Ymmärrätkö, mitä nuoret puhuvat? Jos saat tässä testissä kaikki 10 oikein, olet todellinen GOAT

Nykynuorison puhetta värittävät toinen toistaan kimurantimmat slangisanat. Tämä slangitesti paljastaa, oletko armottoman ulapalla nuorisoskenestä.

Fax, no cap. Nuorison keskustelut saattavat kuulostaa toisinaan siltä, kuin he puhuisivat tyystin eri kieltä – ja näinhän se toisinaan onkin, sillä nykypäivän nuorisoslangi on vahvasti englanninkielisen termistön värittämää. Myös yksittäisillä emojeilla on omat merkityksensä Z-sukupolven keskuudessa.

Ajan hermolla pysymistä muualta lainatun slangitermistön viidakossa vaikeuttaa se, että nuorisoslangissa trendaavien termien ja lyhenteiden elinkaari on nopea: esimerkiksi parin vuoden takainen ilmaisu ”lit” on jo muinaisjäänne, ja kun joku lohkaisee hyvän vitsin, todellinen diginatiivi reagoi meemiin pääkalloemojilla kyynel silmäkulmassa nauravan emojin sijaan.

Laadimme testin, joka paljastaa, miten hyvin olet perillä tuoreimmista nuorisosanoista! Mikäli kaikki 10 kysymystä menevät nappiin, voit lähestulkoon sanoa olevasi GOAT nuorisoslangin saralla.

Jos testi ei toimi, voit tehdä sen tästä.