosta:

10. Fire of Love

Mistä löytyy: Disney+

Ranskalaispariskunta Katia Krafft ja Maurice Krafft viettivät kaksi vuosikymmentä jahdaten tulivuorenpurkauksia ympäri maailman, kunnes vuonna 1991 he menehtyivät tulivuoren räjähdyksessä. Ohjaaja Sara Dosa tiimeineen kokosi dokumentin vulkanologistipariskunnan uskomattomasta arkistosta.

11. All That Breathes

Mistä löytyy: HBO Max

Dokumentti seuraa kahta veljestä, jotka Intian heikkenevässä ilmastotilanteessa omistavat elämänsä haarahaukkojen (eng. black kite) pelastamiselle. Veljekset Saud ja Nadeem apurinsa Salikin kanssa auttavat sairaita ja loukkaantuneita haarahaukkoja palaamaan takaisin luontoon.

12. Navalny

Mistä löytyy: HBO Max

Ohjaaja Daniel Roherin dokumentti tutkii nimensä mukaisesti Venäjän oppositiojohtaja Alexei Navalnya, joka on saanut poliittisten mielipiteidensä vuoksi vastaansa voimakkaita vihollisia, kuten presidentti Vladimir Putinin.

Ohjaaja itse kuvaili elokuvaa seuraavasti: ”Tarina yhdestä miehestä ja hänen taistelustaan ​​autoritaarista hallintoa vastaan.”

Black Panther: Wakanda Forever kahmi kaiken kaikkiaan viisi Oscar-ehdokkuutta.

Muita suoratoistosta löytyviä Oscar-ehdokkaita:

13. Black Panther: Wakanda Forever

Mistä löytyy: Disney+

Mistä ehdolla: Yhteensä viisi ehdokkuutta. Paras puvustus, paras maskeeraus ja hiussuunnittelu, parhaat erikoistehosteet sekä paras naissivuosa (Angela Basset).

Näiden lisäksi elokuvaa varten tehty kappale Lift Me Up (Tems, Rihanna, Ryan Coogler & Ludwig Goransson) on ehdolla parhaan alkuperäiskappaleen kategoriassa.

Elokuvan alkuperäiset suunnitelmat menivät uusiksi, kun Black Pantherin päänäyttelijä Chadwick Boseman kuoli paksusuolen syöpään elokuussa 2020.

Elokuva alkaakin kuninkaallisin hautajaismenoin, kun Bosemanin näyttelemä hahmo kuningas T’Challa kuolee. Kuninkaan kuoleman jälkeen Wakandan kuningatar Ramondana (Angela Basset) ja Shuri (Letita Wright) apureineen joutuvat taistelemaan suojellakseen valtakuntaansa maailmanvaltoja vastaan.

14. The Batman

Mistä löytyy: Katsottavissa HBO Maxissa, ja vuokrattavissa muun muassa Apple tv:ssä, Google Playssa ja Elisa Viihde Viaplayssa.

Mistä ehdolla: Yhteensä kolme ehdokkuutta. Paras äänitys, parhaat erikoistehosteet sekä paras maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Elokuvassa tuntematon sarjamurhaaja ottaa kohteekseen Gotham Cityn valtaa pitävät henkilöt. Batman (Robert Pattinson) lähtee seuraamaan tekijän jättämiä kryptisiä vihjeitä murhaajan pysäyttämiseksi.

Uutta Batmania tähdittävät Zoë Kravitz ja Robert Pattinson.

15. Blondi (Blonde)

Mistä löytyy: Netflix

Mistä ehdolla: paras naispääosa (Ana de Armas)

Fiktiivinen elokuva pohjautuu löyhästi Hollywood-ikoni Marilyn Monroen (Ana de Armas) traagiseen yksityiselämään. Edesmennyt näyttelijä oli yksi aikansa suurimmista tähdistä. Elokuvassa käsitellään suuren julkisuuden varjopuolta.

Ana de Armas näyttelee Marilyn Monroeta elokuvassa Blonde.

16. Argentina, 1985

Mistä löytyy: Amazon Prime Time Video

Mistä ehdolla: Paras kansainvälinen elokuva.

Nimensä mukaisesti 1980-luvun Argentiinaan sijoittuva draamaelokuva perustuu tositapahtumiin. Elokuvassa seurataan asianajajaryhmää, joka pyrkii saattamaan vastuuseen Argentiinan kaikkien aikojen verisimmän diktatuurin johtajat.

17. Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mistä löytyy: Netflix

Mistä ehdolla: Paras sovitettu käsikirjoitus.

Rian Johnsonin käsikirjoittamassa ja ohjaamassa elokuvassa kuuluisa etsivä Benoit Blanc (Daniel Craig) suuntaa Kreikkaan ratkaisemaan mysteeriä, johon liittyy eräs teknologiamiljonääri ja tämän erikoinen ystäväporukka.

