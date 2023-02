Tunnistatko itsesi näistä tilanteista? Ja et kai vaan ole se, joka tervehtii kassatyöntekijää lausumalla tupakka-askin nimen?

Ai kauhea, jos tämän toimenpiteen unohtaa ja tajuaa asian vasta kassalla. Onneksi meilläkin on nykyään yksi kauppaketju, jossa unohdus ei aiheuta nolostumista – punnitseminen kun ei siellä ole asiakkaan vastuulla.

Kysyimme taannoin Suomen kolmelta suurimmalta kauppaketjulta, millaiset tuotteet eivät löydä tietään suomalaisten ostoskoreihin. Samalla tiedustelimme, millaisia kaupassakävijöitä me suomalaiset tyypillisesti olemme.

Näiden vastausten inspiroimana sekä toimituksen entisten kassatätien tarkkaavaisten huomioiden pohjalta kokosimme listan asioista, joista tunnistaa suomalaisen ruokakaupan hyllyjen välissä.

Listasimme 12 ihanan samaistuttavaa tilannetta.

1. Suomalaisen tunnistaa ruokakaupassa siitä, että tämä punnitsee kuuliaisesti tuotteensa. Turisti sen sijaan kävelee vaakojen ohi banaaniterttu kainalossaan. (Tämä ei toki ole mikään ihme, sillä harvassa maassa punnitseminen on asiakkaan tehtävä.) Jos suomalainen on kuitenkin jostain syystä unohtanut punnita tomaattinsa, hän nolostuu kassalla ja lähtee juoksujalkaa posket punoittaen kohti marketin toisella puolella sijaitsevaa vaakaa.

2. Suomalainen asettaa tavarat hihnalle tarkassa pakkausjärjestyksessä. Suomalaisilla onkin tapana pakata ostokset rauhassa pitkän kassahihnan päässä ostoskasseihin, muualla Euroopassa on käytössä lyhyemmät kassapöydät ja ostokset nostellaan suoraan kärryyn. Edellä mainittu todistaa myös, miten rehellistä kansaa olemmekaan. Suomalainen kunnioittaa kassa-aition jakajan määrittelemiä rajoja ja uskaltaa maksamisen ajaksi jättää ostokset lepäilemään toisen pakkaajan käden ulottuville.

Kassa-aition jakaja, mikä mainio keksintö!

3. Suomalaisen löytää kassajonosta toisinaan rauhattomana, sillä ostosten väliin asetettava kapula herättää kysymyksiä: onko se jonossa edellä vai takana olevan vastuulla? Selvää on se, että rennosti ottaminen on hankalaa, kunnes kapula on turvallisesti omien ja toisen ostosten välissä.

4. Apua suomalainen pyytää melko harvoin. Kauppa kierretään mieluummin vaikka useaan kertaan ennen kuin vaivataan työntekijöitä. Erityisen usein etsinnässä ovat kananmunat, kauramaito tai hiiva – miten ne onnistutaankin sijoittamaan kaupassa aina niin hankalaan paikkaan!

5. Kassalle jonotetaan kiltisti. Kiilaajat ovat suomalaisella kassalla suhteellisen harvinainen näky. Ja silloin harvoin kun etuilija osuu omalle kohdalle, harva kehtaa tätä moittia.

6. Lähimaksu hämmentää yhä pientä osaa väestöstä: ”Mihis minä tämän kortin lätkäisen, tähän päälle vai?” Sekin on haastava tilanne, jos lähimaksu ei syystä tai toisesta mene läpi: ”Tässä lukee, että syötä siru, mitä minun pitäisi tehdä?”.

Kuvassa on jännittävä hetki – toimiiko lähimaksu?

7. ”Onpas täällä ihanan viileää!”, huikkaa lähes poikkeuksetta jokainen suomalainen astuessaan helteellä ruokakauppaan.

8. Suomalaisella kassalla small talk ei ole lainkaan pakollista. Sen sijaan joidenkin mielestä oikein pätevänä tervehdyksenä toimii se, että lausuu haluamansa tupakka-askin nimen. Toisinaan suu avataan vasta kuitista kieltäytyessä.

9. Jos kassatyöntekijä kysyy suomalaiselta henkkarit, tämä joko loukkaantuu tai innostuu. Juuri täysi-ikään ehtinyt näyttää henkkarit pitkin hampain, mutta kolmenkymmenen ikävuoden paremmalle puolelle mentäessä sama kysymys alkaa kuulostaa kovasti kehulta.

10. Suomalaisen tunnistaa myös siitä, että kaikki kassatyöntekijät ovat tätiä ja setiä – ikään katsomatta.

11. Yhä harvempi maksaa kassalla kolikoilla, mutta jos suomalainen näin tekee, muistaa tämä pyytää sitä anteeksi: ”Ai kauhea, mulla on nyt näitä pieniä hiluja, onko sulla kova kiire?”

12. Moni suomalainen kaupassakävijä stressaantuu, jos joutuukin kävelemään kassojen ohi ulos tyhjin käsin: ”Näytänköhän ihan varkaalta?”

