Listasimme 14 trendisanaa, joita kukaan oikeasti nuori ei enää päästä suustaan – jos käytät näitä ylpeänä, olet takuuvarmasti entinen nuori

Nuorisoslangi elää jatkuvasti. Siksi listasimme 14 sanaa, jotka ovat jo painuneet unholaan, vaikka ihan hiljattain ne olivat vielä ihan ”lit”.

Nuoriso puhuu tunnetusti aivan omaa kieltään, jota vanhemman väestön on toisinaan hankalaa ymmärtää. Sukupolvien yhteentörmäykset saattavat aiheuttaa huvittavia hetkiä esimerkiksi työpaikkojen taukohuoneissa tai sukujuhlissa.

Trendisanoille on tyypillistä, että ne vanhenevat nopeasti. Erityisesti sosiaalisessa mediassa uusia hittisanoja nousee kuin sieniä sateella – samalla vanhat sanat saavat jäädä sikseen.

Yhtenä päivänä jokin sana on vielä ”lit” ja toisena se on enää boomereille soveltuva. Siksi nuorisoslangin perässä pysyminen onkin niin hankalaa.

Vaan ei hätää! Tältä listalta löydät parasta ennen -päiväyksensä ohittaneita trendisanoja, joiden opetteleminen on tässä vaiheessa turhaa.

1. Jonne

Vielä muutama vuosi takaperin oli nuorisolla tapana kutsua stereotyyppisiä teinipoikia jonneiksi. ”Jonnet ei muista!”, tavattiin sanoa, kun puheenaihe oli sellainen, josta nuorisolla ei ollut harmainta aavistustakaan. Nyt Jonnet ovat kuitenkin kasvaneet aikuisiksi ja tilalle ovat tulleet Veetit. Yhteistä näillä kahdella on se, että Veetitkään eivät muista.

2. Omg

Kaikille tuttu lyhenne sanoista oh my god, on suoraan suomennettuna ”voi hyvä jumala”. Nyt tutun lausahduksen on syrjäyttänyt nuorison keskuudessa hieman muunneltu versio: oh my days, eli voi hyvää päivää!

3. Lit

Lit tarkoittaa mahtavaa, hienoa tai siistiä – mutta ei sanana ole sitä enää. Kysykää vaikka nuorisolta!

4. Päle

Mihin katosivatkaan kaikki pälet, eli päälliköt?

5. Goals

Goals kuului jokaisen tositeinin sanavarastoon vielä muutama vuosi takaperin. Se tarkoittaa suomeksi tavoiteltavaa tai ihailtavaa. Esimerkiksi täydellisesti yhteensopivaa paria kuvailtiin vielä jokin aika sitten sanaparilla ”couple goals”.

6. Nälä

No älä! Eli älä muuta sano. Nykynuoriso on nokittanut takavuosien teinit lyhentämällä vastaavaa sanaa vielä aavistuksen verran. He käyttävät sen tilalla yksinkertaisesti sanaa ”tää” tai hieman pidempää rimpsua: ”no siis täähän se ois”.

Sähköisissä yhteyksissä saman asian voi hoitaa pelkällä sormea ylöspäin osoittavalla emojilla.

7. Päristä

Kun ”Jonne”-sana kuopattiin, meni samaan monttuun myös Jonnejen mielipuuha, eli päriseminen. Tätä sanaa oli tapana käyttää energiajuomien aiheuttamasta virtapiikistä.

8. Servata

Servaus tarkoittaa sellaista argumenttia, johon vastapuolella ei ole enää mitään sanottavaa. Vaan ei tätäkään sanaa nykynuori tohtisi päästää suustaan.

9. Söis

Vielä jokin aika sitten sanalla ”söis” oli tapa ilmaista, että kylläpä ärsyttäisi tallata sinun kengissäsi. Jos ystäväsi esimerkiksi kertoi, että vapaapäivän tilalle olikin yllättäen vaihtunut työvuoro, saatoit vastata: ”söis”.

10. Rageta

Raivota, seota, flipata, mennä vati nurin! Suuttumiselle on vaikka kuinka monta synonyymia, mutta rageeminen on hiljalleen poistunut nuorison sanavarastosta.

11. K.

Pojasta polvi paranee! Tämän tekstarikeskustelujen kauhun kulta-aika on vihdoin ohi.

Kukaan ei onneksi sano enää ”K.” sen sijaan energiset nykynuoret jaksavat kirjoittaa sanan kokonaisuudessaan: Ok, okei, tai leikitellen kay.

12. Swag

Swag on saanut väistyä tehdäkseen tilaa uudelle tulokkaalle: drip. Molemmilla viitataan siistiin tai muodikkaasen asukokonaisuuteen, eli fittiin.

13. Wnb

Wannabe, eli haluaa olla jotain. Sanalla viitattiin männävuosina siis pyrkyriin.

14. Sherlock

”No shit Sherlock”, oli tapana todeta sarkastisesti, kun kaverilla kesti hieman liian pitkään tajuta jokin asia tai kun kaveri laukaisi jonkun totaalisen itsestäänselvyyden.

