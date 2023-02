Testasimme kauppojen perinteiset ruispalaleivät – halpa vaihtoehto kiilasi yllätysvoittoon

Me Naiset testasi kuusi ruisleipäpalaa eri valmistajilta. Kärkeen kapusivat kaksi eniten sokeria sisältävää ruisleipää ja hännille jäi liian tiiviiksi kuvailtu klassikko.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä. Makutesti on tehty elokuussa 2022, mutta hintatiedot on päivitetty juttuun 10.2.2023.

Mistä suomalaiset tunnetaan? Rakkaudesta ruisleipää kohtaan tietenkin.

Kysyimme hiljattain K-ryhmän viestinnästä Suomen myydyimpiä elintarvikkeita, ja selvisi, että ainakin K-kaupoissa ruisleipä on kymmenen myydyimmän elintarvikkeen joukossa muun muassa kahvin, banaanien ja maidon kanssa.

Ruisleipä on siis yksi suomalaisten eniten ostamista ruuista. Kun kerran ruisleipää ostetaan niin paljon, onko väliä mitä ruisleipää kärryynsä poimii?

Ensisilmäyksellä ruisleipäpusseilla ei näyttäisin olevan muuta eroa kuin leipäpalan muoto ja pussin koko. Mutta mikä leivistä on maukkain? Päätimme testata kauppojen suositut ruispalaleivät.

Vertailussa olivat mukana S-ryhmän Kotimaista-ruisleipäpalat, Fazerin Puikula, Vaasan Ruispalat, Oululaisen Reissumies sekä Lidlin Leipäaitan Ruispalat ja Retkieväs.

Ruisleipiä testasi viiden hengen raati, ja arvosanat annettiin asteikolla 0–5. Ruisleivät testattiin sokkona sekä margariinilla että ilman.

Oululainen Reissumies – liian tiivis pala purtavaksi

Tiivis ruisleipä, jossa on paljon syötävää ja pureskeltavaa. Tätä leipää saa nimittäin jauhaa. Leivässä on sileä pinta, voita keräävät kuopat ovat vähissä.

Maku on perinteinen eikä hapokkuutta ole. Raati arvioi, että tämä ruisleipä koko perheen makuun. Paahdettuna se toimisi vielä paremmin.

”Maistuu ala-asteen kouluretkelle.”

”Aikamoinen jäystäminen tässä leivässä.”

Hinta: noin 0,65 euroa / 235g

Täysjyväruista 81 % leivän viljasta ja 56 % leivän painosta

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 2,8 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100% kotimaista viljaa

Arvosana: 2,5

Leipäaitta Ruispalat – jauhoinen ja jyväinen

Tämä ruisleipä aiheuttaa eniten hajontaa raadissa. Rakenteeltaan ruisleipä on suhteellisen ohut ja ilmava. Voikuoppia löytyy, mutta makua ei niinkään.

Jauhoisuudestaan huolimatta leipä on raadin mielestä ihan hyvä.

”Suuhun jää jyväsiä pyörimään.”

”Tarvitsisi kaiken maailman täytteet, jotta voisi syödä.”

Hinta: noin 1,25 euroa / 660 g

Täysjyväruista 75 % leivän viljasta ja 51 % leivän painosta

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 1,9 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100% kotimaista viljaa

Arvosana: 3-

Kotimaista ruisleipäpalat – testin hapokkain

Tämän ruisleivän koostumus on testaajien mielestä pahvinen ja kuivakka. Leivän maku on testin leivistä voimakkain: terävä ja hapokas.

Kaikkiaan leipä oli aika perinteinen ja maistuisi parhaiten täytteiden kanssa.

”Tätä leipää isovanhempani syövät.”

”Tarvitsisi täytteitä, että viitsisi syödä.”

Hinta: noin 0,98 euroa / 450 g

Täysjyväruista 79 % leivän viljasta ja 62 % leivän painosta

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 1,1 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100 % kotimaista viljaa

Arvosana: 3

Vaasan Ruispalat – tuttu ja turvallinen

Tässä ruisleivässä on raadille tuttu maku. Hyvin perinteisessä ruisleivässä on pientä hapokkuutta ja kiva koostumus: ohut eikä liian tiivis.

Leipä ei kuitenkaan herätä raadissa vahvoja tunteita, eikä näin saa testin kärkipaikkaa.

”Perusturvallinen valinta.”

”Veikkaan, että ostan tätä yleensä, mutta nyt lähtee leipä vaihtoon.”

Hinta: noin 1,75 euroa / 330 g

Täysjyväruista 87 % leivän viljasta ja 58 % leivän painosta

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 1,1 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100 % kotimaista viljaa

Arvosana: 3,5

Fazer Puikula – täydellinen paksuus

Tässä ruisleivässä on tummempi väri kuin muissa. Erityisesti rakenteesta ja koostumuksesta pidetään: kosteampi leipä ja täydellinen ohut paksuus.

Maku on kuitenkin mitäänsanomaton, eikä ruisleivän hapokkuutta löydy.

”Suolaisempi? Vähän vehnäisempi? Tätä ostaisin.”

”Menisi pelkällä levitteellä. Tämä oli minun makuuni.”

Hinta: noin 1,69 euroa / 330 g

Täysjyväruista 75 % leivän viljasta ja 45 % leivän painosta

Suolaa: 1,1 g / 100 g

Sokeria: 3,6 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100 % kotimaista viljaa

Arvosana: 4+

Leipäaitta Retkieväs – leipä, josta mielii syödä toisenkin palan

Tässä ruisleivässä on moni asia kohdallaan. Ruisleipäpala on ilmava, maukas, pehmeä ja juuri sopivasti hapokas.

Tämä edullinen yllättäjä on raadin suosikki! Leipä vaikuttaa ulkonäön perusteella kuivalta, mutta ei ole sitä.

Pakkaukseltaan Retkieväs muistuttaa kovasti Oululaisen Reissumiestä, mutta maultaan ja koostumukseltaan nämä leivät ovat ihan erilaisia – Retkievään eduksi.

”Tekisi mieli ottaa toinenkin pala.”

”Voi ottaa pelkän voin kanssa lohikeiton kylkeen.”

Hinta: noin 0,69 euroa / 235 g

Täysjyväruista 75 % leivän viljasta ja 52 % leivän painosta

Suolaa: 0,9 g / 100 g

Sokeria: 1,4 g / 100 g

Valmistusmaa: Suomi, 100 % kotimaista viljaa

Arvosana: 4,5